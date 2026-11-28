Piper Sandler hat das Kursziel für die Aktie von Dell Technologies (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: DELL) von 558 auf 555 USD gesenkt und das Rating "overweight" bestätigt. Obwohl es in den vergangenen zwei Monaten zu einem massiven Ausverkauf bei KI- und Infrastrukturaktien gekommen sei, überzeuge Dell weiterhin durch eine erstklassige operative Umsetzung und profitiere sowohl von der Modernisierung der IT-Infrastruktur in Unternehmen als auch vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Bemerkenswert sei, dass die deutliche Übertreffung der Erwartungen im abgelaufenen Quartal v.a. auf das traditionelle Servergeschäft zurückzuführen gewesen sei. Ausschlaggebend seien der Aufbau von Infrastruktur für KI-Inferenzanwendungen und die Erneuerung bestehender Serversysteme gewesen und nicht allein die Nachfrage nach KI-Servern. Mit Blick auf das Jahr 2027 gehe Piper Sandler davon aus, dass die Nachfrage das Angebot noch deutlicher übersteigen werde. Die leistungsfähige Lieferkette von Dell und die hohe operative Umsetzungskompetenz des Managementteams würden dem Technologiekonzern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2024