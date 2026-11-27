Grünes Licht aus Brüssel für die Allfunds-Übernahme der Deutschen Börse: Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme der Fondsplattform am Freitag ohne Auflagen freigegeben. Für die Deutsche-Börse-Aktie (Kürzel DB1, ISIN DE0005810055) ist das ein wichtiger Meilenstein, auch wenn die Transaktion damit noch nicht abgeschlossen ist.
Deutsche-Börse-Aktie: EU gibt Allfunds-Übernahme ohne Auflagen frei – Vollzug jetzt für das erste Quartal 2027 erwartet
Die EU-Kommission hat die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durch die Deutsche Börse nach einer Phase-I-Prüfung bedingungslos freigegeben. Der Vollzug soll im ersten Quartal 2027 folgen, weitere Freigaben stehen noch aus.
Nach Angaben des Konzerns handelt es sich um eine bedingungslose Freigabe der Fusionskontrolle nach einer Phase-I-Prüfung. Die Kommission hat demnach keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Den Vollzug der Übernahme erwartet die Deutsche Börse nun im ersten Quartal 2027.
Was bedeutet die bedingungslose Freigabe für die Deutsche-Börse-Aktie?
Eine Freigabe in Phase I ist der schnellste und sauberste Weg durch die europäische Fusionskontrolle. Es gibt weder eine vertiefte Prüfung noch Zugeständnisse, etwa den Verkauf von Geschäftsteilen. Für die Deutsche-Börse-Aktie fällt damit ein Risiko weg, das bei Übernahmen dieser Größenordnung stets im Raum steht: dass Brüssel den Deal verteuert oder verzögert.
Allfunds betreibt eine Plattform, über die Fondsgesellschaften und Vertriebspartner Investmentfonds handeln und verwalten. Für die Deutsche Börse, die bislang vor allem für Handel, Clearing, Verwahrung und Daten steht, wäre das eine Erweiterung ihres Angebots rund um Fonds.
Freigabe
Die EU-Kommission hat die Übernahme bedingungslos genehmigt, laut Mitteilung nach einer Phase-I-Prüfung.
Zeitplan
Der Vollzug wird im ersten Quartal 2027 erwartet.
Offene Schritte
Weitere Freigaben von Aufsichtsbehörden und die gerichtliche Bestätigung des Scheme of Arrangement durch das zuständige englische Gericht stehen aus.
Was ist bei der Allfunds-Übernahme noch offen?
Die Deutsche Börse betont selbst, dass die Übernahme weiteren Freigaben von Regulierungsbehörden unterliegt. Welche Behörden das im Einzelnen sind, nennt die Mitteilung nicht. Hinzu kommt die Bestätigung des sogenannten Scheme of Arrangement durch ein englisches Gericht. Dieses Verfahren ist bei Übernahmen britisch regulierter Gesellschaften üblich und bildet den formalen Abschluss auf der rechtlichen Seite.
Angaben zum Angebotspreis und zum Gesamtwert der Transaktion waren in den geprüften Quellen zur heutigen Freigabe nicht enthalten und werden hier deshalb nicht genannt.
Wie geht es mit der Deutsche-Börse-Aktie weiter?
Mit der EU-Freigabe ist die wohl wichtigste wettbewerbsrechtliche Hürde genommen. Für Anleger der Deutsche-Börse-Aktie rücken nun die verbleibenden Schritte in den Fokus: die Entscheidungen der übrigen Aufsichtsbehörden und der Gerichtstermin in England. Eine Aussage über die Kursentwicklung der Aktie lässt sich daraus nicht ableiten; entscheidend bleibt, ob der Konzern den Zeitplan hält und wie er die Plattform in sein Geschäft einbindet.
FAQ zur Deutsche-Börse-Aktie und zur Allfunds-Übernahme
Hat die EU die Allfunds-Übernahme genehmigt? Ja. Die Europäische Kommission hat die Übernahme am 27. November 2026 bedingungslos freigegeben, nach einer Phase-I-Prüfung.
Wann soll die Übernahme von Allfunds abgeschlossen sein? Die Deutsche Börse erwartet den Vollzug im ersten Quartal 2027.
Was fehlt noch für den Abschluss? Weitere Freigaben von Regulierungsbehörden sowie die Bestätigung des Scheme of Arrangement durch das zuständige englische Gericht.
Wie lautet das Kürzel der Deutsche-Börse-Aktie? Die Aktie der Deutsche Börse AG hat das Kürzel DB1 und die ISIN DE0005810055.
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