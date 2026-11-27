DB-Insurance-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,55 Prozent – Finanzwerte zahlen für den Stabilisierungsfonds

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:22 1 Min.

Die DB-Insurance-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Sachversicherer fällt um 2,55 Prozent auf 160.700 Won. Während Broker zweistellig stiegen, gaben Banken und Versicherer nach.

Die DB-Insurance-Aktie (ISIN: KR7005830005, KRX-Kürzel: 005830) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Sachversicherers schloss in Seoul bei 160.700 Won und damit 2,55 Prozent unter dem Vortag. 005830 005830 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 005830 — — — Tagesminus der DB-Insurance-Aktie -2,55 % Schlusskurs in Seoul 160.700 KRW Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate 5,1 Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,58 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer DB Insurance gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Im Finanzsektor lief der Freitag zweigeteilt. Broker stiegen um mehr als 11 Prozent, weil die Aufsicht den Marktstabilisierungsfonds ausweiten will. Die großen Bankkonzerne KB Financial, Shinhan, Hana und Woori gaben dagegen nach: Sie gelten als wichtigste Geldgeber des Fonds, Anleger fürchten eine Belastung des Kapitals. Nach unserer Einschätzung traf dieselbe Sorge auch große Versicherer, die bei früheren Stützungsfonds ebenfalls einzahlten. Dazu kommt die Umschichtung aus defensiven Dividendenwerten in Technologie. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Fondsbeiträge: Einzahlungen in den Stabilisierungsfonds würden Kapital binden.

Rotation: An Erholungstagen bleiben defensive Finanzwerte zurück.

Schadenquoten: Kfz- und Krankenversicherung bleiben Ergebnisrisiken. Häufige Fragen zur DB-Insurance-Aktie Warum ist die DB-Insurance-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die DB-Insurance-Aktie fiel um 2,55 Prozent auf 160.700 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Banken und Versicherer litten unter der Sorge vor Beiträgen zum Marktstabilisierungsfonds. Fazit: Substanzwert im Abseits Die DB-Insurance-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Titel ist niedrig bewertet und dividendenstark. Belastet wird er von der Diskussion um die Finanzierung der Marktstütze.

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