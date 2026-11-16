Deutsche Bahn unter Aufsicht: Bund knüpft 80 Milliarden Euro und Manager-Boni an einen 71-Punkte-Plan – „Wer Steuergeld bekommt, muss liefern“

Die Bundesregierung zieht bei der Deutschen Bahn die Zügel an. Eine neue Leistungsvereinbarung mit der Infrastrukturtochter DB InfraGO soll künftig genau festlegen, was die Bahn für die Milliarden aus dem Bundeshaushalt liefern muss. Herzstück ist ein Katalog mit 71 Kennzahlen, wie die „Bild“ berichtet. Werden Ziele verfehlt, muss die Bahn gegensteuern, der Bund darf strengere Vorgaben machen, am Ende drohen Strafzahlungen. Und erstmals sollen auch die Boni des InfraGO-Vorstands davon abhängen, ob die Ziele erreicht werden. „Wer Milliarden an Steuergeld bekommt, muss auch liefern“, sagte Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU).