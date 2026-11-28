Die Dell Aktienanalyse von Raymond James vom 25. November 2026 gehört angesichts des enormen rechnerischen Kurspotenzials zu den bemerkenswerten Analysteneinschätzungen der vergangenen Handelstage. Simon Leopold senkt das Kursziel von 617 auf 570 USD, bestätigt jedoch das Rating "outperform". Die entscheidenden Argumente sind steigende Gewinnmargen trotz des hohen KI-Umsatzanteils, der operative Hebel, der Rekordauftragsbestand und die positiven Perspektiven durch agentische künstliche Intelligenz. Hinzu kommen eine erneut angehobene Jahresprognose und das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm. Beim Freitagsschlusskurs von 316,96 USD ergibt sich gegenüber dem Kursziel von Raymond James ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 79,83 Prozent. Damit eröffnet sich eine ausgesprochen interessante, gleichzeitig aber risikoreiche Ausgangslage. Sollte Dell seine außergewöhnliche Gewinndynamik nachhaltig verteidigen können, wäre eine erhebliche Neubewertung denkbar. Enttäuscht hingegen die zukünftige KI-Nachfrage, könnte sich das vermeintliche Schnäppchen als Bewertungsfalle entpuppen. Raymond James-Analyst Simon Leopold bleibt jedenfalls auf der optimistischen Seite. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob Dell tatsächlich zum großen Börsengewinner der nächsten KI-Wachstumswelle avanciert.

Künstliche Intelligenz kann mittlerweile programmieren, komponieren und ganze Rechenzentren beschäftigen. Aber diesen Artikel mit Ihren Freunden teilen müssen Sie noch selbst! Also schnell weiterleiten, bevor Ihre Freunde einen KI-Agenten damit beauftragen, nach verpassten Börsenchancen zu suchen! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 28. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.