Drei Rekordquartale in Folge, eine Bewertung wie in Krisenzeiten: Bei der Deutschen Bank passen Ergebnis und Kurs seit Wochen nicht zusammen. In der abgelaufenen Woche hat sich die Lücke etwas geschlossen. Die Deutsche Bank Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 30,38 Euro, ein Plus von 1,90 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 4,29 Prozent.
Deutsche Bank Aktie: Zurück über der 200-Tage-Linie, KGV um 9 – und in zwölf Tagen entscheidet die Fed
Die Deutsche Bank Aktie legt in einer Woche gut vier Prozent zu und erobert eine wichtige Chartmarke zurück. Dazu kommt ein Indien-Abkommen. Warum der Kurs trotzdem 16 Prozent unter dem Hoch liegt.
Deutsche Bank AG · ISIN: DE0005140008 · WKN: 514000 · Handelssymbol: DBK · US-Handelssymbol: DB
Die Lage
Eine Chartmarke und ein Signal
Am Mittwoch war die Aktie mit 29,86 Euro unter ihre 200-Tage-Linie gefallen, den viel beachteten Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Am Freitag eroberte sie die Marke mit dem Anstieg über 30,34 Euro zurück. Für technisch orientierte Anleger ist das ein Stimmungsindikator: Oberhalb der Linie gilt der langfristige Trend als intakt.
Fundamental hat die Bank geliefert. Mit den Zahlen vom 28. Oktober meldete sie das dritte Rekordquartal in Folge. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt dennoch nur bei rund neun. Der Markt preist also ein, dass die guten Zeiten nicht ewig halten – sei es wegen der Konjunktur, wegen Kreditrisiken oder wegen der Zinsen.
Eine Bank mit Rekordgewinn und einstelligem KGV ist entweder ein Missverständnis oder eine Warnung. Die nächsten Quartale zeigen, welches von beiden.
Der Ausblick
Indien, Zinsen, Jahresende
Strategisch setzte die Bank in dieser Woche ein kleines Ausrufezeichen. Am 25. November unterzeichnete sie mit einer großen indischen Staatsbank eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Finanzierung von Unternehmensübernahmen in Indien. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen, legt aber noch keine konkrete Transaktion fest.
Der wichtigere Termin kommt von außen. Am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins, eine Erhöhung gilt an den Terminmärkten als nahezu sicher. Für Banken sind höhere Zinsen zunächst gut für die Marge. Steigen sie aber zu schnell, wachsen die Sorgen um Kreditausfälle und um das Kapitalmarktgeschäft. Gerade für ein Institut mit großem Investmentbanking ist das ein zweischneidiges Schwert.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Wo steht die Deutsche Bank Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 30,38 Euro (plus 1,90 Prozent).
Was bedeutet die 200-Tage-Linie?
Sie zeigt den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage. Ein Kurs darüber gilt als Zeichen eines intakten langfristigen Aufwärtstrends.
Wie weit ist die Aktie vom Jahreshoch entfernt?
Rund 16 Prozent; das Hoch lag bei 35,85 Euro.
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