Eine Freigabe in Phase I ist der schnellste und sauberste Weg durch die europäische Fusionskontrolle. Es gibt weder eine vertiefte Prüfung noch Zugeständnisse, etwa den Verkauf von Geschäftsteilen. Für die Deutsche-Börse-Aktie fällt damit ein Risiko weg, das bei Übernahmen dieser Größenordnung stets im Raum steht: dass Brüssel den Deal verteuert oder verzögert.

Allfunds betreibt eine Plattform, über die Fondsgesellschaften und Vertriebspartner Investmentfonds handeln und verwalten. Für die Deutsche Börse, die bislang vor allem für Handel, Clearing, Verwahrung und Daten steht, wäre das eine Erweiterung ihres Angebots rund um Fonds.