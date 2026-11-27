Bahnt sich bei der Dell-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: DELL) eines der spektakulärsten Comebacks im amerikanischen Technologiesektor an? Trotz außergewöhnlicher Rekordzahlen und eines regelrechten Gewinnfeuerwerks schraubt die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs ihre Bewertung des Technologiekonzerns nach unten. In ihrer aktuellen Dell-Aktienanalyse vom 25. November 2026 senkt Analystin Katherine Murphy das Kursziel von 590 auf 510 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "buy". Gegenüber dem NYSE-Schlusskurs vom Mittwoch bei 297,06 USD (+0,6%) ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 71,7 Prozent. Besonders brisant: Dell konnte seinen Quartalsumsatz mehr als verdoppeln, während der bereinigte Gewinn je Aktie um sensationelle 265 Prozent explodierte. Gleichzeitig erreicht der Auftragsbestand für KI-Infrastruktur neue Rekorddimensionen. Dennoch bleiben die Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms nervös. Hat die Wall Street inzwischen zu viel Pessimismus eingepreist oder droht den Aktionären trotz glänzender Geschäftszahlen eine weitere Enttäuschung?
Dell Aktie: KI-Milliarden treffen auf Margensorgen
Goldman Sachs kappt Kursziel
Goldman Sachs bleibt bullish: Katherine Murphy bestätigt Rating "buy" trotz massiver Kurszielsenkung
Die aktuelle Dell-Aktienanalyse von Goldman Sachs liefert ein bemerkenswertes Signal. Katherine Murphy reduziert das bisherige Kursziel von 590 auf 510 USD, was einer Abwärtskorrektur um 13,6 Prozent entspricht. Gleichzeitig hält die Analystin unverändert an ihrer Kaufempfehlung fest. Laut der vom Finanznachrichtendienst The Fly veröffentlichten Zusammenfassung habe Dell im dritten Quartal die Erwartungen insbesondere aufgrund der robusten Nachfrage nach traditionellen Servern und Speicherlösungen deutlich übertroffen. Dies habe zu erheblich besseren Umsätzen und Margen im Infrastrukturgeschäft geführt. Auch die Nachfrage nach KI-Systemen entwickle sich weiterhin erfreulich. Die erfolgreiche operative Umsetzung unterstütze den verbesserten Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und lasse eine Fortsetzung der positiven Geschäftsdynamik im Geschäftsjahr 2028 erwarten. Damit setzt Goldman Sachs keineswegs ausschließlich auf den KI-Serverboom. Katherine Murphy erkennt vielmehr Wachstumspotenzial in mehreren Bereichen der Rechenzentrumsinfrastruktur. Die konkreten Bewertungsannahmen hinter der Kurszielsenkung gehen aus der öffentlich verfügbaren Zusammenfassung allerdings nicht hervor.
54,9 Milliarden USD Quartalsumsatz: Dell liefert ein sensationelles Zahlenfeuerwerk
Die am 24. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 demonstrieren die außergewöhnliche Wachstumsdynamik von Dell. Der Konzernumsatz schoss gegenüber dem Vorjahresquartal um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden USD nach oben. Gleichzeitig erhöhte sich der bereinigte Gewinn je Aktie um 265 Prozent auf den Rekordwert von 9,45 USD. Der nach US-Rechnungslegungsstandards ausgewiesene Gewinn je Aktie erreichte 8,82 USD, ein Plus von 287 Prozent. Besonders erfreulich ist, dass die Gewinne deutlich schneller wachsen als die Umsätze. Dell gelingt es damit gegenwärtig, seine stark steigenden Erlöse in überproportional wachsende Erträge zu übersetzen. Für einen Hardwarekonzern, dessen Geschäftsmodell traditionell durch vergleichsweise niedrige Margen geprägt war, ist dies eine bemerkenswerte Entwicklung. Die aktuellen Geschäftszahlen liefern damit einen wichtigen fundamentalen Hintergrund für das unveränderte Rating "buy" von Goldman Sachs und das ambitionierte Kursziel 510 USD.
KI-Server-Boom: Dell steigert Umsatz mit künstlicher Intelligenz um 291 Prozent
Der Ausbau leistungsfähiger KI-Rechenzentren entwickelt sich für Dell zunehmend zum wichtigsten Wachstumsmotor. Allein mit KI-optimierten Servern erwirtschaftete der Technologiekonzern im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von rund 22 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 291 Prozent. Dell profitiert von der Nachfrage nach leistungsfähigen Komplettsystemen, die neben spezialisierten KI-Prozessoren auch umfangreiche Speicher-, Netzwerk-, Kühlungs- und Stromversorgungstechnologien enthalten. Für Kunden besteht der Vorteil darin, hochkomplexe Rechenzentrumsinfrastruktur aus einer Hand beziehen zu können. Mit zunehmender Verbreitung autonomer KI-Agenten und rechenintensiver Anwendungen könnte der Bedarf an solchen Systemen weiter steigen. Allerdings wächst gleichzeitig die Abhängigkeit des Konzerns von den Investitionsentscheidungen großer Technologieunternehmen. Goldman Sachs beurteilt die aktuelle KI-Nachfrage weiterhin positiv, doch die langfristige Nachhaltigkeit dieser außergewöhnlichen Wachstumsraten bleibt eine entscheidende Frage für die Dell-Aktie.
