Die DEAG-Aktie (ISIN: DE000A3E5DA0, Hamburg: LOU) liefert am Freitag gleich drei Schlagzeilen auf einmal: frische Neunmonatszahlen mit einem deutlich schwächeren Ergebnis, ein Großaktionär-Deal mit der Enhanced Group, der jede Aktie im Tausch mit 4,00 Euro bewertet, und ein neuer Konzernchef, der erst seit Wochen im Amt ist. Am Markt kommt davon bislang wenig an: Die DEAG-Aktie notiert in Hamburg bei rund 2,34 Euro. Diese DEAG Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt, warum die 4,00 Euro kein Angebot an alle Aktionäre sind und wie die DEAG-Aktie Prognose für die kommenden Monate aussehen kann.
DEAG Aktie Prognose: Enhanced-Deal mit 4,00 Euro Tauschwert, Q3-EBITDA -40% und neuer CEO - Was bleibt für Aktionäre?
Die DEAG-Aktie steht zwischen Übernahme und Ergebnisdruck: Der Umsatz wächst, das EBITDA fällt im dritten Quartal um rund 40%. Enhanced bewertet die Aktie im Tausch mit 4,00 Euro, der Kurs liegt bei rund 2,34 Euro. Die DEAG Aktienanalyse mit Prognose-Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- DEAG Deutsche Entertainment AG
- ISIN
- DE000A3E5DA0
- WKN
- A3E5DA
- Sitz
- Berlin
- Kerngeschäft
- Live Entertainment, Ticketing (myticket, gigantic)
- Group CEO
- Markus Breitenecker (seit 1. November 2026)
- Großaktionär
- Apeiron Investment Group
- Übernahme
- Enhanced Group, Abschluss laut Enhanced im 1. Quartal 2027 erwartet
Stand: 27.11.2026, Kurs: Hamburg, zeitverzögert, Abruf am 27.11.2026
Die Quartalszahlen
Umsatz wächst, das Ergebnis schrumpft
Die DEAG hat am 27. November die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt. Das Bild ist zweigeteilt: Das Live-Geschäft läuft und der Umsatz steigt, bei der Ertragskraft bleibt aber weniger hängen als im Vorjahr.
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr
|Veränderung
|Umsatz 9 Monate
|336,8 Mio. €
|322,8 Mio. €
|+4,3%
|EBITDA 9 Monate
|13,8 Mio. €
|18,8 Mio. €
|-26,6%
|Umsatz 3. Quartal
|179,4 Mio. €
|167,4 Mio. €
|+7,2%
|EBITDA 3. Quartal
|7,3 Mio. €
|12,2 Mio. €
|-40,2%
|EBITDA-Marge 9 Monate
|4,1%
|5,8%
|-1,7 Prozentpunkte
|EBITDA-Marge 3. Quartal
|4,1%
|7,3%
|-3,2 Prozentpunkte
Veränderungen und EBITDA-Margen von der Redaktion aus den Unternehmenswerten berechnet. EBIT, Periodenergebnis und Ergebnis je Aktie nennt die Mitteilung nicht.
Quelle: DEAG Deutsche Entertainment AG, Corporate News vom 27.11.2026
Entscheidend für die DEAG-Aktie Prognose ist die Marge: Im dritten Quartal blieben von jedem Euro Umsatz rechnerisch nur rund 4 Cent als EBITDA übrig, ein Jahr zuvor waren es gut 7 Cent. Warum das Ergebnis trotz höherer Umsätze nachgibt, erklärt die Mitteilung nicht. Hinzu kommt ein Konzern, der ständig zukauft: Zuletzt übernahm die DEAG die Minderheitsanteile an Wizard Live komplett, erwarb die Mehrheit am Dortmunder Festival Juicy Beats und an der conneccted: Events & Live Marketing GmbH, stockte bei Airbeat One von 55% auf 75% auf und übernahm im Oktober die handwerker promotion e. gmbh vollständig. Solche Zukäufe stärken die Marktposition, binden aber Kapital und Management.
Bei der Prognose hält das Management Kurs: Das Unternehmen sieht sich auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Der Konzernumsatz soll deutlich über 400 Mio. Euro liegen, wird dabei aber laut Mitteilung temporär leicht unter dem Vorjahresniveau erwartet. Mittelfristig soll die EBITDA-Marge nachhaltig steigen, für 2027 und die Folgejahre peilt die DEAG weiteres Wachstum an. Die Zahl der verkauften Tickets bis Ende September beziffert die DEAG auf 9,6 Millionen; für das Gesamtjahr soll sie etwa das Vorjahresniveau erreichen.
Die DEAG steuert auf ein solides Gesamtjahr 2026 zu und verfügt über gute Perspektiven.
