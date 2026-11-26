Warum ist die Deutsche-Bank-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die Deutsche-Bank-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor und holte einen Teil der Verluste nach dem Datenleck auf.

Wo schloss die Deutsche-Bank-Aktie am Donnerstag?

Bei 29,815 Euro auf Xetra, ein Plus von 2,56 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Deutsche-Bank-Aktie?

Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000.