Überraschung bei traditionellen Servern: Katherine Murphy entdeckt einen weiteren Wachstumstreiber
Besonders interessant an der aktuellen Dell-Aktienanalyse von Goldman Sachs ist die Bedeutung des klassischen Servergeschäfts. Katherine Murphy stellt heraus, dass gerade traditionelle Server und Speicherlösungen maßgeblich zur positiven Ergebnisüberraschung beigetragen hätten. Die Erlöse mit traditionellen Servern und Netzwerktechnologie erhöhten sich um 235 Prozent auf rund 15 Milliarden USD. Das Speichergeschäft verzeichnete gleichzeitig ein Umsatzwachstum von 24 Prozent. Damit profitiert Dell nicht ausschließlich von der Nachfrage nach spezialisierten KI-Beschleunigern. Vielmehr erfordert die Modernisierung bestehender Rechenzentren auch leistungsfähigere konventionelle Systeme. Während viele Anleger Dell vor allem als Profiteur des KI-Hardwarebooms betrachten, könnte gerade die breitere Positionierung des Unternehmens einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Sollte sich die Nachfrage nach klassischen Servern und Speicherlösungen nachhaltig positiv entwickeln, könnte dies die Abhängigkeit von einzelnen KI-Investitionszyklen verringern und die langfristige Ertragskraft des Konzerns stabilisieren.
Originalaussage von Katherine Murphy: Goldman Sachs hinterfragt Qualität des Serverwachstums
Wie intensiv Katherine Murphy die Nachhaltigkeit des traditionellen Servergeschäfts untersucht, zeigte sich bereits während der Analystenkonferenz von Dell am 24. November 2026. Die Goldman-Sachs-Analystin fragte das Management ausdrücklich nach den Wachstumstreibern: „Welche Rolle spielen dabei die Stückzahlen im Vergleich zur Preisentwicklung?“ Dell-Manager Jeff Clarke räumte daraufhin ein, dass die verkauften Serverstückzahlen rückläufig gewesen seien. Gleichzeitig hätten die ausgelieferten Systeme deutlich mehr Prozessorkerne und Speicherkapazität enthalten. Leistungsfähigere Server könnten somit größere Arbeitslasten bewältigen, obwohl weniger einzelne Geräte benötigt würden. Für Investoren ist diese Unterscheidung von erheblicher Bedeutung. Denn kräftiges Umsatzwachstum infolge höherer Verkaufspreise und umfangreicherer Hardwareausstattung ist anders zu beurteilen als eine steigende Anzahl verkaufter Systeme. Katherine Murphy interessierte sich zudem für mögliche Marktanteilsgewinne und die zunehmende Kombination von Servern mit Speicherlösungen. Die Fragen der Goldman-Sachs-Analystin verdeutlichen, welche operativen Kennzahlen bei der Beurteilung der zukünftigen Wachstumsqualität besonders wichtig sind.
132,3 Milliarden USD Auftragsbestand: Dell sitzt auf einem gewaltigen Umsatzpolster
Für zusätzliche Wachstumsfantasie sorgt der außergewöhnlich hohe Auftragsbestand im KI-Geschäft. Dell konnte allein im vergangenen Quartal neue KI-Bestellungen im Gesamtwert von 60,2 Milliarden USD verbuchen. Der entsprechende Auftragsbestand erreichte damit zum Quartalsende die Rekordsumme von 132,3 Milliarden USD. Diese Größenordnung verschafft dem Unternehmen eine erhebliche Sichtbarkeit hinsichtlich möglicher zukünftiger Umsätze. Allerdings dürfen Anleger einen hohen Auftragsbestand nicht mit bereits realisierten Erlösen verwechseln. Entscheidend bleibt, ob die Kunden über ausreichende finanzielle Mittel, geeignete Rechenzentrumsstandorte und genügend Stromversorgung verfügen, um ihre Projekte tatsächlich umzusetzen. Gerade bei jüngeren spezialisierten Cloud-Anbietern können die Finanzierungsbedingungen eine wichtige Rolle spielen. Dell muss deshalb streng darauf achten, dass aus umfangreichen Bestellungen tatsächlich profitable Auslieferungen und entsprechende Zahlungseingänge entstehen. Eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen könnte ansonsten selbst bei einem hohen Auftragsbestand zu erheblichen Verzögerungen führen.
