Ein spektakulärer Kurssprung, explodierende Milliardengewinne und eine Analystenprognose, die an der Wall Street für Aufsehen sorgt: Der amerikanische Technologiegigant Dell Technologies (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: DELL) könnte zu den großen Gewinnern der nächsten Phase der KI-Revolution gehören. In seiner aktuellen Dell Aktienanalyse vom 25. November 2026 senkt Raymond James-Analyst Simon Leopold zwar das Kursziel von 617 auf 570 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich sein positives Rating "outperform". Trotz der Kurszielsenkung um 7,6 Prozent steckt in der Prognose der amerikanischen Investmentbank eine enorme Portion Optimismus. Am Freitag verabschiedete sich die Dell-Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE) mit einem kräftigen Plus von 6,7 Prozent bei 316,96 USD aus dem Handel. Gemessen am neuen Kursziel von 570 USD ergibt sich damit ein spektakuläres rechnerisches Aufwärtspotenzial von 79,83 Prozent. Besonders die steigenden Gewinnmargen, der rekordverdächtige Auftragsbestand und die rasant wachsende Nachfrage nach agentischer künstlicher Intelligenz stimmen Raymond James zuversichtlich. Steht Dell damit möglicherweise erst am Anfang einer wesentlich größeren Neubewertung?
Dell Aktie: Warum Raymond James weiterhin auf einen spektakulären Höhenflug setzt
Raymond James sieht trotz Kurszielsenkung Kurspotenzial
Raymond James bleibt optimistisch: Simon Leopold sieht beeindruckenden operativen Hebel
Im Mittelpunkt der aktuellen Dell Aktienanalyse von Raymond James steht eine Entwicklung, die für die langfristige Börsenbewertung des Technologiekonzerns entscheidend sein könnte. Trotz eines hohen Anteils von KI-Produkten am Gesamtumsatz gelinge es Dell, seine Gewinnmargen auszuweiten. Nach Einschätzung von Simon Leopold verdeutliche dies den operativen Hebel des Geschäftsmodells. Mit zunehmendem Umsatzvolumen könnten die Gewinne überproportional steigen, weil sich die bestehenden Kostenstrukturen effizienter nutzen ließen. Gleichzeitig würden die steigende Nachfrage nach agentischer KI und der Rekordauftragsbestand das Wachstum im traditionellen Servergeschäft unterstützen und die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2028 verbessern. Diese Kombination aus steigender Profitabilität und langfristigen Wachstumschancen bildet einen wesentlichen Bestandteil der positiven Investmentthese von Raymond James. Das unveränderte Rating "outperform" und das Kursziel von 570 USD unterstreichen, dass Simon Leopold trotz der reduzierten Zielbewertung weiterhin erhebliches Potenzial erkennt. Die konkrete Bewertungsmethodik hinter der Kurszielsenkung geht aus der öffentlich verfügbaren Zusammenfassung der Aktienanalyse allerdings nicht hervor.
Gewinnexplosion bei Dell: Quartalsumsatz verdoppelt sich auf 54,9 Milliarden USD!
Die am 24. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 dokumentieren die außergewöhnliche Wachstumsdynamik des Technologiekonzerns. Dell steigerte seinen Quartalsumsatz um beeindruckende 103 Prozent auf 54,9 Milliarden USD. Noch spektakulärer entwickelte sich der Gewinn. Der bereinigte Gewinn je Aktie explodierte um 265 Prozent auf 9,45 USD und übertraf die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 6,55 USD deutlich. Das operative Ergebnis kletterte um 251 Prozent auf 7,44 Milliarden USD, während sich der Nettogewinn mit 5,67 Milliarden USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachte. Diese Zahlen verdeutlichen, warum die Dell Aktienanalyse von Raymond James trotz der Kurszielsenkung so optimistisch ausfällt. Dell verkauft nicht lediglich immer mehr Hardware, sondern erzielt gegenwärtig auch erheblich höhere Gewinne. Gerade diese überproportionale Ergebnisentwicklung unterscheidet einen profitablen Wachstumskonzern von Unternehmen, die ihren Umsatz lediglich durch aggressive Preisnachlässe steigern. Für die langfristige Aktienbewertung könnte diese Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein.
KI-Server-Boom: Dell steigert Umsatz um unglaubliche 291 Prozent!
Das Geschäft mit KI-Infrastruktur entwickelt sich zum zentralen Wachstumsmotor von Dell. Im dritten Quartal erwirtschaftete der Technologiekonzern mit KI-optimierten Servern einen Rekordumsatz von 22 Milliarden USD, was einem Wachstum von 291 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die gesamte Infrastructure Solutions Group (ISG) steigerte ihre Erlöse um 198 Prozent auf 42 Milliarden USD. Gleichzeitig explodierte das operative Segmentergebnis um 308 Prozent auf 7,1 Milliarden USD. Damit nimmt Dell zunehmend eine Schlüsselposition beim weltweiten Ausbau leistungsfähiger KI-Rechenzentren ein. Während NVIDIA die für künstliche Intelligenz benötigten Hochleistungschips entwickelt, integriert Dell die entsprechenden Komponenten in komplexe Serversysteme und Rechenzentrumslösungen. Für Unternehmen, Cloud-Anbieter und spezialisierte KI-Dienstleister sind solche Systeme eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau eigener KI-Kapazitäten. Raymond James-Analyst Simon Leopold betrachtet insbesondere die gleichzeitig steigende Profitabilität als positives Signal. Denn gerade im Geschäft mit teuren KI-Beschleunigern besteht grundsätzlich das Risiko, dass hohe Umsätze nicht automatisch zu entsprechend hohen Gewinnmargen führen.
