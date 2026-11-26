Warum ist die Deutsche Bank Aktie heute DAX Gewinner?

Nach dem Bankenausverkauf setzt eine Gegenbewegung ein, getragen von der breiten Markterholung. Die Rekordgewinne stützen.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?

Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000, das Handelssymbol DBK. An der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.

Wo sieht die Deutsche Bank den DAX Ende 2027?

Chefanlagestratege Christian Nolting nennt ein Ziel von 28.800 Punkten.