Versöhnlicher Wochenschluss: Der DAX beendete den Freitag laut dpa-AFX um 17:50 Uhr bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent) und hat die Woche mit einem Plus von 2,6 Prozent abgeschlossen. Damit liegt der Leitindex wieder über der 200-Tage-Linie, die er am Donnerstag zurückerobert hatte. Das Rekordhoch von knapp über 27.000 Punkten aus der ersten Novemberhälfte ist noch weit entfernt. Gefragt waren Halbleiter- und KI-Werte, Rüstungstitel sowie Technologie- und Autowerte.