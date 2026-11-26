Die Erholung hat gehalten, der Befreiungsschlag blieb aus. Die Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB an der NYSE) schließt am Donnerstag 2,56 Prozent höher bei 29,815 Euro und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Morgen hatte sie kurz nach Handelsbeginn bis auf 29,96 Euro zugelegt. Über 30 Euro kam sie den ganzen Tag nicht.
Deutsche-Bank-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,6 Prozent – die 30 Euro bleiben auch am Abend außer Reichweite
Die Deutsche-Bank-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Deutschlands größte Bank schließt 2,56 Prozent höher bei 29,815 Euro. Die Erholung nach dem Datenleck hielt, die Marke von 30 Euro wurde aber nicht zurückerobert. Die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Deutsche-Bank-Aktie sich erholt
Europas Bankaktien waren am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Am Donnerstag wurden sie mit dem freundlichen Gesamtmarkt zurückgekauft. Der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent im Plus.
Bei der Deutschen Bank wiegt das Datenleck schwerer als das Sektorthema. Seit dem 17. November werten Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente aus. Im Kern stehen Vorwürfe zur Geldwäscheprävention. Die Bank erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen, eine behördliche Feststellung eines Fehlverhaltens gibt es nicht. In der Woche bis zum 21. November verlor die Aktie gut 12 Prozent. Die Käufer vom Donnerstag setzen darauf, dass dieser Abschlag zu groß war.
Sektor-Erholung
Bankaktien holten nach dem Tief seit Juni auf.
Starker Abschlag
Gut 12 Prozent Verlust in einer Woche lockten Käufer an.
Solide Zahlen
1,9 Milliarden Euro Quartalsgewinn nach Steuern.
Häufige Fragen zur Deutsche-Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche-Bank-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Deutsche-Bank-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor und holte einen Teil der Verluste nach dem Datenleck auf.
Wo schloss die Deutsche-Bank-Aktie am Donnerstag?
Bei 29,815 Euro auf Xetra, ein Plus von 2,56 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Deutsche-Bank-Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000.
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