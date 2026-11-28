Deckers-Outdoor-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Hoka-Mutter legt zu – warum die Aktie um 11,6 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Deckers-Outdoor-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,55 Prozent erholt sich der Hersteller von Hoka und Ugg in der Rekordwoche des Marktes. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Deckers-Outdoor-Aktie (ISIN: US2435371073, WKN: 894298, Handelssymbol: DECK) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,55 Prozent, am Freitag um 1,61 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 7,95 Prozent. DECK DECK — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DECK — — — Deckers-Wochenplus +11,55 % Deckers am Freitag +1,61 % Deckers auf Monatssicht +7,95 % Deckers auf Jahressicht -0,29 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Breite Rally ohne Einzelnachricht Deckers steigt in einer Woche, in der alle elf Sektoren zulegten. In der besten Börsenwoche seit April 2025 profitierte auch Deckers von der Kaufbereitschaft. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Breite Kaufbereitschaft. 02 Stabile Jahresbilanz Jahressicht nahezu unverändert. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Stimmungsplus, offene Ursache Entscheidend für Deckers bleiben die Markenentwicklung von Hoka und Ugg. Was für die Deckers-Aktie spricht Marken: Hoka und Ugg.

Marktumfeld: Freundliche Stimmung. Was die Deckers-Aktie belasten kann Konsumlaune: Schwache Nachfrage träfe den Konzern.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Deckers-Aktie Unternehmen: Deckers Outdoor Corporation

ISIN: US2435371073 · WKN: 894298

Handelssymbol: DECK (NYSE)

Branche: Schuhe, Bekleidung Häufige Fragen zur Deckers-Aktie Warum ist die Deckers-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 11,55 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US2435371073, WKN 894298, Handelssymbol DECK. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Deckers Die Deckers-Aktie steigt in der Rekordwoche. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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