Der wichtigere Termin kommt von außen. Am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins, eine Erhöhung gilt an den Terminmärkten als nahezu sicher. Für Banken sind höhere Zinsen zunächst gut für die Marge. Steigen sie aber zu schnell, wachsen die Sorgen um Kreditausfälle und um das Kapitalmarktgeschäft. Gerade für ein Institut mit großem Investmentbanking ist das ein zweischneidiges Schwert.