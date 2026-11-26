Deutsche Beteiligungs AG Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Private-Equity-Haus steigt auf knapp 20 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie gewinnt am Donnerstag 3,74 Prozent auf 19,96 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Anstieg kommt bei sehr dünnem Handel zustande.

Wenig Umsatz, deutliches Plus: Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie steigt am Donnerstag um 3,74 Prozent auf 19,96 Euro und ist sechzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Auf Xetra wechselten dabei Aktien für nur rund 123.000 Euro den Besitzer, so wenig wie bei keinem anderen Wert auf der Gewinnerliste. DBAN DBAN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DBAN — — — Schlusskurs der Deutsche Beteiligungs AG Aktie 19,96 € Tagesgewinn, Platz 16 der SDAX Gewinner +3,74 % Portfolioergebnis im dritten Quartal 2026 17,4 Mio. € Xetra-Tagesumsatz, sehr gering 123.000 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Beteiligungs AG, Quartalsmitteilung vom 05.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Deutsche Beteiligungs AG Aktie heute? Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie profitiert von der Markterholung: Steigen die Kurse börsennotierter Unternehmen, steigen tendenziell auch die Bewertungen, zu denen ein Private-Equity-Haus seine Beteiligungen ansetzt. Gleichzeitig waren Finanzwerte aus dem SDAX am Donnerstag durchweg gefragt. Der geringe Umsatz mahnt zur Vorsicht bei der Deutung. Bei einem so engen Markt bewegen wenige Kauforders den Kurs um mehrere Prozent. Der SDAX Gewinner hatte am 20. Oktober bei 17,92 Euro ein Zwölfmonatstief markiert und erholt sich seither in kleinen Schritten. Der Hintergrund Verkäufe, Insiderkauf und bestätigte Ziele Die DBAG aus Frankfurt investiert in mittelständische Unternehmen und berät eigene Private-Equity-Fonds. Im dritten Quartal 2026 erzielte sie ein positives Bewertungs- und Abgangsergebnis von 17,4 Millionen Euro. Nach neun Monaten steht allerdings noch ein Minus von 31,6 Millionen Euro. Die Jahresziele hat der Vorstand bestätigt. Am 9. November meldete die Gesellschaft den Verkauf der Green Datahub Rechenzentren, einen Tag später kaufte Vorstandsmitglied Tom Alzin eigene Aktien. Die Baader Bank führt die Deutsche Beteiligungs AG Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 30,80 Euro. Was für die Deutsche Beteiligungs AG Aktie spricht Positives Portfolioergebnis im dritten Quartal

Erfolgreicher Verkauf einer Beteiligung im November

Ein Vorstand hat eigene Aktien gekauft Was Anleger bedenken sollten Nach neun Monaten ist das Portfolioergebnis negativ

Der Kursanstieg beruht auf sehr geringem Umsatz

Bewertungen der Beteiligungen schwanken mit dem Kapitalmarkt Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie Warum ist die DBAG heute SDAX Gewinner?

Die Aktie steigt mit dem Markt und mit anderen Finanzwerten. Eine eigene Nachricht fehlt, der Umsatz war gering. Was hat die DBAG zuletzt gemeldet?

Ein positives drittes Quartal, bestätigte Jahresziele und den Verkauf der Green Datahub Rechenzentren. Deutsche Beteiligungs AG Aktie: ISIN DE000A1TNUT7, WKN A1TNUT, Börsenkürzel DBAN. Fazit zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner, allerdings bei kaum nennenswertem Handel. Die Nachrichten der vergangenen Wochen sind überwiegend freundlich. Für ein belastbares Kurssignal braucht es mehr Umsatz.

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