Der Enhanced-Deal
4,00 Euro Tauschwert - aber kein Angebot für alle Aktionäre
Die Enhanced Group, Betreiberin der Enhanced Games und an der NYSE notiert, hat am 5. November verbindliche Tauschverträge für rund 77% der DEAG-Aktien angekündigt. Für Kleinanleger gilt: Die Zahl 4,00 Euro ist eine Bewertung im Aktientausch, kein Kaufpreis in bar.
|Punkt
|Angabe
|Struktur
|Aktientausch mit bestimmten DEAG-Aktionären, keine Barzahlung
|Umtauschverhältnis
|1 Enhanced-Aktie für rund 1,7 DEAG-Aktien
|Bewertung je DEAG-Aktie
|4,00 €
|Neue Enhanced-Aktien
|rund 11 Mio. (Ausgabepreis 8 $ je Aktie)
|Eigenkapitalwert (100%)
|rund 115 Mio. $
|Unternehmenswert
|rund 139 Mio. $
|Bewertung
|5,3-fach bereinigtes EBITDA 2027e (Schätzung von Enhanced)
|Vergleich
|Peer-Median 14,1-fach (Eventim 7,7, Live Nation 14,1, TKO 15,0)
|Sperrfrist
|bis zu 12 Monate, gestaffelt freigegeben
|Abschluss
|laut Enhanced im 1. Quartal 2027 erwartet
Alle Angaben laut Enhanced Group. Die Bewertungsmultiples beruhen auf Schätzungen von Enhanced für 2027, nicht auf Ist-Zahlen der DEAG.
Quelle: Enhanced Group, Mitteilung vom 5.11.2026 (über finviz); weitere Medienberichte
Der Haken für Anleger, die diese Zahl aus der Schlagzeile kennen: Die Mitteilung beschreibt kein Angebot an alle DEAG-Aktionäre. Die Verträge laufen nur mit bestimmten Aktionären, darunter der Großaktionär Apeiron. Ein möglicher Ausbau auf bis zu 100% wird laut Enhanced geprüft, ist aber nicht beschlossen. Wer im Streubesitz hält, kann sich auf die 4,00 Euro deshalb nicht verlassen.
DEAG-Aktie: Börsenkurs und rechnerischer Tauschwert
€
- Rechnerischer Tauschwert laut Enhanced
Kurs am 5.11.2026 laut Medienberichten, Kurs am 27.11.2026 Hamburg, zeitverzögert. Der Tauschwert gilt nur für die am Tausch beteiligten Aktionäre.
Quelle: Investing.com, wallstreet-online.de, Enhanced Group
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Wert
|Kurs 5.11.2026
|2,50
|Kurs 27.11.2026
|2,34
|Tauschwert laut Enhanced
|4,00
Rechnerisch liegt der Tauschwert rund 60% über dem Kurs vom 5. November und rund 71% über dem aktuellen Hamburger Kurs. Dass die DEAG-Aktie davon so wenig einpreist, hat Gründe: Zuerst sprang sie nach dem Bloomberg-Bericht intraday zwischen 2,46 und 2,90 Euro, fiel danach aber wieder in die Gegend von 2,50 Euro zurück. Der Markt rechnet offenbar nicht damit, dass Minderheitsaktionäre zu diesem Preis aussteigen können. Zudem ist der Handel dünn: In Hamburg lag der Geldkurs zuletzt bei 2,32 Euro, der Briefkurs bei 2,54 Euro.
Für die Bewertung der DEAG-Aktie zählt, was Enhanced plant: Das bestehende Management soll bleiben, die Buy-and-build-Strategie mit mehr als 30 Zukäufen seit 2019 soll mit frischem Wachstumskapital fortgesetzt werden. Enhanced begleitet den Deal mit einer Kapitalspritze von 15 Mio. US-Dollar (PIPE). Die DEAG selbst hatte bereits im August mit Apeiron eine Barkapitalerhöhung über 10 Mio. Euro vereinbart, und Apeiron signalisierte den Ausbau auf mehr als 50%. Im September stimmten die Anleihegläubiger einer Anpassung der Anleihebedingungen zu.
Die neue Spitze
Breitenecker übernimmt, Kornett macht Platz
Seit dem 1. November führt Markus Breitenecker die DEAG als Group CEO, gemeinsam mit CFO David Reinecke und CTTO Moritz Schwenkow. Der 57-jährige Medienmanager war früher COO der ProSiebenSat.1 Group und baute zuvor bei Puls 4 in Österreich digitale Angebote auf. Er beteiligt sich zugleich als Aktionär an der DEAG. Sein Auftrag: weitere Expansion in Europa, neue Geschäftsfelder und die technische Weiterentwicklung der Ticketing-Plattform. Der bisherige Chef Detlef Kornett macht nach 13 Jahren im Vorstand Platz. Unter ihm wuchs das Auslandsgeschäft auf mehr als 50% des Konzernumsatzes, Großbritannien entwickelte sich mit rund 200 Mio. Euro Jahresumsatz zum zweiten Heimatmarkt.
