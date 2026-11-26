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Dell Aktie: 132,3 Milliarden USD an KI-Server-Aufträgen – was das für 2028 bedeutet

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 19:16 2 Min.

November bei 297,06 USD, ein Plus von 1,78 USD oder 0,60% (Stand: 16:03 Uhr New Yorker Zeit). Am selben Tag senkte Wells Fargo das Kursziel um 145 USD von 545 auf 400 USD...

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Die Dell Technologies-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker: DELL) schloss am 25. November bei 297,06 USD, ein Plus von 1,78 USD oder 0,60% (Stand: 16:03 Uhr New Yorker Zeit). Am selben Tag senkte Wells Fargo das Kursziel um 145 USD von 545 auf 400 USD und bestätigte das Rating "overweight". Wie groß der Abstand zum Börsenkurs zuvor war, zeigt eine Rechnung: Selbst das um 26,6% gekürzte Kursziel liegt noch 34,7% über dem Schlusskurs. 132,3 Milliarden USD im Auftragsbuch für KI-Server Dell habe erneut die Erwartungen übertroffen und die Prognose angehoben, schreibt Analyst Aaron Rakers in seiner Dell Technologies-Aktienanalyse. In der für Server und Speicher zuständigen Infrastructure Solutions Group (ISG) sei die Nachfrage auf breiter Front stark. Besonders deutlich werde das bei den KI-Servern: Allein hier habe der Auftragsbestand 132,3 Milliarden USD erreicht. Die Umsatzprognose für dieses Geschäft habe Dell für das Geschäftsjahr 2027 um 4 Milliarden auf 78 Milliarden USD erhöht. Für den Blick auf das Geschäftsjahr 2028 ist eine zweite Größe entscheidend. "Die Pipeline ist gegenüber dem Vorquartal weiter gewachsen", schreibt Aaron Rakers in deutscher Übersetzung. Ihr Volumen beziffere Dell weiterhin auf "ein Vielfaches des Auftragsbestands". Der Unterschied ist für Anleger wichtig: Im Auftragsbuch stehen bereits erteilte Bestellungen. Die Pipeline umfasst mögliche Folgegeschäfte und neue Projekte, für die Kunden erst noch unterschreiben müssen. Beides zusammen stimme Wells Fargo zuversichtlich, dass Dell auch im Geschäftsjahr 2028 kräftig wachsen könne. Schwächer als erwartet sei dagegen die Nachfrage nach PCs ausgefallen, so Aaron Rakers. Das erklärt, warum der Blick auf die KI-Server allein für die Bewertung des Gesamtkonzerns zu kurz greift. Unter dem Strich bleibt Wells Fargo in der Dell Technologies-Aktienanalyse bei einer positiven Einschätzung: Kursziel 400 USD, Rating "overweight". Nachbörslich legte die Dell-Aktie am 25. November bis 19:59 Uhr New Yorker Zeit um weitere 6,20 USD oder 2,09% auf 303,26 USD zu. Von diesem Kurs bis zum neuen Ziel von Wells Fargo verbleibt ein rechnerisches Plus von 31,9%. Am 26. November bleiben die US-Aktienbörsen wegen Thanksgiving geschlossen. Teilt den Artikel mit dem Freund, der an Thanksgiving für die Familien-IT zuständig ist. Zwischen "Das WLAN geht nicht" und "Wo sind meine Fotos?" freut er sich garantiert über eine Nachricht, für die er keinen Router neu starten muss. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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