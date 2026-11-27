Die Dell-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 25. November 2026 unterstreicht den erheblichen Gegensatz zwischen operativer Geschäftsentwicklung und aktueller Börsenbewertung. Katherine Murphy senkt das Kursziel von 590 auf 510 USD, bestätigt jedoch unverändert das Rating "buy". Beim NYSE-Schlusskurs vom Mittwoch bei 297,06 USD (+0,6%) ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 71,7 Prozent beziehungsweise 212,94 USD je Aktie. Die robuste Nachfrage nach traditionellen Servern und Speicherlösungen, das dynamische KI-Geschäft und die angehobene Jahresprognose bilden wichtige Argumente für die positive Einschätzung von Goldman Sachs. Dem stehen steigende Komponentenkosten, mögliche Finanzierungsrisiken und erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms gegenüber. Sollte Dell seine außergewöhnliche Ertragskraft auch im Geschäftsjahr 2028 unter Beweis stellen können, könnte die gegenwärtige Bewertungsdiskrepanz erhebliches Neubewertungspotenzial eröffnen. Die Dell-Aktie bleibt damit eine der spannendsten und zugleich kontroversesten Investmentstorys im weltweiten KI-Infrastruktursektor.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.