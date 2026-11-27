Wie stark ist die Aktie 2026 gestiegen?

Seit Jahresbeginn um mehr als 40 Prozent.

Wie liefen die Zahlen?

Die Nettoerlöse stiegen im dritten Quartal um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro.

Was sagen Analysten?

Die jüngsten Ziele reichen von 320 bis 344 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Börse Aktie?

ISIN DE0005810055, WKN 581005, Handelssymbol DB1, US-Handelssymbol DBOEY.