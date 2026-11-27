Die Dell-Aktienanalyse von Bernstein vom 25. November 2026 gehört zu den besonders bemerkenswerten Analysteneinschätzungen im Technologiesektor. Mark Newman senkt das Kursziel von 650 auf 580 USD, bestätigt jedoch das Rating "outperform" und erhöht gleichzeitig seine Gewinnprognosen erheblich. Dell überzeugt mit einer außergewöhnlichen Geschäftsdynamik, einem gigantischen KI-Server-Auftragsbestand, verbesserten Ergebnissen und einer kräftig angehobenen Jahresprognose. Beim Referenzkurs von 297,06 USD (+0,6%) ergibt sich gegenüber dem Kursziel 580 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 95,2 Prozent beziehungsweise 282,94 USD je Aktie. Allerdings bleiben steigende Komponentenkosten, mögliche Finanzierungsprobleme bei KI-Cloud-Anbietern und die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms erhebliche Gefahren. Ob Mark Newman mit seiner optimistischen Dell-Aktienanalyse richtig liegt, dürfte sich insbesondere an der weiteren Gewinnentwicklung und dem kommenden Jahresausblick entscheiden. Dell bleibt damit eine ausgesprochen spannende, aber hochvolatile Investmentstory im weltweiten KI-Infrastrukturmarkt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.