Agentische KI: Beginnt für Dell jetzt die nächste große Wachstumswelle?
Ein besonders spannender Aspekt der Dell Aktienanalyse von Raymond James ist die zunehmende Bedeutung agentischer künstlicher Intelligenz. Im Gegensatz zu klassischen KI-Anwendungen, die hauptsächlich auf einzelne Benutzeranfragen reagieren, können KI-Agenten komplexe Aufgaben eigenständig planen, mehrere Arbeitsschritte koordinieren und digitale Prozesse automatisieren. Solche Anwendungen dürften in vielen Unternehmen zusätzliche Anforderungen an Rechenleistung, Datenspeicherung und Netzwerkinfrastruktur stellen. Simon Leopold erwartet in diesem Zusammenhang positive Impulse für das traditionelle Servergeschäft von Dell. Bereits im vergangenen Quartal legten die Umsätze mit klassischen Servern und Netzwerktechnik um 235 Prozent auf 15 Milliarden USD zu. Damit profitiert Dell keineswegs ausschließlich vom Verkauf spezialisierter KI-Server. Vielmehr könnte der Technologiekonzern von einer umfassenden Modernisierung der weltweiten IT-Infrastruktur profitieren. Sollte sich agentische KI in Unternehmen auf breiter Front durchsetzen, eröffnet sich Dell möglicherweise ein mehrjähriger Investitionszyklus. Das Rating "outperform" von Raymond James und das Kursziel von 570 USD spiegeln eine weiterhin positive Einschätzung dieser Wachstumsperspektiven wider.
132,3 Milliarden USD Auftragsbestand: Dell sitzt auf einem gigantischen Auftragspolster
Besonders beeindruckend ist die Entwicklung des Auftragsbestands im KI-Geschäft. Dell verbuchte im dritten Quartal neue KI-Aufträge im Volumen von rund 60,2 Milliarden USD und beendete das Quartal mit einem Rekordauftragsbestand von 132,3 Milliarden USD. Diese Größenordnung verdeutlicht die derzeitige Nachfrage nach leistungsfähiger KI-Infrastruktur. Für Raymond James ist der Rekordauftragsbestand ein wichtiges Argument, weil er die Einschätzbarkeit der zukünftigen Geschäftsentwicklung verbessert. Simon Leopold verweist insbesondere auf die erhöhte Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2028. Allerdings dürfen Anleger den Auftragsbestand nicht mit bereits realisierten Umsätzen oder garantierten Gewinnen verwechseln. Lieferverzögerungen, Finanzierungsschwierigkeiten einzelner Kunden, Vertragsänderungen oder technologische Umbrüche könnten die tatsächliche Umsatzrealisierung beeinflussen. Dennoch verschafft ein derart umfangreiches Auftragspolster Dell grundsätzlich eine starke Ausgangsposition für die kommenden Quartale.
202 Milliarden USD Jahresumsatz: Dell hebt die Prognose erneut kräftig an
Auch das Management von Dell Technologies blickt ausgesprochen optimistisch in die Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern inzwischen einen Umsatz von 202 Milliarden USD, nachdem bislang lediglich 192 Milliarden USD in Aussicht gestellt worden waren. Die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn je Aktie wurde von 25,50 auf 29,68 USD angehoben. Dell-COO Jeff Clarke brachte den fundamentalen Wandel des Technologiekonzerns mit einer bemerkenswerten Aussage auf den Punkt: "Wir sind heute ein anderes Unternehmen." Damit unterstreicht der Manager die zunehmende Bedeutung des Infrastrukturgeschäfts für Wachstum und Profitabilität. Besonders bemerkenswert ist zudem, dass Dell seine Jahresprognose für die Erlöse mit KI-optimierten Servern von 74 auf 78 Milliarden USD angehoben hat. Die Entwicklung liefert wichtigen fundamentalen Hintergrund für die positive Dell Aktienanalyse von Raymond James. Simon Leopold hält trotz des reduzierten Kursziels von 570 USD am Rating "outperform" fest.
25 Milliarden USD für Aktienrückkäufe: Dell setzt ein milliardenschweres Signal
Neben dem operativen Wachstum sorgt auch die Kapitalpolitik von Dell für Aufmerksamkeit. Der Verwaltungsrat genehmigte eine Ausweitung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms um zusätzliche 25 Milliarden USD. Damit könnte Dell in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil seiner ausstehenden Aktien zurückkaufen. Bereits im dritten Quartal flossen über Aktienrückkäufe und Dividenden insgesamt 4,9 Milliarden USD an die Aktionäre. Der operative Cashflow erreichte gleichzeitig rund 4,5 Milliarden USD. Umfangreiche Aktienrückkäufe können den Gewinn je Aktie zusätzlich steigern, sofern sich die Anzahl ausstehender Aktien entsprechend reduziert. Besonders attraktiv können Rückkäufe sein, wenn ein Unternehmen seine eigenen Aktien unterhalb ihres langfristigen fundamentalen Wertes erwirbt. Allerdings hängt der tatsächliche Mehrwert davon ab, zu welchen Kursen die Rückkäufe erfolgen und ob ausreichend finanzielle Mittel für Investitionen und andere Verpflichtungen verbleiben.
