Wer will Delivery-Hero-Aktien verkaufen?

Vorstandsmitglied Marie-Anne Popp, gemeldet am 26. November 2026.

Wie viele Aktien betrifft die Order?

Maximal 8.224 Aktien, die in das Uber-Angebot eingereicht wurden, zu mindestens 36,50 Euro je Aktie.

Warum unter dem Uber-Preis?

Uber zahlt 41,50 Euro erst nach dem Vollzug der Übernahme. Wer früher verkauft, nimmt einen Abschlag hin.

Welche ISIN und WKN hat die Delivery Hero Aktie?

ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4, Handelssymbol DHER. Die eingereichten Aktien laufen unter der ISIN DE000A41YH12.