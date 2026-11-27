Es hätte ein Herbst der Superlative werden können. Die Deutsche Bank verdient so viel wie seit Jahren nicht, die Kapitalrückgabe an die Aktionäre steigt. Doch Mitte November stürzte die Deutsche Bank Aktie an einem Tag um 5,5 Prozent ab – ausgelöst nicht durch Zahlen, sondern durch kritische Medienberichte. Seitdem steht eine Frage im Raum, die für Banken wichtiger ist als jede Bilanzkennzahl: die nach dem Vertrauen.
Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn, dann Absturz um 5,5 Prozent – was hinter dem Vertrauensbruch steckt
1,9 Milliarden Euro Gewinn im Quartal, so viel wie nie. Dann kritische Medienberichte, ein Kurssturz und ein Vorstandschef, der Fehler einräumt. Die Deutsche Bank Aktie zwischen Rekordzahlen und Imagefragen.
Deutsche Bank AG · ISIN: DE0005140008 · WKN: 514000 · Handelssymbol: DBK · US-Handelssymbol: DB
Die Zahlen
So viel Gewinn wie nie im dritten Quartal
Die Deutsche Bank erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordgewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn stieg um acht Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert sich der Nachsteuergewinn auf 5,9 Milliarden Euro, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Ertragsziel von mehr als 33 Milliarden Euro für 2026 bestätigte die Bank. Ab 2026 will sie 60 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre ausschütten.
Bei Banken kann Vertrauen schneller verloren gehen als jeder Quartalsgewinn verdient wird. Für die Deutsche Bank Aktie ist der Umgang mit den Vorwürfen deshalb so wichtig wie die nächste Bilanz.
Der Rückschlag
Medienberichte und ein Eingeständnis
Am 17. November geriet die Deutsche Bank Aktie wegen kritischer Medienberichte unter Druck und schloss 5,5 Prozent tiefer bei 30,99 Euro. Die Bank sprach von Sachverhalten, die viele Jahre zurücklägen, und betonte, sie habe unter dem seit 2018 amtierenden Vorstandschef einen grundlegenden Wandel durchlaufen. Christian Sewing räumte später mögliche Fehlpriorisierungen ein und verwies darauf, dass die Bank sieben Milliarden Euro in die Compliance investiert habe. Eine Datenschutzbehörde prüft zudem mögliche Verstöße gegen die DSGVO; ein Ergebnis ist nicht bekannt.
Die Analysten bleiben überwiegend positiv: RBC setzte das Kursziel auf 40 Euro, Goldman Sachs auf 47,75 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?
1,9 Milliarden Euro nach Steuern, ein Rekordwert.
Warum fiel die Deutsche Bank Aktie am 17. November?
Wegen kritischer Medienberichte; die Bank verwies auf weit zurückliegende Sachverhalte.
Wie viel will die Deutsche Bank ausschütten?
Ab 2026 sollen 60 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre fließen.
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