Dell im Bewertungscheck: Sind 570 USD Kursziel tatsächlich realistisch?
Beim Freitagsschlusskurs von 316,96 USD und dem vom Management erwarteten bereinigten Jahresgewinn von 29,68 USD je Aktie ergibt sich für Dell ein rechnerisches Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich rund 10,7. Auf Basis derselben Gewinnprognose entspräche das Kursziel von 570 USD einem Bewertungsmultiplikator von rund 19,2. Die Differenz verdeutlicht, welches Neubewertungspotenzial bestehen könnte, sofern Dell seine außergewöhnliche Ertragskraft nachhaltig unter Beweis stellt. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um eine redaktionelle Modellrechnung und nicht um die offizielle Bewertungsmethodik von Raymond James. Entscheidend dürfte sein, ob Dell das derzeitige Gewinnniveau langfristig halten und weiter steigern kann. Der Aktienmarkt könnte gegenwärtig erhebliche Risiken einer Abschwächung des KI-Investitionsbooms einpreisen. Sollten sich diese Befürchtungen als übertrieben erweisen, wäre eine deutliche Neubewertung grundsätzlich denkbar.
Die größten Risiken: Warum die KI-Euphorie für Dell gefährlich werden könnte
Trotz der beeindruckenden Geschäftsentwicklung sollten Anleger die erheblichen Risiken nicht unterschätzen. Eine Verlangsamung der weltweiten KI-Investitionen könnte die Nachfrage nach Hochleistungsservern empfindlich treffen. Hinzu kommen mögliche Lieferengpässe bei Speicherchips, steigende Komponentenpreise, geopolitische Spannungen und ein intensiver Wettbewerb zwischen den großen Serverherstellern. Auch die finanzielle Stabilität besonders wachstumsorientierter KI-Kunden könnte sich als Unsicherheitsfaktor erweisen. Sollten deren Investitionsbudgets gekürzt werden, wären Auftragsverschiebungen oder Stornierungen denkbar. Zudem entwickelt sich das klassische PC-Geschäft wesentlich weniger dynamisch. Der Umsatz der Client Solutions Group stieg im vergangenen Quartal lediglich um 3 Prozent auf 12,9 Milliarden USD, während das operative Ergebnis um 6 Prozent zurückging. Die zunehmende Abhängigkeit vom Infrastrukturgeschäft eröffnet Dell daher enorme Wachstumschancen, erhöht gleichzeitig aber auch die Bedeutung eines nachhaltig profitablen KI-Investitionszyklus. Die Kurszielsenkung von Raymond James zeigt zudem, dass selbst optimistische Analysten ihre Bewertungen nach unten korrigieren können.
Fazit: Dell vor gewaltiger Neubewertung? Raymond James setzt auf die KI-Revolution
Die Dell Aktienanalyse von Raymond James vom 25. November 2026 gehört angesichts des enormen rechnerischen Kurspotenzials zu den bemerkenswerten Analysteneinschätzungen der vergangenen Handelstage. Simon Leopold senkt das Kursziel von 617 auf 570 USD, bestätigt jedoch das Rating "outperform". Die entscheidenden Argumente sind steigende Gewinnmargen trotz des hohen KI-Umsatzanteils, der operative Hebel, der Rekordauftragsbestand und die positiven Perspektiven durch agentische künstliche Intelligenz. Hinzu kommen eine erneut angehobene Jahresprognose und das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm. Beim Freitagsschlusskurs von 316,96 USD ergibt sich gegenüber dem Kursziel von Raymond James ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 79,83 Prozent. Damit eröffnet sich eine ausgesprochen interessante, gleichzeitig aber risikoreiche Ausgangslage. Sollte Dell seine außergewöhnliche Gewinndynamik nachhaltig verteidigen können, wäre eine erhebliche Neubewertung denkbar. Enttäuscht hingegen die zukünftige KI-Nachfrage, könnte sich das vermeintliche Schnäppchen als Bewertungsfalle entpuppen. Raymond James-Analyst Simon Leopold bleibt jedenfalls auf der optimistischen Seite. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob Dell tatsächlich zum großen Börsengewinner der nächsten KI-Wachstumswelle avanciert.
Künstliche Intelligenz kann mittlerweile programmieren, komponieren und ganze Rechenzentren beschäftigen. Aber diesen Artikel mit Ihren Freunden teilen müssen Sie noch selbst! Also schnell weiterleiten, bevor Ihre Freunde einen KI-Agenten damit beauftragen, nach verpassten Börsenchancen zu suchen! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 28. November 2026
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