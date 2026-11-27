Steht die Dell-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: DELL) vor einer spektakulären Kursverdopplung? Während an der Wall Street die Zweifel an der Nachhaltigkeit des milliardenschweren KI-Investitionsbooms wachsen, setzt das Analysehaus Bernstein weiterhin auf den amerikanischen Technologiekonzern Dell Technologies. In seiner aktuellen Dell-Aktienanalyse vom 25. November 2026 senkt Analyst Mark Newman das Kursziel von 650 auf 580 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "outperform". Auf Basis des Referenzkurses von 297,06 USD (+0,6%) ergibt sich damit ein gewaltiges rechnerisches Aufwärtspotenzial von 95,2 Prozent. Besonders bemerkenswert: Trotz der Kurszielsenkung erhöht Mark Newman seine Gewinnschätzungen für Dell erheblich. Der Technologiekonzern bleibt zudem sein erklärter Favorit unter den Anbietern von KI-Infrastruktur. Rekordumsätze, eine überraschend starke Margenentwicklung und ein gigantischer Auftragsbestand bei KI-Servern stehen den wachsenden Sorgen über die Finanzierung neuer Rechenzentren und steigende Komponentenkosten gegenüber. Hat die Wall Street bei Dell inzwischen zu viel Pessimismus eingepreist?
Dell Aktie: Wird der KI-Server-Spezialist zum großen Börsengewinner 2027?
Bernstein kappt Kursziel
Bernstein bleibt bullish: Mark Newman erhöht Gewinnschätzungen trotz Kurszielsenkung
Die aktuelle Dell-Aktienanalyse von Bernstein offenbart einen außergewöhnlichen Widerspruch zwischen der operativen Geschäftsentwicklung und der Bewertung an der Börse. Analyst Mark Newman beschreibt die jüngste Geschäftsentwicklung als „ein weiteres außergewöhnlich starkes Quartal“. Umsatz, Margen und Gewinn je Aktie hätten sowohl die Unternehmensprognosen als auch die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Vor diesem Hintergrund hebt Mark Newman seine Gewinnschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre um 15 bis 21 Prozent an. Gleichzeitig reduziert Bernstein das Kursziel von 650 auf 580 USD, was einer Abwärtskorrektur um 10,8 Prozent entspricht. Der entscheidende Grund für diese Anpassung liegt nicht in einer Verschlechterung der operativen Perspektiven, sondern in einer konservativeren Bewertung der zukünftigen Gewinne. Das unveränderte Rating "outperform" unterstreicht, dass Mark Newman dem Technologiekonzern weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zutraut. Die Dell-Aktienanalyse von Bernstein liefert damit ein bemerkenswertes Signal: Während die Börse zunehmend an der Nachhaltigkeit des KI-Booms zweifelt, entwickelt sich die Ertragskraft des Unternehmens nach Einschätzung des Analysten besser als bislang erwartet.
Kursziel 580 USD: So rechnet Bernstein die mögliche Kursverdopplung vor
Besonders interessant ist ein Blick hinter die Kulissen des Bewertungsmodells von Mark Newman. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 erwartet Bernstein mittlerweile einen Gewinn je Aktie von 29,83 USD. Für das Geschäftsjahr 2028 prognostiziert der Analyst einen Anstieg auf 35,65 USD und für 2029 auf 41,38 USD. Auf Grundlage der zuletzt genannten Gewinnschätzung verwendet Bernstein nun ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 statt zuvor 19. Multipliziert man den erwarteten Gewinn je Aktie von 41,38 USD mit dem neuen Bewertungsfaktor von 14, ergibt sich ein theoretischer Aktienwert von 579,32 USD. Daraus leitet Mark Newman sein gerundetes Kursziel 580 USD ab. Die Anpassung berücksichtigt damit die gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren im Technologiesektor und orientiert sich stärker an historischen Bewertungsmaßstäben. Bezogen auf die Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2027 wird Dell beim Referenzkurs von 297,06 USD lediglich mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp zehn gehandelt. Sollte Dell die prognostizierten Gewinne tatsächlich erreichen, könnte sich die aktuelle Bewertung als ausgesprochen attraktiv erweisen. Allerdings setzt das Kursziel von Bernstein neben steigenden Gewinnen auch eine höhere Bewertung dieser Gewinne durch den Kapitalmarkt voraus.