202 Milliarden USD Jahresumsatz: Dell hebt Prognose kräftig an
Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im verbesserten Jahresausblick wider. Dell rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2027 inzwischen mit einem Umsatz von 202 Milliarden USD nach zuvor erwarteten 192 Milliarden USD. Der bereinigte Jahresgewinn je Aktie soll 29,68 USD erreichen. Für KI-optimierte Server erwartet das Management inzwischen Jahreserlöse von 78 Milliarden USD. Die angehobene Prognose unterstreicht die operative Stärke des Technologiekonzerns und unterstützt die grundsätzlich positive Einschätzung von Katherine Murphy. Beim jüngsten NYSE-Schlusskurs von 297,06 USD entspräche der prognostizierte bereinigte Jahresgewinn einem rechnerischen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10. Auf Basis des Kursziels 510 USD von Goldman Sachs ergäbe sich ein entsprechendes Verhältnis von rund 17,2. Diese vereinfachte Gegenüberstellung verwendet die Unternehmensprognose und nicht die individuellen Gewinnschätzungen von Goldman Sachs. Sie verdeutlicht jedoch, wie viel Skepsis die Börse trotz des gegenwärtigen Gewinnwachstums offenbar bereits eingepreist hat.
Speicherchip-Krise und Preisschock: Diese Risiken könnten Dell gefährlich werden
Bei aller Begeisterung über die außergewöhnlichen Wachstumszahlen dürfen Anleger die wirtschaftlichen Risiken nicht unterschätzen. Die stark steigende Nachfrage nach Speicherchips, Prozessoren und weiteren Komponenten kann erhebliche Kostensteigerungen verursachen. Dell muss höhere Einkaufspreise entweder an seine Kunden weitergeben oder eine Belastung seiner Margen akzeptieren. Besonders problematisch könnten langfristige Liefervereinbarungen werden, wenn sich die Beschaffungskosten zwischen Vertragsabschluss und Auslieferung deutlich erhöhen. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die KI-Investitionen der großen Technologieunternehmen ihren Höhepunkt schneller erreichen als bislang erwartet. Sollte sich die wirtschaftliche Rentabilität vieler KI-Projekte als unzureichend erweisen, könnten Investitionsprogramme gekürzt oder verschoben werden. Auch der Kundenfinanzierung kommt deshalb eine zunehmend wichtige Bedeutung zu. Aus redaktioneller Sicht gehören diese Faktoren zu den zentralen Risiken für eine nachhaltige Annäherung an das Kursziel 510 USD. Sie sind allerdings nicht mit einer ausdrücklich bestätigten Begründung der Kurszielsenkung von Katherine Murphy gleichzusetzen.
25 Milliarden USD für zusätzliche Aktienrückkäufe: Dell setzt ein deutliches Signal
Ein weiteres positives Signal für die Dell-Aktie liefert die Kapitalrückführung an die Aktionäre. Der Verwaltungsrat genehmigte eine Erweiterung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms um zusätzliche 25 Milliarden USD. Bereits im vergangenen Quartal flossen insgesamt 4,9 Milliarden USD über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Anteilseigner zurück. Umfangreiche Aktienrückkäufe können den Gewinn je verbleibender Aktie steigern und bei einer niedrigen Unternehmensbewertung langfristig zusätzlichen Aktionärswert schaffen. Allerdings setzt dies voraus, dass die operative Geschäftsentwicklung ausreichend hohe Mittelzuflüsse ermöglicht. Dell muss gleichzeitig erhebliche Ressourcen für die Finanzierung seines rasanten Wachstums bereitstellen. Besonders angesichts der kapitalintensiven KI-Infrastruktur bleibt eine ausgewogene Kapitalallokation deshalb entscheidend. Das erweiterte Rückkaufprogramm ist ein positives Vertrauenssignal des Managements, aber keine Garantie für steigende Aktienkurse.
Fazit: Dell-Aktie vor der großen Neubewertung?
Die Dell-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 25. November 2026 unterstreicht den erheblichen Gegensatz zwischen operativer Geschäftsentwicklung und aktueller Börsenbewertung. Katherine Murphy senkt das Kursziel von 590 auf 510 USD, bestätigt jedoch unverändert das Rating "buy". Beim NYSE-Schlusskurs vom Mittwoch bei 297,06 USD (+0,6%) ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 71,7 Prozent beziehungsweise 212,94 USD je Aktie. Die robuste Nachfrage nach traditionellen Servern und Speicherlösungen, das dynamische KI-Geschäft und die angehobene Jahresprognose bilden wichtige Argumente für die positive Einschätzung von Goldman Sachs. Dem stehen steigende Komponentenkosten, mögliche Finanzierungsrisiken und erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms gegenüber. Sollte Dell seine außergewöhnliche Ertragskraft auch im Geschäftsjahr 2028 unter Beweis stellen können, könnte die gegenwärtige Bewertungsdiskrepanz erhebliches Neubewertungspotenzial eröffnen. Die Dell-Aktie bleibt damit eine der spannendsten und zugleich kontroversesten Investmentstorys im weltweiten KI-Infrastruktursektor.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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