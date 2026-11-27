Deutsche-Börse-Aktie: EU-Kommission gibt Allfunds-Übernahme ohne Auflagen frei – was jetzt noch fehlt
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Die Deutsche Börse erhält für den 5,3-Milliarden-Euro-Kauf von Allfunds die Freigabe der EU-Kommission – ohne Auflagen und Bedingungen. Was die Deutsche-Börse-Aktie jetzt beachten muss: Gericht, weitere Behörden, Zeitplan.
Die Deutsche-Börse-Aktie (Xetra: DB1, ISIN DE0005810055) steht am Freitag im Licht einer regulatorischen Weichenstellung: Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme der britischen Fondsplattform Allfunds nach einer Phase-I-Prüfung ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben. Das teilte der Dax-Konzern am 27. November 2026 um 12:44 Uhr per Ad-hoc-Mitteilung mit.
Damit ist nach Angaben der Deutschen Börse eine weitere Vollzugsbedingung für den Kauf sämtlicher ausgegebenen und noch auszugebenden Allfunds-Aktien erfüllt. Für die Deutsche-Börse-Aktie ist das ein klarer Etappensieg, denn die Fusionskontrolle gilt bei Übernahmen dieser Größenordnung als eine der größten Hürden.
Was hat die EU-Kommission entschieden?
Die Brüsseler Wettbewerbshüter haben das Vorhaben in der ersten Prüfphase durchgewunken. Eine vertiefte Untersuchung war nicht nötig, und die Deutsche Börse muss keine Zugeständnisse machen, etwa Verkäufe von Geschäftsteilen. Für den Konzern bedeutet das ein Hindernis weniger auf dem Weg zum Vollzug.
Die Mitteilung nennt als weitere offene Punkte die Freigaben weiterer Aufsichtsbehörden sowie die gerichtliche Genehmigung des sogenannten Scheme of Arrangement nach englischem Gesellschaftsrecht (Part 26 des UK Companies Act 2006).
Worum geht es bei der Allfunds-Übernahme?
Die Deutsche Börse hatte den Deal am 21. Januar 2026 angekündigt. Allfunds betreibt eine Plattform, über die Fondsprodukte an Vertriebspartner in 66 Ländern vermittelt werden, und verwaltet nach Unternehmensangaben ein Volumen von 1,7 Billionen Euro (Stand 30. September 2025). Der Angebotswert von 8,80 Euro je Allfunds-Aktie setzt sich aus 6,00 Euro in bar, 0,0122 neuen Aktien der Deutschen Börse (damals 2,60 Euro) und einer erlaubten Dividende von bis zu 0,20 Euro zusammen. Das entspricht einer Bewertung von rund 5,3 Milliarden Euro.
Strategisch will der Konzern die Vertriebsstärke von Allfunds mit der Verwahr- und Abwicklungskompetenz seiner Tochter Clearstream Fund Services verbinden. Ziel ist ein weltweit führender Anbieter für Fondsdienstleistungen. Die Deutsche Börse sieht für den kombinierten Konzern mittel- bis langfristig ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich.
Welche Zahlen nennt die Deutsche Börse zu den Synergien?
01
Kostensynergien
Jährlich rund 60 Millionen Euro vor Steuern, etwa 15 Prozent der kombinierten Kostenbasis. Rund die Hälfte davon soll bis Ende 2028 erreicht sein.
02
Investitionen
Hinzu kommen jährliche Einsparungen bei den Investitionsausgaben von rund 30 Millionen Euro.
03
Ergebnisbeitrag
Im ersten vollen Jahr nach Abschluss erwartet der Konzern einen Zuwachs beim bereinigten Ergebnis je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich.
04
Finanzierung
Die Barkomponente ist laut Unternehmen durch zugesagte Finanzierung gedeckt; das Rating AA- soll erhalten bleiben.
Wie geht es mit der Deutsche-Börse-Aktie und Allfunds weiter?
Entscheidend sind jetzt die Schritte, die noch ausstehen: weitere regulatorische Freigaben und die Zustimmung des englischen Gerichts zum Scheme of Arrangement. Der Vollzug stand laut der Januar-Mitteilung für die erste Jahreshälfte 2027 im Raum.
Ein aktualisierter Abschlusstermin ist vor der Veröffentlichung im Originaltext der Ad-hoc-Mitteilung zu bestätigen.
Was bedeutet die Freigabe für Anleger der Deutsche-Börse-Aktie?
Für Anleger der Deutsche-Börse-Aktie zählt vor allem die gewonnene Verlässlichkeit im Zeitplan: Die EU-Fusionskontrolle ist ohne Auflagen genommen, der Kaufpreis und die genannten Synergieziele bleiben unverändert im Raum. Ob und wie sich das im Kurs niederschlägt, lässt sich nicht seriös vorhersagen. Aktiencheck.de gibt dazu keine Einschätzung ab.
FAQ zur Deutsche-Börse-Aktie und zur Allfunds-Übernahme
Was hat die EU-Kommission zur Allfunds-Übernahme entschieden? Sie hat den Kauf nach Phase I ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben.
Wie hoch ist das Angebot der Deutschen Börse für Allfunds? Der Angebotswert liegt bei 8,80 Euro je Aktie, insgesamt rund 5,3 Milliarden Euro.
Was fehlt bis zum Abschluss? Freigaben weiterer Aufsichtsbehörden und die gerichtliche Genehmigung des Scheme of Arrangement.
Unter welchem Kürzel ist die Deutsche-Börse-Aktie handelbar? An der Börse Xetra unter DB1, ISIN DE0005810055.
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