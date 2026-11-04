Deutsche Bank Aktie: Goldman Sachs erhöht Kursziel - beginnt die nächste Mega-Rally?

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 22:57 10 Min.

Diese Zahlen elektrisieren die Börse!

Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sorgt an der Börse für ein kräftiges Ausrufezeichen! Während Anleger nach den jüngsten Geschäftszahlen ihre Erwartungen neu justieren, legt Goldman Sachs mit einer ausgesprochen optimistischen Aktienanalyse nach. Analyst Chris Hallam hat am 3. November 2026 das Kursziel für die Deutsche Bank von bislang 44,25 Euro auf 47,75 Euro erhöht und das Rating "buy" ausdrücklich bestätigt. Das entspricht einer Kurszielanhebung um rund 7,9 Prozent. Die Reaktion an der Börse fällt bemerkenswert aus: Auf Tradegate schloss die Deutsche Bank-Aktie bei 32,60 Euro und verbuchte damit ein sattes Tagesplus von 7,2 Prozent. Doch selbst nach diesem kräftigen Kurssprung eröffnet das neue Kursziel 47,75 Euro rechnerisch noch ein Aufwärtspotenzial von rund 46,5 Prozent. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist die jüngste Kursrallye bereits ein großer Teil der Geschichte oder steht die Deutsche Bank vor einer nachhaltigen Neubewertung?

Goldman Sachs erhöht Kursziel: Chris Hallam setzt auf steigende Profitabilität

Im Mittelpunkt der aktuellen Deutsche Bank-Aktienanalyse von Goldman Sachs steht die verbesserte operative Entwicklung des Frankfurter Geldhauses. Analyst Chris Hallam hat seine Schätzungen nach Vorlage des jüngsten Quartalsberichts angepasst. Besonders bemerkenswert: Nach seiner Einschätzung konnte die Deutsche Bank die Markterwartungen sowohl bei den Erträgen als auch auf der Kostenseite übertreffen. Genau diese Kombination ist für die Bewertung einer Bank von entscheidender Bedeutung. Steigende Erträge können das Gewinnpotenzial vergrößern, während eine konsequente Kostenkontrolle dafür sorgt, dass ein größerer Anteil der Einnahmen tatsächlich im Ergebnis ankommt. Goldman Sachs honoriert diese Entwicklung mit dem neuen Kursziel 47,75 Euro und bestätigt das Rating "buy". Für Chris Hallam geht es dabei um mehr als einen gelungenen Quartalsbericht: Entscheidend ist, ob die Deutsche Bank ihre verbesserte Ertragskraft über mehrere Quartale hinweg behaupten kann.

Deutsche Bank: Fast 47 Prozent Kurspotenzial trotz kräftiger Kursrally

Die Zahlen hinter der neuen Goldman Sachs-Aktienanalyse sind eindrucksvoll. Ausgehend vom angegebenen Tradegate-Schlusskurs von 32,60 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 47,75 Euro eine rechnerische Differenz von 15,15 Euro je Aktie. Das entspricht einem möglichen Kursanstieg von rund 46,5 Prozent. Anders ausgedrückt: Wer die Aktie zum genannten Schlusskurs betrachtet, sieht in der Bewertung von Goldman Sachs erheblichen Spielraum nach oben. Dabei handelt es sich allerdings um ein Analystenszenario und keineswegs um eine garantierte Rendite. Das neue Kursziel 47,75 Euro liegt zudem 3,50 Euro über der bisherigen Prognose von 44,25 Euro. Dass Chris Hallam trotz der bereits kräftigen Kursbewegung an seinem Rating "buy" festhält, unterstreicht seine positive Einschätzung der weiteren Entwicklung. Entscheidend bleibt jedoch, ob sich die erwarteten Verbesserungen bei Profitabilität und Kapitalrendite tatsächlich realisieren lassen.

Chris Hallam spricht von einer neuen Ära der Profitabilität

Der Optimismus von Goldman Sachs kommt nicht aus dem Nichts. Bereits in einer früheren, am 1. September 2026 veröffentlichten Analyse hatte Chris Hallam die langfristige Perspektive des Geldhauses mit einem bemerkenswerten Satz beschrieben: "Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität." Dieses dokumentierte Originalzitat aus der September-Analyse bringt die grundlegende Investmentthese des Analysten auf den Punkt. Hallam verwies damals auf eine stärkere Ertragsdynamik, einen positiven operativen Hebel und eine ab 2027 erwartete größere Flexibilität beim Einsatz des Kapitals. In der aktuellen Aktienanalyse vom 3. November 2026 bestätigt Goldman Sachs die positive Haltung und erhöht das Kursziel 47,75 Euro. Die jüngsten Quartalszahlen liefern aus Sicht von Chris Hallam zusätzliche Argumente dafür, dass die operative Entwicklung in die richtige Richtung weist. Der entscheidende Unterschied zwischen einer kurzfristigen Ergebnisüberraschung und einer nachhaltigen Neubewertung liegt allerdings darin, wie dauerhaft die Verbesserungen ausfallen.

