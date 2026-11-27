Die Deutsche Börse Aktie gehört zu den großen Gewinnern des Jahres. Am Donnerstag stieg sie um 1,4 Prozent auf 317,20 Euro. Anfang November hatte sie ein Allzeithoch bei rund 329 Euro erreicht. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf mehr als 40 Prozent.
Deutsche Börse Aktie: Plus 43 Prozent seit Januar, Rekordhoch im November – warum jetzt die Analysten auf die Bremse treten
Nettoerlöse plus 13 Prozent, Jahresziele erneut angehoben, Allzeithoch bei 329 Euro: Die Deutsche Börse Aktie ist einer der stärksten DAX-Werte des Jahres. Doch zwei Häuser stufen ab. Die große Analyse: Wie viel ist schon eingepreist?
Die Stammdaten: Die Deutsche Börse Aktie trägt die ISIN DE0005810055 und die WKN 581005. In Deutschland lautet das Handelssymbol DB1, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DBOEY gehandelt.
Die Zahlen
Ein Rekordjahr im Handelsboom
Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro. Der Konzern hob daraufhin seine Jahresziele für 2026 erneut an. Die Deutsche Börse profitiert von hohen Handelsvolumina, vor allem an der Terminbörse Eurex, und von wiederkehrenden Erlösen aus Daten und Verwahrung.
Die Deutsche Börse verdient an jeder Kursbewegung. Unruhige Märkte sind für sie kein Risiko, sondern ein Geschäft.
Die Analysten
Höhere Ziele, vorsichtigere Urteile
Bei den Analysten gehen die Meinungen auseinander. Metzler hob das Kursziel auf 344 Euro und rät zum Kauf. Zwei andere Häuser stuften die Aktie im November dagegen ab, eines auf Equal Weight mit 320 Euro, ein anderes von Kaufen auf Halten bei einem höheren Ziel von 339 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Viele sehen die Deutsche Börse Aktie nach der Rally als fair bewertet.
Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktie
Wie stark ist die Aktie 2026 gestiegen?
Seit Jahresbeginn um mehr als 40 Prozent.
Wie liefen die Zahlen?
Die Nettoerlöse stiegen im dritten Quartal um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro.
Was sagen Analysten?
Die jüngsten Ziele reichen von 320 bis 344 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Börse Aktie?
ISIN DE0005810055, WKN 581005, Handelssymbol DB1, US-Handelssymbol DBOEY.
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