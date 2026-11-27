Die DB-Insurance-Aktie (ISIN: KR7005830005, KRX-Kürzel: 005830) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Sachversicherers schloss in Seoul bei 160.700 Won und damit 2,55 Prozent unter dem Vortag.
DB-Insurance-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,55 Prozent – Finanzwerte zahlen für den Stabilisierungsfonds
Die DB-Insurance-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Sachversicherer fällt um 2,55 Prozent auf 160.700 Won. Während Broker zweistellig stiegen, gaben Banken und Versicherer nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer DB Insurance gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Im Finanzsektor lief der Freitag zweigeteilt. Broker stiegen um mehr als 11 Prozent, weil die Aufsicht den Marktstabilisierungsfonds ausweiten will. Die großen Bankkonzerne KB Financial, Shinhan, Hana und Woori gaben dagegen nach: Sie gelten als wichtigste Geldgeber des Fonds, Anleger fürchten eine Belastung des Kapitals. Nach unserer Einschätzung traf dieselbe Sorge auch große Versicherer, die bei früheren Stützungsfonds ebenfalls einzahlten. Dazu kommt die Umschichtung aus defensiven Dividendenwerten in Technologie.
Häufige Fragen zur DB-Insurance-Aktie
Warum ist die DB-Insurance-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die DB-Insurance-Aktie fiel um 2,55 Prozent auf 160.700 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Banken und Versicherer litten unter der Sorge vor Beiträgen zum Marktstabilisierungsfonds.
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