Erträge und Kosten überzeugen: Der doppelte Gewinnhebel

Besonders interessant an der Deutsche Bank-Aktienanalyse ist die gleichzeitige positive Überraschung auf der Ertrags- und Kostenseite. Viele Banken stehen vor dem Problem, dass steigende Einnahmen durch höhere Personal-, Technologie- oder Regulierungskosten teilweise aufgezehrt werden. Gelingt es einem Institut dagegen, die Erträge zu steigern und gleichzeitig die Kosten besser als erwartet zu kontrollieren, kann die Profitabilität überproportional profitieren. Genau hierin liegt ein zentrales Argument für das bestätigte Rating "buy" von Goldman Sachs. Chris Hallam sieht in den jüngsten Ergebnissen offenbar eine Grundlage, seine Gewinnschätzungen und damit auch seine Bewertung nach oben anzupassen. Für die Deutsche Bank ist das besonders relevant, weil Anleger bei europäischen Großbanken nicht allein auf das absolute Gewinnniveau achten, sondern auch auf die Effizienz der Geschäftsmodelle und die Nachhaltigkeit der erwirtschafteten Eigenkapitalrenditen. Die Botschaft der Aktienanalyse ist deshalb klar: Die Deutsche Bank muss nicht nur wachsen, sondern dieses Wachstum auch möglichst profitabel gestalten.

Investmentbanking, Firmenkunden und Privatkunden: Wo die Chancen liegen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der positiven Einschätzung von Chris Hallam ist die Aufstellung der Deutschen Bank über mehrere Geschäftsbereiche hinweg. In seiner Anfang November bekannt gewordenen Investmentthese hob der Goldman Sachs-Analyst insbesondere die Ertragschancen im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft sowie im Investmentbanking hervor. Das Firmenkundengeschäft könnte von einer wirtschaftlichen Belebung in Deutschland profitieren, während im Privatkundengeschäft eine günstigere Geschäftsentwicklung zusätzliche Impulse liefern könnte. Im Investmentbanking spielen insbesondere die Aktivitäten mit festverzinslichen Wertpapieren eine wichtige Rolle. Diese verschiedenen Ertragsquellen könnten sich gegenseitig ergänzen und die Abhängigkeit von einzelnen Marktsegmenten verringern. Allerdings sind die Chancen nicht frei von Risiken: Eine schwächere Konjunktur könnte die Kreditnachfrage dämpfen, während ungünstige Marktbedingungen das Investmentbanking belasten könnten. Goldman Sachs setzt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 47,75 Euro darauf, dass die positiven Einflussfaktoren langfristig überwiegen.

2027 könnte für die Deutsche Bank zum Schlüsseljahr werden

Besonders spannend ist der längerfristige Blick von Goldman Sachs auf die Kapitalverwendung. Chris Hallam hatte bereits in seiner früheren Aktienanalyse hervorgehoben, dass die Deutsche Bank ab 2027 über größere Flexibilität beim Einsatz ihres Kapitals verfügen könnte. Für Aktionäre ist das ein wichtiger Aspekt, denn eine höhere und nachhaltigere Profitabilität kann den finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe und zusätzliche Investitionen vergrößern. Auch in der Anfang November veröffentlichten Einschätzung zur europäischen Favoritenliste von Goldman Sachs wurde auf das Potenzial steigender Aktienrückkäufe verwiesen. Solche Maßnahmen können für Aktionäre attraktiv sein, sofern sie aus tatsächlich erwirtschaftetem und regulatorisch verfügbarem Kapital finanziert werden. Sie bleiben jedoch von den Kapitalanforderungen, der Geschäftsentwicklung und den Entscheidungen des Managements abhängig. Für die Deutsche Bank könnte sich daraus eine interessante Kombination ergeben: verbesserte operative Erträge, effizientere Kostenstrukturen und zusätzliche Möglichkeiten zur Kapitalrückführung. Das Kursziel 47,75 Euro von Goldman Sachs spiegelt die Zuversicht wider, dass diese Entwicklung den Unternehmenswert steigern kann.

