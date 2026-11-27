Uber bietet den Aktionären 41,50 Euro je Aktie in bar und hält inzwischen 66,56 Prozent des Grundkapitals. Östberg hat also rund 4,70 Euro je Aktie weniger bekommen, als Uber zahlen will, ein Abschlag von gut 11 Prozent (eigene Rechnung). Die Erklärung liegt im Zeitplan. Laut Delivery Hero handelt es sich um Aktien, die im Rahmen des Angebots angedient worden waren. Uber zahlt aber erst, wenn die Übernahme vollzogen ist, und das wird frühestens für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet, vorbehaltlich der Kartellbehörden.

Wer heute verkauft, tauscht also den vollen Preis in einem Jahr gegen sofortiges Geld. Für einen Gründer mit großem Vermögen in einer einzigen Aktie ist das eine nachvollziehbare Entscheidung. Für die übrigen Aktionäre ist es dennoch ein Hinweis: Selbst die Insider rechnen offenbar nicht damit, dass sich die Lücke zum Angebotspreis schnell schließt.