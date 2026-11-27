Wie viel bietet Uber?

41,50 Euro je Aktie in bar.

Wie viel hält Uber?

Nach der regulären Frist waren Uber 66,56 Prozent zuzurechnen.

Wann ist die Übernahme abgeschlossen?

Uber rechnet mit dem Vollzug in der zweiten Jahreshälfte 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Delivery Hero Aktie?

ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4, Handelssymbol DHER, US-Handelssymbol DLVHF.