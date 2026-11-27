Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?

1,9 Milliarden Euro nach Steuern, ein Rekordwert.

Warum fiel die Deutsche Bank Aktie am 17. November?

Wegen kritischer Medienberichte; die Bank verwies auf weit zurückliegende Sachverhalte.

Wie viel will die Deutsche Bank ausschütten?

Ab 2026 sollen 60 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre fließen.