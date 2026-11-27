Die Delivery Hero Aktie (ISIN DE000A2E4K43, Ticker DHER) hat am Mittwoch, 25. November 2026, an der Xetra bei 36,58 Euro geschlossen, ein Plus von 1,6 Prozent. Das sind rund 12 Prozent weniger als die 41,50 Euro je Aktie, die Uber in bar bietet. Die Delivery Hero Aktienprognose der Analysten hängt stark an diesem Angebot: Die Kursziele der Analysten von UBS, Berenberg und Bernstein liegen exakt bei 41,50 Euro, die Durchschnitts-Kursziele der Konsens-Erhebungen bei 36,06 bis 38,62 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 61 Prozent gewonnen.
Delivery Hero Aktie Prognose: Analysten-Kursziele kleben am Uber-Preis von 41,50 Euro – wie viel Luft bleibt noch nach oben?
Die Delivery Hero Aktie schloss am Mittwoch bei 36,58 Euro und liegt damit rund 12 Prozent unter dem Angebot von Uber. Die Delivery Hero Aktienprognose der Analysten: Die Kursziele orientieren sich am Angebot, die Konsense reichen von 36,06 bis 38,62 Euro. Dazu eine angehobene Unternehmensprognose für 2026.
Steckbrief
- Unternehmen
- Delivery Hero SE
- ISIN / Ticker
- DE000A2E4K43 / DHER (Xetra)
- Marktkapitalisierung
- rund 10,9 Mrd. EUR
- 52-Wochen-Spanne
- 14,80 – 39,83 EUR
- Index
- MDAX
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schluss, 17:30 Uhr
Analysten orientieren sich am Angebot
Berenberg, Bernstein und UBS nennen jeweils 41,50 Euro als Kursziel, genau den Uber-Preis.
Konsens: Halten bis Kaufen
Eine Erhebung zählt 4 Kaufen, 5 Halten und keinen Verkaufen, eine zweite sieht „Outperform“.
Prognose angehoben
Delivery Hero erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro.
Vollzug erst 2027
Die Übernahme soll im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich Freigaben.
Der Auslöser
Was ist bei der Delivery Hero Aktie zuletzt passiert?
Der Essenslieferdienst ist Übernahmeziel: Uber hat den Aktionären 41,50 Euro je Aktie in bar geboten. Die Aktie notiert seit Wochen darunter, die Annahmefristen sind abgelaufen.
Nach Ablauf der regulären Annahmefrist am 5. November meldete Uber, 66,56 Prozent zu halten, einschließlich Derivaten und dem Anteil des früheren Großaktionärs Prosus; mit einem Total Return Swap über 4,2 Prozent wären es mehr als 70 Prozent. Die weitere Annahmefrist endete am 24. November um Mitternacht, die endgültige Annahmequote lag uns bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Der Vollzug soll im zweiten Halbjahr 2027 erfolgen, abhängig von Kartell- und Regulierungsfreigaben; bis dahin bleibt Delivery Hero eigenständig.
Zuletzt kamen Berichte über Teile des Geschäfts hinzu: Delivery Hero hat den Verkauf von 14 Märkten, darunter die Türkei, Spanien und Griechenland, an SSW Partners vereinbart, der Vollzug steht aus. Prosus prüft laut Berichten vom 25. November, einzelne Märkte zu kaufen, die im Zuge der Übernahme abgegeben werden. Mehrere Vorstände hatten zuvor Aktien verkauft und in das Angebot eingebracht.
Das Unternehmen
Wie verdient Delivery Hero sein Geld?
Delivery Hero vermittelt Essens- und Warenbestellungen in vielen Ländern, vor allem außerhalb Europas. Im dritten Quartal 2026 liefen über die Plattform 1,001 Milliarden Bestellungen (plus 11,5 Prozent auf vergleichbarer Basis). Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg auf 13,93 Milliarden Euro, ein Plus von 13,6 Prozent auf vergleichbarer Basis. Das Schnelllieferngeschäft („Quick Commerce“) machte 19 Prozent des Volumens aus und wuchs um 39 Prozent.
Zahlen und Prognose
Wie lautet die Delivery Hero Aktie Prognose des Unternehmens für 2026?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 23 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro (auf vergleichbarer Basis plus 22 Prozent). Analysten hatten im Schnitt etwa 4,06 Milliarden Euro erwartet. Delivery Hero hob am 28. Oktober die Prognose für 2026 an: Das GMV soll vergleichbar um 10 bis 12 Prozent wachsen (zuvor 9 bis 11 Prozent), der Umsatz um 18 bis 20 Prozent (zuvor 17 bis 19 Prozent). Beim bereinigten EBITDA rechnet das Unternehmen mit 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro (zuvor 960 Millionen bis 1 Milliarde), der freie Cashflow soll über 300 Millionen Euro liegen (zuvor über 250 Millionen), ohne Zuflüsse aus Verkäufen und bestimmte Rechtszahlungen.
|Kennzahl 2026
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|GMV-Wachstum (vergleichbar)
|9–11 %
|10–12 %
|Umsatzwachstum (vergleichbar)
|17–19 %
|18–20 %
|Bereinigtes EBITDA
|960 Mio.–1 Mrd. €
|980 Mio.–1,02 Mrd. €
|Freier Cashflow
|über 250 Mio. €
|über 300 Mio. €
Angehoben am 28.10.2026. Freier Cashflow ohne Zuflüsse aus Unternehmensverkäufen und bestimmte Rechtszahlungen (Kartell, Fahrer).
