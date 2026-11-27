Die Deutsche-Börse-Aktie (Xetra: DB1, ISIN DE0005810055) steht am Freitag im Licht einer regulatorischen Weichenstellung: Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme der britischen Fondsplattform Allfunds nach einer Phase-I-Prüfung ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben. Das teilte der Dax-Konzern am 27. November 2026 um 12:44 Uhr per Ad-hoc-Mitteilung mit.

Damit ist nach Angaben der Deutschen Börse eine weitere Vollzugsbedingung für den Kauf sämtlicher ausgegebenen und noch auszugebenden Allfunds-Aktien erfüllt. Für die Deutsche-Börse-Aktie ist das ein klarer Etappensieg, denn die Fusionskontrolle gilt bei Übernahmen dieser Größenordnung als eine der größten Hürden.