54,9 Milliarden USD Quartalsumsatz: Dell sprengt die Erwartungen der Wall Street
Die am 24. November 2026 veröffentlichten Quartalszahlen verdeutlichen die enorme Wachstumsdynamik des amerikanischen Technologiekonzerns. Dell erzielte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 54,9 Milliarden USD und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenerwartungen von rund 49,3 Milliarden USD erheblich. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 9,45 USD, während die Wall Street lediglich mit 6,57 USD gerechnet hatte. Damit übertraf Dell die Gewinnerwartungen um fast 44 Prozent. Besonders die starke Nachfrage nach Servern und Speicherlösungen trug zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Die Ergebnisse bestätigen, dass Dell inzwischen weit mehr ist als ein traditioneller Hersteller von Personalcomputern. Der Konzern entwickelt sich zu einem zentralen Zulieferer für den weltweiten Ausbau leistungsfähiger Rechenzentren. Entscheidend für die langfristige Bewertung dürfte sein, ob Dell dieses außergewöhnliche Wachstum auch in den kommenden Geschäftsjahren mit attraktiven Margen verbinden kann.
132,3 Milliarden USD KI-Server-Auftragsbestand: Dell sitzt auf einem gigantischen Auftragspolster
Eines der beeindruckendsten Argumente für die langfristige Investmentstory von Dell ist die Entwicklung des KI-Server-Geschäfts. Allein im dritten Quartal verbuchte der Technologiekonzern neue KI-Server-Bestellungen im Volumen von 60,2 Milliarden USD. Der entsprechende Auftragsbestand erreichte damit den Rekordwert von 132,3 Milliarden USD. Diese Dimension verdeutlicht, welche erheblichen Infrastrukturinvestitionen gegenwärtig mit dem weltweiten Ausbau künstlicher Intelligenz verbunden sind. Cloud-Anbieter, spezialisierte KI-Rechenzentrumsbetreiber und große Unternehmen benötigen leistungsfähige Serversysteme, um komplexe KI-Modelle zu trainieren und produktiv einzusetzen. Dell verfügt über die erforderlichen Kompetenzen zur Integration leistungsstarker Prozessoren, Grafikchips, Speichertechnologien und Netzwerklösungen. Allerdings darf der gigantische Auftragsbestand nicht mit bereits realisierten Gewinnen gleichgesetzt werden. Entscheidend sind die Verfügbarkeit benötigter Komponenten, die Zahlungsfähigkeit der Kunden und die profitable Abwicklung der Bestellungen. Sollten diese Voraussetzungen erfüllt sein, könnte Dell über einen längeren Zeitraum von seinem außergewöhnlich hohen Auftragsbestand profitieren.
Traditionelle Server und Speicherlösungen: Dell wächst längst nicht nur mit künstlicher Intelligenz
Während die Aufmerksamkeit der Investoren vor allem auf KI-Server gerichtet ist, entwickelt sich auch das traditionelle Infrastrukturgeschäft von Dell ausgesprochen dynamisch. Der Umsatz mit klassischen Servern und Netzwerklösungen erreichte im jüngsten Quartal rund 15 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 235 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass die Modernisierung der weltweiten IT-Infrastruktur über den unmittelbaren Bedarf an KI-Beschleunigern hinausgeht. Auch klassische Rechenleistung, umfangreiche Datenspeicherung und leistungsfähige Netzwerke werden benötigt, um moderne Unternehmensanwendungen zu betreiben. Für Dell eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, seinen Kunden umfassende Infrastrukturpakete anzubieten. Gerade zusätzliche Speicher- und Softwarelösungen könnten helfen, die Profitabilität großer Hardwareprojekte zu verbessern. Aus redaktioneller Sicht liegt darin ein wichtiger strategischer Vorteil gegenüber Anbietern, die sich weitgehend auf einzelne Hardwarekomponenten konzentrieren.
202 Milliarden USD Jahresumsatz: Dell hebt die Prognose kräftig an
Für zusätzlichen Optimismus sorgt die angehobene Jahresprognose. Dell stellt für das Geschäftsjahr 2027 inzwischen einen Umsatz von rund 202 Milliarden USD in Aussicht. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet das Management nun 29,68 USD, nachdem zuvor 25,50 USD prognostiziert worden waren. Die Anhebung der Gewinnerwartung um mehr als 16 Prozent verdeutlicht, wie stark die jüngste Geschäftsentwicklung ausgefallen ist. Die Gewinnschätzung von Mark Newman liegt mit 29,83 USD geringfügig oberhalb der aktualisierten Unternehmensprognose. Für die Dell-Aktie dürfte nun insbesondere der erste Ausblick auf das Geschäftsjahr 2028 entscheidend werden. Sollte das Management weiteres kräftiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen, könnte dies helfen, die Zweifel an der Nachhaltigkeit des derzeitigen Infrastrukturbooms zu reduzieren. Eine deutliche Wachstumsverlangsamung könnte dagegen zusätzlichen Bewertungsdruck auslösen.
