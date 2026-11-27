Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) erobert eine wichtige Marke zurück. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Frankfurter Geldhauses auf 30,24 Euro, ein Plus von 1,43 Prozent. Damit gehört die Deutsche Bank zu den DAX Gewinnern am Morgen. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche, in der die Deutsche-Bank-Aktie mehr als 12 Prozent verlor, ist es bereits der zweite Erholungstag.
Deutsche Bank Aktie: DAX Gewinner am Morgen – zurück über 30 Euro, setzt Frankfurts größtes Geldhaus jetzt zur Aufholjagd an?
Die Deutsche Bank Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 1,43 Prozent auf 30,24 Euro. Damit springt das Papier zurück über die Marke von 30 Euro, die Erholung nach dem Bankenausverkauf geht in die nächste Runde. Was hinter dem Anstieg der Deutsche Bank Aktie steckt.
Der Auslöser
Risikobereitschaft kehrt zurück: warum die Deutsche Bank Aktie steigt
Nach dem Bankenbeben der Vorwoche kehren die Käufer zurück – während die Commerzbank mit ihren eigenen Problemen kämpft.
Die Commerzbank-Experten sprechen von einer Erholung der globalen Risikobereitschaft, davon profitieren auch die Banken. Die Deutsche Bank Aktie setzt die Gegenbewegung nach dem Ausverkauf der Vorwoche fort. Für Aufmerksamkeit sorgte zudem der Kapitalmarktausblick des Hauses: Chefanlagestratege Christian Nolting sieht den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten. Anders als die Deutsche Bank steht die Commerzbank weiter unter Druck, weil die UniCredit dort rasch die Kontrolle übernehmen will.
Zurück über 30 Euro
Die Aktie überwindet eine wichtige Marke.
Zweiter Erholungstag
Die Gegenbewegung nach dem Ausverkauf hält an.
Rekordgewinne
Drittes Rekordquartal in Folge.
Zinsfantasie
Eine EZB-Zinserhöhung im Dezember könnte die Margen stützen.
Die Fundamentaldaten
Gewinne wie lange nicht: das Fundament steht
Im dritten Quartal stieg der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,85 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert sich der Gewinn auf 5,9 Milliarden Euro. Ab 2027 muss die Bank weniger Kapital vorhalten, was Spielraum für Ausschüttungen schafft. Belastend bleiben Berichte über interne Unterlagen, aus denen die Bank keine wesentlichen finanziellen Folgen erwartet. Für den 17. Dezember rechnet der Markt mit einer Zinserhöhung der EZB.
Die Marken
Deutsche Bank Aktie: 31 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch hat die Deutsche Bank Aktie die runde Marke von 30 Euro zurückerobert. Die nächste Hürde ist die 50-Tage-Linie um 31 Euro. Nach unten bildet das Tief der Vorwoche um 28,60 Euro die wichtigste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie heute DAX Gewinner?
Die globale Risikobereitschaft kehrt zurück, die Banken setzen ihre Erholung nach dem Ausverkauf fort.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000, das Handelssymbol DBK. An der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.
Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?
Nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro.
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