Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) geht mit Rückenwind ins Wochenende. Am Freitagabend steht das Papier des Frankfurter Geldhauses bei 30,38 Euro, ein Plus von 1,90 Prozent. Damit gehört die Deutsche Bank zu den DAX Gewinnern am Abend. Die Deutsche-Bank-Aktie schließt damit über der Marke von 30 Euro, nachdem sie in der Vorwoche mehr als 12 Prozent verloren hatte.
Deutsche Bank Aktie: DAX Gewinner am Abend – über 30 Euro ins Wochenende, während die Commerzbank fällt, wird Frankfurts Nummer eins jetzt zum Gewinner der Bankenkrise?
Die Deutsche Bank Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 1,90 Prozent auf 30,38 Euro. Das größte deutsche Geldhaus verteidigt die Marke von 30 Euro und setzt sich klar von der Commerzbank ab. Was hinter dem Anstieg der Deutsche Bank Aktie steckt.
Der Auslöser
Erholung mit Abstand zur Konkurrenz: warum die Deutsche Bank Aktie steigt
Zwei Frankfurter Banken, zwei Richtungen: Während die Commerzbank weiter fällt, sammelt die Deutsche Bank Käufer ein.
Laut dpa-AFX blieb die Kaufbereitschaft für deutsche Standardwerte zum Wochenschluss erhalten, wenn auch selektiv. Die Deutsche Bank Aktie profitierte davon und setzte die Erholung nach dem Bankenausverkauf der Vorwoche fort. Für Aufmerksamkeit sorgt weiterhin der Kapitalmarktausblick des Hauses: Chefanlagestratege Christian Nolting sieht den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten. Ganz anders die Commerzbank: Sie verlor als schwächster DAX-Wert knapp 1,9 Prozent, weil UniCredit dort die Kontrolle übernimmt.
Über 30 Euro
Die Aktie schließt über der runden Marke.
Zweiter Erholungstag
Die Gegenbewegung nach dem Ausverkauf hält an.
Rekordgewinne
Drittes Rekordquartal in Folge.
Zinsfantasie
Eine EZB-Zinserhöhung im Dezember könnte die Margen stützen.
Die Fundamentaldaten
Gewinne wie lange nicht: das Fundament steht
Im dritten Quartal stieg der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,85 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert sich der Gewinn auf 5,9 Milliarden Euro. Ab 2027 muss die Bank weniger Kapital vorhalten, was Spielraum für Ausschüttungen schafft. Belastend bleiben Berichte über interne Unterlagen, aus denen die Bank keine wesentlichen finanziellen Folgen erwartet. Für den 17. Dezember rechnet der Markt mit einer Zinserhöhung der EZB.
Die Marken
Deutsche Bank Aktie: 31 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch hat die Deutsche Bank Aktie die runde Marke von 30 Euro zum Wochenschluss verteidigt. Die nächste Hürde ist die 50-Tage-Linie um 31 Euro. Nach unten bildet das Tief der Vorwoche um 28,60 Euro die wichtigste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie heute DAX Gewinner?
Die Erholung nach dem Bankenausverkauf geht weiter, die Aktie schließt über 30 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000, das Handelssymbol DBK. An der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.
Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?
Nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.