Was berichtet die Financial Times?

Die italienische Tochter soll über Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro verborgen haben. Die Bank sieht keinen Bedarf für eine Neudarstellung der Zahlen.

Welche Ziele hat die Deutsche Bank für 2026?

Mehr als 33 Milliarden Euro Umsatz bei Kosten von 21,3 Milliarden Euro.

Was sagen Analysten?

Barclays nennt 38 Euro bei Neutral, der Durchschnitt liegt bei rund 36 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?

ISIN DE0005140008, WKN 514000, Handelssymbol DBK, US-Handelssymbol DB.