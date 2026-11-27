Wer ist Saba Capital?

Ein Hedgefonds des Investors Boaz Weinstein, der häufig in geschlossene Fonds investiert.

Wie viel hat Saba gekauft?

Rund 1,4 Millionen Aktien für etwa 34 Millionen Dollar vom 20. bis 24. November 2026.

Was ist Destiny Tech100?

Ein börsennotierter Fonds, der Anteile an nicht börsennotierten Technologieunternehmen hält.