Goldman Sachs setzt ein weiteres Signal: Deutsche Bank auf der europäischen Favoritenliste

Die positive Haltung von Goldman Sachs geht über die reine Kurszielanhebung hinaus. Anfang November wurde bekannt, dass die US-Investmentbank die Deutsche Bank in ihre europäische Conviction List aufgenommen hat. Damit erhält die Aktie innerhalb der europäischen Aktienauswahl von Goldman Sachs zusätzliche Aufmerksamkeit. Chris Hallam begründet seine konstruktive Sicht insbesondere mit der Aussicht auf steigende Erträge, eine bessere Kosteneffizienz und höhere Renditen. Für Anleger ist diese Kombination bemerkenswert, weil sie auf eine umfassendere Investmentthese hindeutet als lediglich auf eine kurzfristige Reaktion auf Quartalszahlen. Allerdings sollte die Aufnahme in eine Favoritenliste nicht mit einer Garantie für steigende Kurse verwechselt werden. Auch eine überzeugende Aktienanalyse kann durch konjunkturelle Rückschläge, veränderte Zinserwartungen oder unerwartete Belastungen im Bankgeschäft an Aussagekraft verlieren. Dennoch ist das Signal eindeutig: Goldman Sachs betrachtet die Deutsche Bank unter Analyst Chris Hallam weiterhin als attraktive Kaufchance und bekräftigt das Rating "buy".

Welche Risiken könnten die Kursfantasie ausbremsen?

So optimistisch die Deutsche Bank-Aktienanalyse von Goldman Sachs ausfällt, Anleger sollten die Risiken nicht unterschätzen. Eine wichtige Unsicherheit bleibt die Entwicklung der europäischen Wirtschaft. Sollte sich das konjunkturelle Umfeld deutlich verschlechtern, könnten Kreditausfälle und Risikovorsorge zunehmen. Gleichzeitig könnten eine schwächere Kreditnachfrage und intensiver Wettbewerb die Ertragsentwicklung belasten. Auch die Zinsentwicklung spielt eine bedeutende Rolle. Veränderte Zinsstrukturen können sich auf die Zinsmargen und damit auf zentrale Ertragsquellen auswirken. Hinzu kommen regulatorische Anforderungen, mögliche Rechtsrisiken und die Herausforderung, die Kosten auch bei notwendigen Investitionen in Technologie und Compliance unter Kontrolle zu halten. Diese Punkte sind allgemeine Bewertungsrisiken und keine ausdrücklich dokumentierten neuen Warnungen von Chris Hallam aus der Analyse vom 3. November. Für das Kursziel 47,75 Euro ist vor allem entscheidend, dass die Deutsche Bank ihre operative Verbesserung fortsetzt. Sollten Erträge oder Kosten künftig enttäuschen, könnte auch Goldman Sachs seine Prognosen erneut anpassen müssen.

Nach 7,2 Prozent Kursgewinn: Ist die Deutsche Bank-Aktie noch günstig?

Der angegebene Tradegate-Schlusskurs von 32,60 Euro und das Tagesplus von 7,2 Prozent zeigen, wie stark die Deutsche Bank-Aktie zuletzt gefragt war. Nach einem solchen Kurssprung stellt sich für Anleger zwangsläufig die Frage, ob bereits zu viel Optimismus eingepreist ist. Die aktuelle Aktienanalyse von Goldman Sachs liefert hierzu eine bemerkenswerte Perspektive: Das Kursziel 47,75 Euro liegt weiterhin rund 46,5 Prozent über dem genannten Schlusskurs. Diese Differenz ist groß, sagt für sich genommen aber noch nichts über die Eintrittswahrscheinlichkeit des Szenarios aus. Entscheidend ist vielmehr, ob die Deutsche Bank ihre Ergebnisqualität verbessert, die Kosten diszipliniert steuert und die Kapitalrendite nachhaltig steigert. Chris Hallam sieht offenbar ausreichend Potenzial, um das Rating "buy" zu bestätigen. Anleger sollten dennoch berücksichtigen, dass die Aktie nach kräftigen Kursgewinnen anfällig für Gewinnmitnahmen oder enttäuschte Erwartungen sein kann. Eine positive Analysteneinschätzung ersetzt deshalb keine eigenständige Prüfung von Bewertung, Risiken und Anlagehorizont.

Fazit: Goldman Sachs traut der Deutschen Bank eine neue Erfolgsphase zu