Die Liste wird länger. Am Donnerstagnachmittag meldete Delivery Hero, dass Vorstandsmitglied Marie-Anne Popp am 20. November eine Verkaufsorder erteilt hat: für maximal 8.224 Aktien zu einem Mindestpreis von 36,50 Euro je Aktie. Es geht um Aktien, die sie bereits in das Übernahmeangebot von Uber eingereicht hat. Würde die Order vollständig zu diesem Preis ausgeführt, flössen gut 300.000 Euro (eigene Rechnung). Ob und wie viel bereits verkauft wurde, lässt die Meldung offen.
Delivery Hero Aktie: Vierte Vorständin will verkaufen – Mindestpreis 36,50 Euro statt Ubers 41,50
Nach Gründer Niklas Östberg und zwei weiteren Vorständen will auch Marie-Anne Popp angediente Delivery-Hero-Aktien loswerden. Ihre Verkaufsorder hat ein Limit von 36,50 Euro, gut 12 Prozent unter dem Uber-Angebot. Was die neue Meldung über die Delivery Hero Aktie verrät.
Die Stammdaten: Die Delivery Hero Aktie trägt die ISIN DE000A2E4K43 und die WKN A2E4K4. Das Handelssymbol lautet DHER. Die in das Uber-Angebot eingereichten Aktien werden unter einer eigenen Kennung geführt, der ISIN DE000A41YH12.
Die Bestätigung
Die Meldung beantwortet eine offene Frage
Ende Oktober hatten Gründer Niklas Östberg sowie die Vorstände Johannes Bruder und Pieter-Jan Vandepitte zusammen rund 47 Millionen Euro mit Delivery-Hero-Aktien erlöst, zu 36,80 und 37,20 Euro. Unklar war, warum sie unter dem Uber-Preis von 41,50 Euro verkauften. Popps Meldung macht den Mechanismus nun ausdrücklich: Verkauft werden Aktien, die in das Übernahmeangebot eingereicht wurden. Uber zahlt dafür erst bei Vollzug der Übernahme, und der wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet. Wer früher Geld will, verkauft die eingereichten Aktien mit Abschlag.
Die Einordnung
Kleiner Betrag, klares Muster
Mit maximal 8.224 Aktien ist Popps Order klein im Vergleich zu Östbergs 1,17 Millionen Stück. Das Muster ist aber eindeutig: Vier Vorstandsmitglieder ziehen sofortiges Geld dem späteren Uber-Preis vor und akzeptieren einen Abschlag von 10 bis 12 Prozent. Für die übrigen Aktionäre heißt das: Auch das Management rechnet mit einem langen Weg bis zum Abschluss. Die Delivery Hero Aktie notierte zuletzt bei 36,48 Euro.
Häufige Fragen zur Verkaufsorder bei Delivery Hero
Wer will Delivery-Hero-Aktien verkaufen?
Vorstandsmitglied Marie-Anne Popp, gemeldet am 26. November 2026.
Wie viele Aktien betrifft die Order?
Maximal 8.224 Aktien, die in das Uber-Angebot eingereicht wurden, zu mindestens 36,50 Euro je Aktie.
Warum unter dem Uber-Preis?
Uber zahlt 41,50 Euro erst nach dem Vollzug der Übernahme. Wer früher verkauft, nimmt einen Abschlag hin.
Welche ISIN und WKN hat die Delivery Hero Aktie?
ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4, Handelssymbol DHER. Die eingereichten Aktien laufen unter der ISIN DE000A41YH12.
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