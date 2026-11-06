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Destatis: Produktion im September 2026: +0,7% zum Vormonat

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 08:50 2 Min. Statistisches Bundesamt

Die deutsche Produktion legt im September um 0,7% zu – doch hinter dem kräftigen Comeback der Autoindustrie schwächeln Bau und Maschinenbau.

Bild: Photo by Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,7% gestiegen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes: Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion im 3. Quartal 2026 um 0,4% niedriger als im 2. Quartal 2026. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 war die Produktion im September 2026 kalenderbereinigt 0,4% höher. Im August 2026 stieg die Produktion gegenüber Juli 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse saison- und kalenderbereinigt um 1,0% (vorläufiger Wert: +2,0%). Die vergleichsweise hohe Revision ist auf ergänzte Angaben von Unternehmen im Baugewerbe zu Umsatzsteuervoranmeldungen zurückzuführen. Deutlicher Produktionsanstieg in der Automobilindustrie Die positive Entwicklung der Produktion im September 2026 ist maßgeblich auf den Zuwachs in der Automobilindustrie zurückzuführen (saison- und kalenderbereinigt +17,1% zum Vormonat). In diesem Bereich hatte die Produktion in den beiden Monaten zuvor unter anderem aufgrund von Produktionsumstellungen und Werksferien auf einem niedrigen Niveau gelegen. Auch der Anstieg in der Pharmaindustrie, die nach zwei schwächeren Monaten um 8,0% stieg, beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Rückgang in der Bauproduktion (-2,6%) aus. Auch im Maschinenbau (-6,5%) fiel die Produktion, nachdem sie im August 2026 um 5,8% gestiegen war. Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) stieg im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,7%. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 3,0%, die Produktion von Konsumgütern um 0,8% und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,1%. Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 1,2%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 lag die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 0,3% höher. Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,8% gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen im 3. Quartal 2026 um 3,5% niedriger als im 2. Quartal 2026. Verglichen mit dem Vorjahresmonat September 2025 war die energieintensive Produktion im September 2026 kalenderbereinigt um 1,9% niedriger. Eine Analyse zum Produktionsindex für energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Hinweis: Revision der monatlichen Produktionswerte im Baugewerbe und im Sonstigen Fahrzeugbau Mit dem Berichtsmonat September 2026 wurden die monatlichen Werte zur Produktion in den Bereichen Baugewerbe (Abschnitt F), Sonstiger Fahrzeugbau (WZ 30) sowie für alle daraus berechneten Aggregate rückwirkend ab Berichtsmonat Januar 2021 revidiert. Grund ist ein technischer Fehler bei der Berechnung des Produktionsindex. Die Revisionsdifferenzen bei den Vormonatsveränderungsraten für den Gesamtindex bewegen sich im Bereich von +0,1 bis -0,1 Prozentpunkten.

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