Wie lautet die aktuelle Delivery Hero Aktienprognose der Analysten?

Je nach Erhebung liegt das durchschnittliche Kursziel für die Delivery Hero Aktie bei 36,06 bis 38,62 Euro; UBS, Berenberg und Bernstein nennen 41,50 Euro.

Was bietet Uber für die Delivery Hero Aktie?

41,50 Euro je Aktie in bar; die Annahmefristen sind abgelaufen, der Vollzug ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant.

Wie lautet die Unternehmensprognose von Delivery Hero für 2026?

Das bereinigte EBITDA soll 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro erreichen, der freie Cashflow über 300 Millionen Euro.

Wie viel hat die Delivery Hero Aktie zuletzt gekostet?

Der Xetra-Schluss am 25. November 2026 lag bei 36,58 Euro.

Welche ISIN hat die Delivery Hero Aktie?

DE000A2E4K43, Ticker DHER an der Xetra.