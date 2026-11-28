Die Deckers-Outdoor-Aktie (ISIN: US2435371073, WKN: 894298, Handelssymbol: DECK) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,55 Prozent, am Freitag um 1,61 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 7,95 Prozent.
Deckers-Outdoor-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Hoka-Mutter legt zu – warum die Aktie um 11,6 Prozent steigt
Die Deckers-Outdoor-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,55 Prozent erholt sich der Hersteller von Hoka und Ugg in der Rekordwoche des Marktes. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
DECKDECK
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Die Gründe für den Kursgewinn
Breite Rally ohne Einzelnachricht
Deckers steigt in einer Woche, in der alle elf Sektoren zulegten.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 profitierte auch Deckers von der Kaufbereitschaft. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden.
Rekordwoche
Breite Kaufbereitschaft.
Stabile Jahresbilanz
Jahressicht nahezu unverändert.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Stimmungsplus, offene Ursache
Entscheidend für Deckers bleiben die Markenentwicklung von Hoka und Ugg.
Häufige Fragen zur Deckers-Aktie
Warum ist die Deckers-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 11,55 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US2435371073, WKN 894298, Handelssymbol DECK.
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