25 Milliarden USD zusätzliches Rückkaufvolumen: Dell setzt auf seine Aktionäre
Neben der außergewöhnlichen operativen Wachstumsdynamik sorgt die Kapitalrückführung an die Aktionäre für zusätzliche Aufmerksamkeit. Dell schüttete im jüngsten Quartal über Dividenden und Aktienrückkäufe insgesamt rund 4,9 Milliarden USD an seine Anteilseigner aus und erweiterte die Rückkaufermächtigung um weitere 25 Milliarden USD. Umfangreiche Aktienrückkäufe können bei einer tatsächlichen Verringerung der Zahl ausstehender Aktien dazu beitragen, den Gewinn je Aktie zu erhöhen. Besonders interessant wäre dies, wenn Dell seine Papiere deutlich unterhalb ihres langfristigen fundamentalen Wertes erwerben könnte. Allerdings darf die finanzielle Belastung durch solche Programme nicht unterschätzt werden. Angesichts des kapitalintensiven Infrastrukturgeschäfts und der zunehmenden Kundenfinanzierung bleibt ein sorgfältiger Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln entscheidend. Hohe Aktienrückkäufe allein sind deshalb noch kein Beweis für eine Unterbewertung.
Steigende Speicherpreise und verschuldete KI-Cloud-Anbieter: Diese Risiken sind erheblich
Trotz der optimistischen Dell-Aktienanalyse von Bernstein sollten Anleger die Risiken keinesfalls unterschätzen. Die starke Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherchips und anderen Serverkomponenten führt zu steigenden Einkaufspreisen. Sollte Dell diese Mehrkosten nicht vollständig an seine Kunden weitergeben können, könnten die Gewinnmargen unter Druck geraten. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Finanzierung des KI-Infrastrukturbooms. Insbesondere spezialisierte Cloud-Anbieter wie CoreWeave benötigen enorme finanzielle Mittel zum Aufbau neuer Rechenzentren. Verschlechtert sich deren Zugang zum Kapitalmarkt, könnten geplante Investitionen verschoben oder reduziert werden. Auch Dell selbst übernimmt durch Kundenfinanzierungen einen Teil der mit dem Infrastrukturboom verbundenen finanziellen Risiken. Gleichzeitig bleibt das traditionelle PC-Geschäft vergleichsweise wachstumsschwach. Diese Faktoren zeigen, weshalb eine vorsichtigere Bewertung trotz hervorragender Quartalszahlen nachvollziehbar sein kann. Die Kurszielsenkung von Bernstein sollte daher keineswegs ignoriert werden.
Mark Newman bleibt überzeugt: Dell ist der große Favorit unter den KI-Infrastrukturanbietern
Trotz der genannten Herausforderungen bleibt die grundsätzliche Einschätzung von Bernstein ausgesprochen positiv. Mark Newman bringt seine Überzeugung in der aktuellen Aktienanalyse auf den Punkt: „Dell ist unser Favorit unter den Anbietern von KI-Infrastruktur.“ Damit positioniert sich Bernstein weiterhin klar zugunsten des amerikanischen Technologiekonzerns. Das Rating "outperform" und das Kursziel 580 USD basieren auf der Erwartung einer erheblichen weiteren Steigerung der Ertragskraft. Sollte Dell seine prognostizierten Gewinne erreichen und gleichzeitig die Sorgen über die Finanzierung des KI-Booms zerstreuen können, wäre eine deutliche Neubewertung denkbar. Die entscheidende Voraussetzung bleibt jedoch, dass aus den milliardenschweren Serverbestellungen tatsächlich nachhaltige Gewinne und entsprechende Mittelzuflüsse entstehen.
Fazit: Dell-Aktie vor der spektakulären Kursverdopplung?
Die Dell-Aktienanalyse von Bernstein vom 25. November 2026 gehört zu den besonders bemerkenswerten Analysteneinschätzungen im Technologiesektor. Mark Newman senkt das Kursziel von 650 auf 580 USD, bestätigt jedoch das Rating "outperform" und erhöht gleichzeitig seine Gewinnprognosen erheblich. Dell überzeugt mit einer außergewöhnlichen Geschäftsdynamik, einem gigantischen KI-Server-Auftragsbestand, verbesserten Ergebnissen und einer kräftig angehobenen Jahresprognose. Beim Referenzkurs von 297,06 USD (+0,6%) ergibt sich gegenüber dem Kursziel 580 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 95,2 Prozent beziehungsweise 282,94 USD je Aktie. Allerdings bleiben steigende Komponentenkosten, mögliche Finanzierungsprobleme bei KI-Cloud-Anbietern und die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms erhebliche Gefahren. Ob Mark Newman mit seiner optimistischen Dell-Aktienanalyse richtig liegt, dürfte sich insbesondere an der weiteren Gewinnentwicklung und dem kommenden Jahresausblick entscheiden. Dell bleibt damit eine ausgesprochen spannende, aber hochvolatile Investmentstory im weltweiten KI-Infrastrukturmarkt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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