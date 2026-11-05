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DAX: Volumen bestätigt die Aufwärtsbewegung

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 10:10 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Der DAX nimmt mit frischem Aufwärtsmomentum und hohem Handelsvolumen sein Allzeithoch ins Visier.

Bild: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

Drei Tage lang hatte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Ausbruch über die bekannte Schlüsselzone bestätigt, ehe gestern ein neues Aufwärtsmomentum entfacht wurde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Hochpunkte zwischen 26.022 und 26.106 Punkten hätten sich dabei als die erwarteten Katalysatoren erwiesen. Damit sei auch die Kursentwicklung seit September als Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 900 Punkten eindrucksvoll bestätigt worden. Auf Stundenbasis könne die jüngste Kursaktivität darüber hinaus als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Beide Kursmuster würden auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 26.619 Punkten hoffen lassen. Untermauert werde diese Einschätzung durch das starke Handelsvolumen. Wenn man die Verfallstermine ausklammere, seien die Umsätze gestern so hoch ausgefallen wie zuletzt Ende Mai. Die alte Börsenregel "volume goes with the trend" sei also erfüllt. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) seien die Bären (48,4%) im Vergleich zu den Bullen (34,1%) deutlich in der Überzahl. Das das Lager der "Neutralen" (17,5%) dünn ausfällt, scheinen viele US-Privatanleger derzeit eine klare Meinung zu haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

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