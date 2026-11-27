Die Deutsche Bank Aktie profitierte am Donnerstag von der Erholung der Bankwerte. Im Xetra-Handel stieg sie um bis zu 3,1 Prozent und kletterte kurzzeitig über 30 Euro. Am Abend notierte sie bei rund 29,90 Euro. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie trotzdem rund 10 Prozent im Minus, vom 52-Wochen-Hoch bei 35,65 Euro ist sie weit entfernt.
Deutsche Bank Aktie: Drei Rekordquartale, Kurs unter 30 Euro – wie viel Misstrauen steckt nach dem Italien-Bericht im Kurs?
Die Bank verdient so viel wie seit Jahren nicht, Christian Sewing bestätigt seine Ziele, Barclays hebt das Kursziel an. Doch ein Bericht über verborgene Verluste in Italien hängt über der Deutsche Bank Aktie. Die große Analyse: was bekannt ist, wie günstig die Aktie ist und was jetzt zählt.
Die Stammdaten: Die Deutsche Bank Aktie trägt die ISIN DE0005140008 und die WKN 514000. In Deutschland lautet das Handelssymbol DBK, in den USA wird die Aktie unter dem US-Handelssymbol DB an der New York Stock Exchange gehandelt.
Der Schatten
Der Bericht aus Italien
Belastet wird die Aktie von einem Bericht der Financial Times. Danach soll die italienische Tochter über Jahre Verluste aus Hypothekendarlehen von bis zu 800 Millionen Euro verborgen haben. Die Deutsche Bank hat die Vorgänge nach eigenen Angaben geprüft und erklärt, eine Neudarstellung der Finanzzahlen sei nicht erforderlich gewesen. Die genannte Summe stammt aus der Berichterstattung und ist von der Bank nicht bestätigt.
Die Deutsche Bank verdient wieder gut. Was ihr noch fehlt, ist das uneingeschränkte Vertrauen der Anleger.
Die Stärke
Rekorde und Bestätigung
Operativ hat die Bank drei Rekordquartale in Folge hinter sich. Vorstandschef Christian Sewing bestätigte Mitte November seine Ziele: mehr als 33 Milliarden Euro Umsatz und Kosten von 21,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Barclays hob das Kursziel von 32 auf 38 Euro an, bleibt aber bei Neutral. Im Durchschnitt sehen Analysten rund 36 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 für 2027 ist die Deutsche Bank Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Was berichtet die Financial Times?
Die italienische Tochter soll über Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro verborgen haben. Die Bank sieht keinen Bedarf für eine Neudarstellung der Zahlen.
Welche Ziele hat die Deutsche Bank für 2026?
Mehr als 33 Milliarden Euro Umsatz bei Kosten von 21,3 Milliarden Euro.
Was sagen Analysten?
Barclays nennt 38 Euro bei Neutral, der Durchschnitt liegt bei rund 36 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?
ISIN DE0005140008, WKN 514000, Handelssymbol DBK, US-Handelssymbol DB.
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