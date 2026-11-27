Wer sich als Privatanleger an SpaceX, OpenAI oder Anthropic beteiligen will, landet oft bei Destiny Tech100. Der börsennotierte Fonds hält Anteile an nicht börsennotierten Technologieunternehmen. Jetzt steigt ein bekannter Großinvestor ein: Saba Capital von Boaz Weinstein kaufte zwischen dem 20. und 24. November rund 1,4 Millionen Aktien für rund 34 Millionen Dollar. Für die Destiny Tech100 Aktie ist Saba damit zum Großaktionär mit über 10 Prozent geworden.
Destiny Tech100 Aktie: Hedgefonds Saba kauft für 34 Millionen Dollar – und überspringt die 10-Prozent-Marke
Der Hedgefonds Saba Capital von Boaz Weinstein hat laut SEC-Meldungen zwischen dem 20. und 24. November rund 1,4 Millionen Aktien des Tech-Beteiligungsfonds Destiny Tech100 gekauft. Mit dem Paket für rund 34 Millionen Dollar hält Saba nun mehr als 10 Prozent. Was hinter dem Einstieg steckt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Destiny Tech100 Inc.
- Sitz
- Austin, Texas
- Handelssymbol
- W8K
- US-Handelssymbol
- DXYZ (NYSE)
- Großaktionär
- Saba Capital Management (Boaz Weinstein)
- Art
- Geschlossener Fonds für Beteiligungen an privaten Tech-Firmen
Stand: 27.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Destiny-Tech100-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol W8K gehandelt, in den USA unter DXYZ an der New York Stock Exchange.
Die Meldungen
Erst 7,6 Prozent, dann über 10 Prozent
Den ersten Schritt machte Saba mit einer Pflichtmitteilung nach Schedule 13D: Zum 18. November hielt der Hedgefonds 3.611.594 Aktien, das entsprach 7,58 Prozent. Aufgebaut hatte Saba die Position seit Ende September mit fast täglichen Käufen zu Kursen zwischen rund 26 und 30 Dollar. Danach ging es schnell weiter: 758.873 Aktien zu 23,95 Dollar am 20. November, 438.969 Aktien zu 24,37 Dollar am 23. November und 208.774 Aktien zu 24,25 Dollar am 24. November.
Zusammen hält Saba damit rund 5 Millionen Aktien, nach unserer Rechnung etwa 10,5 Prozent des Fonds. Ab 10 Prozent gilt Saba als Insider und muss jeden weiteren Kauf und Verkauf innerhalb von zwei Tagen melden.
Die Einordnung
Warum Saba einsteigt
Aktivist für Fonds
Saba ist bekannt dafür, sich bei geschlossenen Fonds einzukaufen und auf Änderungen zu drängen, etwa wenn der Kurs vom inneren Wert abweicht.
Tiefer Kurs
Die Aktie notiert nahe dem unteren Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 19,71 bis 72,87 Dollar.
Prominente Beteiligungen
Destiny Tech100 hält Anteile an Firmen wie SpaceX und OpenAI und war auch an Anthropic beteiligt.
Häufige Fragen zum Einstieg von Saba bei Destiny Tech100
Wer ist Saba Capital?
Ein Hedgefonds des Investors Boaz Weinstein, der häufig in geschlossene Fonds investiert.
Wie viel hat Saba gekauft?
Rund 1,4 Millionen Aktien für etwa 34 Millionen Dollar vom 20. bis 24. November 2026.
Was ist Destiny Tech100?
Ein börsennotierter Fonds, der Anteile an nicht börsennotierten Technologieunternehmen hält.
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