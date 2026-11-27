Es ist der größte Insiderverkauf bei einem bekannten deutschen Börsenwert in diesem Herbst. Niklas Östberg, Mitgründer und Vorstandschef von Delivery Hero, hat am 28. Oktober 1.174.600 Aktien zu 36,80 Euro verkauft, zusammen 43,2 Millionen Euro. Am Tag darauf folgten die Vorstände Johannes Bruder und Pieter-Jan Vandepitte mit zusammen knapp 100.000 Aktien zu 37,20 Euro. Alle drei Meldungen erschienen am 4. November. Insgesamt flossen rund 46,9 Millionen Euro. Die Delivery Hero Aktie schloss am Mittwoch bei 36,48 Euro.
Delivery Hero Aktie: Gründer Östberg verkauft für 43 Millionen Euro – und nimmt weniger als Ubers 41,50 Euro
Drei Vorstände von Delivery Hero haben sich Ende Oktober von 1,27 Millionen Aktien getrennt, allein Gründer Niklas Östberg für 43,2 Millionen Euro. Bemerkenswert ist der Preis: 36,80 Euro, deutlich unter dem Uber-Angebot. Was hinter den Insider Trades steckt und was das für die Delivery Hero Aktie bedeutet.
Die Stammdaten: Die Delivery Hero Aktie trägt die ISIN DE000A2E4K43 und die WKN A2E4K4. Das Handelssymbol lautet DHER.
Die Insider Trades
Drei Vorstände, 1,27 Millionen Aktien
Niklas Östberg, 28. Oktober: 43,2 Millionen Euro
1.174.600 Aktien zu 36,80 Euro, außerhalb der Börse.
Johannes Bruder, 29. Oktober: rund 2,1 Millionen Euro
56.437 Aktien zu 37,20 Euro.
Pieter-Jan Vandepitte, 29. Oktober: 1,62 Millionen Euro
43.591 Aktien zu 37,20 Euro.
Das Rätsel
Warum verkauft der Gründer unter dem Übernahmepreis?
Uber bietet den Aktionären 41,50 Euro je Aktie in bar und hält inzwischen 66,56 Prozent des Grundkapitals. Östberg hat also rund 4,70 Euro je Aktie weniger bekommen, als Uber zahlen will, ein Abschlag von gut 11 Prozent (eigene Rechnung). Die Erklärung liegt im Zeitplan. Laut Delivery Hero handelt es sich um Aktien, die im Rahmen des Angebots angedient worden waren. Uber zahlt aber erst, wenn die Übernahme vollzogen ist, und das wird frühestens für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet, vorbehaltlich der Kartellbehörden.
Wer heute verkauft, tauscht also den vollen Preis in einem Jahr gegen sofortiges Geld. Für einen Gründer mit großem Vermögen in einer einzigen Aktie ist das eine nachvollziehbare Entscheidung. Für die übrigen Aktionäre ist es dennoch ein Hinweis: Selbst die Insider rechnen offenbar nicht damit, dass sich die Lücke zum Angebotspreis schnell schließt.
Die Einordnung
Ein Verkauf ohne Misstrauensvotum
Operativ läuft es bei Delivery Hero gut. Im dritten Quartal wurden erstmals mehr als eine Milliarde Bestellungen abgewickelt, die Prognose wurde angehoben: Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Abschreibungen von 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro und einen freien Mittelzufluss von mehr als 300 Millionen Euro. Der Verkauf ist deshalb eher eine Frage von Zeit und Risiko als ein Urteil über das Geschäft. Der Abstand der Aktie zum Uber-Preis bleibt mit rund 14 Prozent dennoch groß.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Delivery Hero
Wer hat Delivery-Hero-Aktien verkauft?
Vorstandschef Niklas Östberg sowie die Vorstände Johannes Bruder und Pieter-Jan Vandepitte, Ende Oktober 2026.
Wie viel hat Niklas Östberg erlöst?
43,2 Millionen Euro für 1.174.600 Aktien zu 36,80 Euro.
Warum liegt der Preis unter dem Uber-Angebot?
Uber zahlt 41,50 Euro erst nach dem Vollzug der Übernahme, der für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet wird. Ein Verkauf heute bringt sofort Geld, aber mit Abschlag.
Welche ISIN und WKN hat die Delivery Hero Aktie?
ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4, Handelssymbol DHER.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.