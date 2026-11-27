Versöhnlicher Wochenschluss: Der DAX beendete den Freitag laut dpa-AFX um 17:50 Uhr bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent) und hat die Woche mit einem Plus von 2,6 Prozent abgeschlossen. Damit liegt der Leitindex wieder über der 200-Tage-Linie, die er am Donnerstag zurückerobert hatte. Das Rekordhoch von knapp über 27.000 Punkten aus der ersten Novemberhälfte ist noch weit entfernt. Gefragt waren Halbleiter- und KI-Werte, Rüstungstitel sowie Technologie- und Autowerte.
DAX Wochenbilanz: 25.441 Punkte, plus 2,6 Prozent – Rente, Zölle, EU-Gipfel und Fed prägen die Woche – was entscheidet die nächste?
Der DAX schließt die Woche bei 25.441,24 Punkten und liegt wieder über der 200-Tage-Linie. Politik und Notenbanken setzten die Themen: Rentenstreit, neue US-Zölle, gescheiterter EU-Gipfel und Fed-Sorgen. Die Termine der kommenden Woche im Überblick.
Für Anleger stellt sich zum Wochenende die Frage, wie nachhaltig die Erholung ist. Die Woche war politisch dicht: Die Bundesregierung ringt um die Rentenreform, Washington kündigt neue Zölle an, die EU scheitert beim Haushalt, und die Fed-Sorgen treiben US-Renditen. Dieser Artikel ordnet die DAX-Wochenbilanz ein und listet die wichtigsten Termine bis 4. Dezember.
Wochenbilanz
Wie schloss der DAX die Woche und was trieb die Erholung?
Laut dpa-AFX zog der DAX zum Wochenschluss an; der MDAX gewann 1,51 Prozent auf 29.705,60 Punkte. Die Erholung wurde von einer Pause bei den KI-Sorgen getragen, die auch an der Wall Street Chipwerte stützte. Der Wallstreet-online-Ticker zeigte zum Abruf um 17:52 Uhr 25.490,67 Punkte (+1,09 Prozent) – ein Live-Wert, nicht der Schluss; maßgeblich ist die dpa-AFX-Angabe zum Handelsende.
|Index/Wert
|Stand
|Veränderung
|DAX
|25.441,24 Punkte
|+0,90 %
|MDAX
|29.705,60 Punkte
|+1,51 %
|Dow Jones (Zwischenstand)
|50.768,99 Punkte
|+1,17 %
|S&P 500 (Zwischenstand)
|7.285,30 Punkte
|+1,43 %
|Nasdaq Composite (Zwischenstand)
|24.028,81 Punkte
|+1,88 %
DAX/MDAX: Handelsende 17:50 Uhr. US-Werte: Zwischenstand 12:02 Uhr New Yorker Zeit (18:02 Uhr MEZ), Handelsschluss 13:00 Uhr ET.
Quelle: dpa-AFX/finanzen.net; Yahoo Finance
Politik und Märkte
Welche politischen Themen prägten die DAX-Woche?
Rentenreform: Arbeitsminister Schweitzer legte laut dpa einen rund 150 Seiten starken Entwurf vor; die Union ist irritiert.
US-Zölle: Washington plant Section-301-Zölle gegen 14 Handelspartner, darunter EU (15 Prozent) und China (20 Prozent); ein Kommentarverfahren läuft.
EU-Haushalt: Der Sondergipfel zum Finanzrahmen 2028 bis 2034 scheiterte; nächster Anlauf am 17. Dezember.
Notenbanken: Marktberichte sprechen von einer restriktiven Fed; die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg auf 4,92 Prozent.
Einschätzung der Redaktion: Die Börse hat die politischen Unsicherheiten in dieser Woche offenbar eher ignoriert als eingepreist – die Erholung lief über KI- und Chipwerte. Ob das so bleibt, hängt von den Daten der kommenden Woche ab.
Wochenausblick
Welche Termine bewegen den DAX in der Woche vom 30. November bis 4. Dezember?
|Termin
|Was
|Details
|So, 29.11.
|OPEC+-Treffen
|laut Yahoo
|Mo, 30.11., 11:00
|MTU Aero Engines
|Kapitalmarkttag
|Mo, 30.11., 14:00
|Deutschland: Verbraucherpreise November
|vorläufig
|Mo, 30.11., 15:30
|EZB-Präsidentin Lagarde
|Anhörung im Europäischen Parlament
|Di, 1.12., 11:00
|Eurozone: Inflation November
|Prognose 3,9 % nach 4,0 %
|Mi, 2.12., 22:00
|Salesforce
|Quartalszahlen
|Do, 3.12., 22:05
|Überprüfung der DAX-Indizes
|Zusammensetzung
|Fr, 4.12., 14:30
|US-Arbeitsmarktbericht November
|Prognose 90.000 Stellen, Arbeitslosenquote 4,1 %
Die ISM-Termine werden von den Quellen unterschiedlich angegeben und sind hier nicht aufgeführt. Prognosen laut Investing.com.
Quelle: Dow Jones Newswires (Wochenvorschau), Investing.com, Yahoo Finance
Am Montag hält MTU Aero Engines seinen Kapitalmarkttag ab, am Dienstag folgt die Vorabschätzung der Eurozone-Inflation, für die Investing.com 3,9 Prozent nach 4,0 Prozent erwartet. Der Höhepunkt ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag um 14:30 Uhr: Investing.com nennt eine Prognose von 90.000 neuen Stellen nach 165.000 im Oktober. Außerdem sprechen mehrere EZB-Vertreter, darunter Chefvolkswirt Lane und Direktorin Schnabel.
FAQ: Häufige Fragen zum DAX
Wie schloss der DAX am 27. November 2026?
Bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent), Stand 17:50 Uhr laut dpa-AFX.
Wie hoch war der Wochengewinn?
Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent.
Welche Termine sind nächste Woche wichtig?
Eurozone-Inflation am 1. Dezember, US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und mehrere EZB-Auftritte.
Wo steht der DAX zum Rekord?
Das Rekordhoch von knapp über 27.000 Punkten aus der ersten Novemberhälfte ist noch weit entfernt.
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