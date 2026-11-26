Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) erholt sich vom Ausverkauf. Am Donnerstagabend steht das Papier des Frankfurter Geldhauses bei 29,815 Euro, ein Plus von 2,56 Prozent. Damit gehört die Deutsche Bank zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Mittwoch hatte die Deutsche-Bank-Aktie knapp 3 Prozent verloren, in der Vorwoche sogar mehr als 12 Prozent.
Deutsche Bank Aktie: DAX Gewinner am Abend – Erholung, während die Commerzbank als einziger DAX-Wert fällt, kehrt das Vertrauen zurück?
Die Deutsche Bank Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,56 Prozent auf 29,815 Euro. Nach dem Bankenausverkauf greifen Anleger wieder zu, während die Commerzbank als einziger DAX-Wert verliert. Was hinter dem Anstieg der Deutsche Bank Aktie steckt.
Der Auslöser
Gegenbewegung nach dem Bankenbeben: warum die Deutsche Bank Aktie steigt
Fast der gesamte DAX schließt im Plus. Nur ein Bankwert fällt – und es ist nicht die Deutsche Bank.
Bis auf die Commerzbank schlossen am Donnerstag alle DAX-Werte im Plus. Bei der Commerzbank reagierten Anleger laut dpa-AFX negativ auf Pläne der UniCredit, rasch die Kontrolle zu übernehmen und ihren Chef Andrea Orcel an die Spitze des Aufsichtsrats zu bringen. Die Deutsche Bank Aktie profitierte dagegen von der Gegenbewegung nach dem Bankenausverkauf der vergangenen Tage. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte der Kapitalmarktausblick des Hauses: Chefanlagestratege Christian Nolting sieht den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten. Die Aussichten seien grundsätzlich konstruktiv, die Risiken aber hoch.
Überverkauft
Die Aktie verlor in der Vorwoche mehr als 12 Prozent.
Markterholung
Der DAX steigt um mehr als 2 Prozent.
Rekordgewinne
Drittes Rekordquartal in Folge.
Zinsfantasie
Eine EZB-Zinserhöhung im Dezember könnte die Margen stützen.
Die Fundamentaldaten
Gewinne wie lange nicht: das Fundament steht
Im dritten Quartal stieg der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,85 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert sich der Gewinn auf 5,9 Milliarden Euro. Ab 2027 muss die Bank weniger Kapital vorhalten. Belastend bleiben die Berichte über interne Unterlagen, die Bank erwartet daraus keine wesentlichen finanziellen Folgen. Für den 17. Dezember rechnet der Markt mit einer Zinserhöhung der EZB.
Die Marken
Deutsche Bank Aktie: 30 Euro als Wendemarke
Charttechnisch scheiterte die Deutsche Bank Aktie am Morgen knapp über der Marke von 30 Euro und schloss darunter. Darüber liegt die 50-Tage-Linie um 31 Euro als nächste Hürde. Nach unten bildet das Tief der Vorwoche um 28,60 Euro die wichtigste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie heute DAX Gewinner?
Nach dem Bankenausverkauf setzt eine Gegenbewegung ein, getragen von der breiten Markterholung. Die Rekordgewinne stützen.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000, das Handelssymbol DBK. An der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.
Wo sieht die Deutsche Bank den DAX Ende 2027?
Chefanlagestratege Christian Nolting nennt ein Ziel von 28.800 Punkten.
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