Quelle: Delivery Hero, Trading Update 28.10.2026
Die Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Delivery Hero Aktie zu?
Zwei Konsens-Erhebungen zeichnen ein leicht unterschiedliches Bild. Die eine zählt 9 Analysen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 36,06 Euro; davon raten 4 zum Kaufen (Berenberg, Bernstein, JPMorgan und RBC) und 5 zum Halten (UBS, Jefferies, Barclays, Deutsche Bank und Citigroup), keiner zum Verkaufen. Die andere Erhebung mit 13 Analysten sieht den Konsens bei „Outperform“ und das durchschnittliche Ziel bei 38,62 Euro. Weil der Uber-Preis den Kurs nach oben begrenzt, sind die Kursziele der Analysten besonders eng an dieses Angebot gekoppelt.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|UBS
|Neutral
|41,50 €
|11.11.2026
|Analystenstudie
|Berenberg
|Buy
|41,50 €
|29.10.2026
|Analystenstudie
|Bernstein
|Outperform
|41,50 €
|28.10.2026
|Analystenstudie
Alle drei Häuser nennen als Kursziel den Angebotspreis von Uber. Frühere Ziele sind nicht belegt.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Die Bewertung
Ist die Delivery Hero Aktie noch ein Kauf auf Übernahmebasis?
Mit einem Börsenwert von rund 10,9 Milliarden Euro (Angebotsbewertung laut Berichten bis zu 13 Milliarden Euro) preist der Markt die Übernahme zu 41,50 Euro nicht vollständig ein. Der Abschlag von rund 12 Prozent zum Angebotspreis zeigt, dass Anleger die lange Zeit bis zum Vollzug im zweiten Halbjahr 2027 und die ausstehenden Freigaben berücksichtigen. Konsensschätzungen für Gewinn je Aktie oder EBITDA sowie ein erwartetes KGV liegen uns nicht belegt vor; auch Vergleichszahlen zu Wettbewerbern wie Just Eat, Uber oder DoorDash haben wir nicht überprüft.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Delivery Hero Aktie?
Der Kurs von 36,58 Euro liegt rund 1 Prozent unter dem Schlusskurs vom 6. November (37,00 Euro) und 8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 39,83 Euro; das Jahrestief liegt bei 14,80 Euro. Die Aktie bewegt sich damit seit Wochen in einer engen Spanne um 36 bis 37 Euro, nach oben begrenzt durch den Angebotspreis von 41,50 Euro. Werte zu gleitenden Durchschnitten und RSI liegen uns nicht belegt vor.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Wie weit reichen die Kursziele der Delivery Hero Aktie?
|Marke
|Wert
|Abstand zum Kurs
|Einordnung
|Bull-Case: Uber-Angebot und höchste Kursziele
|41,50 €
|+13 %
|UBS, Berenberg, Bernstein bei 41,50 €
|Base-Case: Ø-Kursziel (13 Analysten)
|38,62 €
|+6 %
|Konsens „Outperform“
|Base-Case: Ø-Kursziel (9 Analysen)
|36,06 €
|–1 %
|Mehrheit Halten
|Bear-Case: Verzögerung oder Scheitern der Freigaben
|offen
|–
|Kein Analystenziel belegt
Abstand zum Schlusskurs von 36,58 Euro vom 25.11.2026, rechnerisch. Keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Uber-Angebot, Analystenkonsens, Analystenstudien
Ausblick
Worauf achten Anleger bei der Delivery Hero Aktie jetzt?
Endergebnis der Annahme
Wie viel Prozent Uber nach Ende der weiteren Annahmefrist am 24.11. kontrolliert.
Verkauf von 14 Märkten
Wann der Verkauf an SSW Partners vollzogen wird.
Interesse von Prosus
Ob Prosus tatsächlich einzelne Märkte übernimmt.
Freigaben
Die Kartell- und Regulierungsfreigaben für den Vollzug im zweiten Halbjahr 2027.
Termine
Termine für die Jahreszahlen 2026 und die Hauptversammlung sind uns nicht belegt.
Häufige Fragen zur Delivery Hero Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Delivery Hero Aktienprognose der Analysten?
Je nach Erhebung liegt das durchschnittliche Kursziel für die Delivery Hero Aktie bei 36,06 bis 38,62 Euro; UBS, Berenberg und Bernstein nennen 41,50 Euro.
Was bietet Uber für die Delivery Hero Aktie?
41,50 Euro je Aktie in bar; die Annahmefristen sind abgelaufen, der Vollzug ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Delivery Hero für 2026?
Das bereinigte EBITDA soll 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro erreichen, der freie Cashflow über 300 Millionen Euro.
Wie viel hat die Delivery Hero Aktie zuletzt gekostet?
Der Xetra-Schluss am 25. November 2026 lag bei 36,58 Euro.
Welche ISIN hat die Delivery Hero Aktie?
DE000A2E4K43, Ticker DHER an der Xetra.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung zu Rating und Kursziel stammt von UBS (Studie vom 11.11.2026) und den weiteren in der Tabelle genannten Häusern und wird ohne eigenes Urteil weitergegeben. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab. Offenlegungen: UBS, Berenberg, Bernstein. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Delivery Hero SE (DHER): Halten, Kursziel 41,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS Investment Bank Research vom 11.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 07:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 07:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS Investment Bank Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.