Die Dell Aktie (DELL, ISIN US24703L2025) liefert gerade eines der erstaunlichsten Auseinanderklaffen von Geschäft und Börse: Der Konzern hat im dritten Quartal seinen Umsatz mehr als verdoppelt, dennoch liegt die Dell Aktie rund 48 Prozent unter ihrem Hoch. Am Freitag, dem 27. November 2026, schloss sie in der verkürzten US-Sitzung bei 308,89 US-Dollar, ein Plus von 3,98 Prozent gegenüber dem Mittwochsschlusskurs von 297,06 Dollar (Donnerstag war Thanksgiving). In Euro notierte die Aktie bei Lang & Schwarz um 16:30 Uhr MEZ mit 285,60 Euro.

Unsere Dell Aktienanalyse blickt bewusst auf einen anderen Winkel als die Schlagzeilen zu einzelnen Kurszielen: Was passiert, wenn ein Konzern Rekordgewinne einfährt, Milliarden in Aktienrückkäufe steckt – und die Aktie trotzdem tief unter dem Rückkaufpreis notiert? Und wie tragfähig ist die Bilanz hinter der KI-Wette? Dazu kommt die Dell Aktienprognose des Marktes: Was erwarten Analysten, und wo liegen die Risiken?