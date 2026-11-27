DAX: Vorbörslich planmäßig aufwärts

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:09 1 Min. BNP Paribas

Der DAX nimmt die Zone zwischen 25.450 und 25.600 Punkten ins Visier.

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Lahmer Handel am Donnerstag. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) pendelte immerhin über der zu verteidigenden 200-Tage-Linie bei 25.130, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Der DAX hebe sich heute von 25.130 planmäßig weiter nach oben ab und erreiche mindestens die Zielzone 25.450/25.600, davon allermindestens 25.410, was pre schon erreicht worden sei. Erste Unterstützung sei 25.265, dann 25.130. Bei 25.450/25.600 komme es dann zum SHOWDOWN. BULL: Anstieg über 25.600 zu 26.575. BÄR: Neuerlicher Einbruch zu 25.130 bzw. 24.800. Unter 24.800 (bzw. 24.540) sei eine Talfahrt bis 23.040 und 21.950/21.865 möglich.

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