Das Chartbild
Zwischen 2,34 und 4,00 Euro - ein Kurs im Wartestand
Charttechnisch lässt sich die DEAG-Aktie derzeit nur beschreibend einordnen. Am 21. August lag der Kurs laut einem Kursschnappschuss bei 3,02 Euro, heute notiert die DEAG-Aktie in Hamburg bei rund 2,34 Euro, das ist ein Minus von rund 23% (Redaktionsrechnung). Die Marke von 2,50 Euro, die nach dem Bloomberg-Bericht am 5. November kurz verteidigt wurde, dient als erste Orientierung. Der Spread von gut 20 Cent zwischen Geld- und Briefkurs zeigt, wie dünn der Handel ist: Schon kleine Orders können den Kurs bewegen. Belastbare Durchschnittslinien und 52-Wochen-Spannen liegen uns nicht vor.
Bull gegen Bear
Was für und gegen die DEAG-Aktie spricht
Die Prognose
DEAG-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Gemengelage nicht möglich. Analysten-Kursziele zur DEAG-Aktie liegen in den ausgewerteten Quellen nicht vor. Die Redaktion unterscheidet deshalb drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Warten auf Klarheit
Kurzfristig dominieren die Fragen zum Deal. Konkrete Schritte von Enhanced zu einem Angebot an die übrigen DEAG-Aktionäre könnten die DEAG-Aktie Richtung Tauschwert ziehen. Bleibt es bei Schweigen, dürfte der Kurs in der engen Spanne um 2,50 Euro pendeln, bei dünnem Handel mit starken Ausschlägen.
Mittelfristig (2027): Marge entscheidet
Gelingt es dem neuen Management, die EBITDA-Marge nach dem schwachen dritten Quartal wieder zu erhöhen, könnte die DEAG-Aktie Prognose positiver ausfallen. Schlägt das Kostenproblem durch, drohen weitere Ergebnisrückgänge. Der Vollzug des Enhanced-Deals im ersten Quartal 2027 ist der nächste Prüfstein.
Langfristig: Buy-and-build mit Konzernrückhalt
Langfristig hängt die DEAG-Aktie davon ab, ob die Zukäufe Gewinn bringen, das Ticketing wächst und der Konzern unter Enhanced und Apeiron Wachstumskapital erhält, ohne dass Minderheitsaktionäre auf der Strecke bleiben.
Termine
Was Anleger der DEAG-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Äußerungen von Enhanced zu einem möglichen Ausbau auf bis zu 100% und zu einem Angebot an Minderheitsaktionäre.
Erstes Quartal 2027: erwarteter Abschluss der Transaktion mit Enhanced.
Q4 2026: Konzerte unter anderem mit Papa Roach, UB40, Macy Gray und Joss Stone sowie das Format "Christmas Garden".
2027: Tourneen und Festivals unter anderem mit Sam Fender, Foo Fighters, Pet Shop Boys, Till Lindemann und NATURE ONE.
Häufige Fragen zur DEAG-Aktie
Wie stark wächst die DEAG? Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um rund 4,3% auf 336,8 Mio. Euro, im dritten Quartal um rund 7,2% auf 179,4 Mio. Euro.
Warum fällt das EBITDA? Das EBITDA sank in neun Monaten um rund 26,6% auf 13,8 Mio. Euro, im dritten Quartal um rund 40,2% auf 7,3 Mio. Euro. Eine Begründung nennt die Mitteilung nicht.
Bietet Enhanced 4,00 Euro je DEAG-Aktie? Nein, nicht als Angebot an alle Aktionäre. Enhanced bewertet die Aktie im Tausch mit 4,00 Euro, aber nur für bestimmte Aktionäre und in Enhanced-Aktien. Ein Ausbau auf 100% wird geprüft, ist aber nicht beschlossen.
Wann soll der Deal abgeschlossen werden? Enhanced erwartet den Abschluss im ersten Quartal 2027.
Wer führt die DEAG? Markus Breitenecker ist seit dem 1. November 2026 Group CEO, zuvor war er COO bei ProSiebenSat.1.
Wie lautet die DEAG-Aktie Prognose der Redaktion? Die Redaktion nennt kein Kursziel. Kurzfristig dominiert die Deal-Frage, mittelfristig die Marge, langfristig die Umsetzung der Wachstumsstrategie.
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