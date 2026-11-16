Die Bundesregierung zieht bei der Deutschen Bahn die Zügel an. Eine neue Leistungsvereinbarung mit der Infrastrukturtochter DB InfraGO soll künftig genau festlegen, was die Bahn für die Milliarden aus dem Bundeshaushalt liefern muss. Herzstück ist ein Katalog mit 71 Kennzahlen, wie die „Bild“ berichtet. Werden Ziele verfehlt, muss die Bahn gegensteuern, der Bund darf strengere Vorgaben machen, am Ende drohen Strafzahlungen. Und erstmals sollen auch die Boni des InfraGO-Vorstands davon abhängen, ob die Ziele erreicht werden. „Wer Milliarden an Steuergeld bekommt, muss auch liefern“, sagte Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU).
Deutsche Bahn unter Aufsicht: Bund knüpft 80 Milliarden Euro und Manager-Boni an einen 71-Punkte-Plan – „Wer Steuergeld bekommt, muss liefern“
80 Milliarden Euro will der Bund in den kommenden fünf Jahren in Gleise, Weichen und Bahnhöfe stecken. Jetzt soll eine neue Leistungsvereinbarung mit der DB InfraGO sicherstellen, dass das Geld wirkt: 71 Kennzahlen, Strafzahlungen, direkter Datenzugriff – und Boni nur bei Zielerreichung. Die Analyse: Was der Plan von Verkehrsminister Steffen Bilger vorsieht, was er für Pendler bedeutet und welche Unternehmen vom Sanierungsprogramm profitieren können.
Der Plan
Was die Bahn bis 2031 schaffen soll
Die Ziele sind ehrgeizig. Bis Ende 2031 sollen rund 500 Bahnhöfe, knapp 7.300 Weichen und fast 7.600 Kilometer Gleise erneuert oder modernisiert werden. Hinzu kommen mehr als 2.000 Kilometer Oberleitungen sowie 13 große Bahnstrecken mit zusammen über 1.200 Kilometern. Das Verkehrsministerium soll direkt auf wichtige Daten der DB InfraGO zugreifen und Kontrollen auch ohne konkreten Anlass durchführen können. Wie stark ein verfehltes Ziel den Bonus tatsächlich drückt, ist allerdings noch offen.
40 Leistungskennzahlen
Messen den Fortschritt bei Sanierung und Zustand von Gleisen, Weichen und Bahnhöfen.
20 Berichtskennzahlen
Sollen für Transparenz gegenüber dem Bund sorgen.
11 Finanzkennzahlen
Überwachen, ob das Geld wirtschaftlich eingesetzt wird.
Sanktionen
Bei absehbarer Zielverfehlung Gegensteuern, strengere Vorgaben und im Zweifel Strafzahlungen.
Wer Milliarden an Steuergeld bekommt, muss auch liefern.
Der Fahrplan
Drei Hürden bis zum Start
Das große Bild
Die Bahn als Bewährungsprobe des Sondervermögens
Kaum ein Projekt steht so sinnbildlich für die Frage, ob der Staat mit viel Geld auch viel bewegen kann, wie die Sanierung der Schiene.
Mit dem 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur hat die schwarz-rote Koalition Investitionen in nie dagewesener Größenordnung ermöglicht. Doch Unpünktlichkeit, Baustellen und marode Technik sind für Millionen Pendler Alltag. Bilger will sich mit der Leistungsvereinbarung nach eigenen Worten „das Heft des Handelns“ zurückholen. Kritiker bemängeln, dass Kennzahlenkataloge allein noch keinen Zug pünktlicher machen; Fahrgastverbände verweisen darauf, dass für die Reisenden letztlich nur Pünktlichkeit und Verlässlichkeit zählen. Befürworter halten dagegen, dass ohne messbare Ziele und Sanktionen Milliarden versickern könnten.
Häufige Fragen zum 71-Punkte-Plan der Bahn
Was ist der 71-Punkte-Plan?
Eine neue Leistungsvereinbarung zwischen Bund und DB InfraGO mit 71 Kennzahlen, an denen die Sanierung des Schienennetzes bis 2031 gemessen werden soll.
Werden die Boni der Bahn-Manager gekürzt?
Die Boni des InfraGO-Vorstands sollen künftig von der Zielerreichung abhängen. Wie stark sie bei Verfehlungen sinken, ist noch offen.
Ab wann gelten die neuen Regeln?
Geplant ist der 1. Januar 2027. Vorher müssen der Haushaltsausschuss des Bundestages und der DB-Aufsichtsrat zustimmen.
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