Für die Delivery Hero Aktie ist die entscheidende Phase der Übernahme vorbei. Nach dem Ende der regulären Annahmefrist am 5. November konnte sich Uber 66,56 Prozent der Anteile zurechnen. Bis zum 24. November lief eine weitere Frist, in der Aktionäre ihre Papiere für 41,50 Euro je Aktie andienen konnten.
Delivery Hero Aktie: Uber hält zwei Drittel – was jetzt auf die letzten freien Aktionäre zukommt
Die Nachfrist für das Angebot von 41,50 Euro ist abgelaufen, Uber hat sich bereits zwei Drittel gesichert. Doch der Vollzug ist erst für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant. Die große Analyse: Was bedeutet das für die Delivery Hero Aktie und ihre verbliebenen Aktionäre?
Die Stammdaten: Die Delivery Hero Aktie trägt die ISIN DE000A2E4K43 und die WKN A2E4K4. In Deutschland lautet das Handelssymbol DHER, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DLVHF gehandelt.
Der Stand
Mehrheit gesichert, Vollzug offen
Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Handelssymbol: UT8, US-Handelssymbol: UBER) hielt bereits vor dem Angebot 24,52 Prozent. In der ersten Frist kamen 34,63 Prozent hinzu, darunter der bisherige niederländische Großaktionär. Weitere 7,42 Prozent sicherte sich Uber über Derivate. Abgeschlossen ist der Deal aber noch nicht: Es fehlen fusionskontrollrechtliche und weitere behördliche Genehmigungen.
Wer jetzt noch Delivery Hero hält, wettet nicht mehr auf das Geschäft, sondern auf die Regeln des Übernahmerechts.
Die Bedingungen
Berlin bleibt, 14 Länder gehen
Um Kartellprobleme zu vermeiden, gibt Delivery Hero sein Geschäft in 14 Ländern für 1,4 Milliarden Euro an den New Yorker Finanzinvestor SSW Partners ab. Uber hat zugesagt, den Sitz bis mindestens 2029 in Berlin zu belassen und bis zu 2 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Ob die Behörden in Europa und Asien diese Lösung akzeptieren, ist die wichtigste offene Frage für die Delivery Hero Aktie.
Für die verbliebenen Aktionäre gilt: Mit einer Mehrheit von über 75 Prozent könnte Uber einen Beherrschungsvertrag anstreben, ein Herausdrängen der Minderheit setzt in Deutschland in der Regel 90 oder 95 Prozent voraus. Die Höhe einer späteren Abfindung ist offen und muss nicht dem Angebotspreis entsprechen.
Häufige Fragen zur Delivery Hero Aktie
Wie viel bietet Uber?
41,50 Euro je Aktie in bar.
Wie viel hält Uber?
Nach der regulären Frist waren Uber 66,56 Prozent zuzurechnen.
Wann ist die Übernahme abgeschlossen?
Uber rechnet mit dem Vollzug in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Delivery Hero Aktie?
ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4, Handelssymbol DHER, US-Handelssymbol DLVHF.
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