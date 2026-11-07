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DAX Verlierer Rheinmetall: -21,03 Prozent in einer Woche – der Boxer-Schock, die fünfte Warnung und ein Vertrauensbruch, der Milliarden kostet

aktiencheck.de Redaktion 07.11.2026, 11:16 12 Min.

Volle Auftragsbücher, Rekordmargen, eine Weltlage, die nach Aufrüstung schreit – und trotzdem erlebt Rheinmetall eine der brutalsten Börsenwochen seiner jüngeren Geschichte. Ein Bericht über einen verschobenen Panzerauftrag am Montag, eine Ad-hoc-Mitteilung am Mittwochabend, ein Kurssturz am Donnerstag: Am Ende steht ein Minus von 21,03 Prozent auf 813 Euro. Rheinmetall ist mit Abstand der DAX Verlierer der Woche – und die Aktie notiert auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2025.

Bild: ki-generiert

DAX Verlierer Rheinmetall: -21,03 Prozent in einer Woche – der Boxer-Schock, die fünfte Warnung und ein Vertrauensbruch, der Milliarden kostet Autor: Redaktion, aktiencheck.de DAX Verlierer Rheinmetall: Chronik einer Woche, in der alles schiefging Die Woche begann mit einem Warnschuss. Am Montag berichtete ein Fachportal für Wehrtechnik, dass die heiß erwartete Großbestellung für Boxer-Radpanzer der Bundeswehr wohl nicht mehr im Dezember, sondern erst im Februar 2027 kommen werde – und das womöglich mit einem Vertragswert, der etwas unter dem liegt, was Konzernchef Armin Papperger im Sommer in Aussicht gestellt hatte. Die Aktie verlor 3,6 Prozent und rutschte exakt auf die 1.000-Euro-Marke. Dienstag und Mittwoch: trügerische Ruhe. Das Papier pendelte um die 1.000 Euro, rutschte am Mittwoch zeitweise darunter. Der Markt wartete auf die Quartalszahlen, die eigentlich für Donnerstag angekündigt waren. Doch Rheinmetall kam dem Termin zuvor – auf die denkbar unangenehmste Art. Am Mittwochabend, nach Xetra-Schluss, schickte der Konzern eine Ad-hoc-Mitteilung hinaus: Die Jahresprognose wird erneut gesenkt. Was dann am Donnerstag passierte, war ein Ausverkauf mit Ansage. Schon vorbörslich ging es kräftig abwärts, eröffnet wurde bei rund 900 Euro, im Tief fiel die Aktie bis auf 818,70 Euro – ein Minus von zeitweise mehr als 18 Prozent. Zum Xetra-Schluss standen gut 16 Prozent Verlust auf der Kurstafel, eine riesige Kurslücke klaffte im Chart. Am Freitag folgten weitere gut drei Prozent Abschlag, zeitweise ging es bis rund 806 Euro hinunter. Aus gut 1.030 Euro zum Wochenstart wurden 813 Euro. Der DAX Verlierer der Woche heißt Rheinmetall – und das mit einem Abstand, der selbst hartgesottene Rüstungsanleger erschreckt. Die Ad-hoc-Mitteilung: 13,2 statt bis zu 14,5 Milliarden Euro Umsatz Die nackten Zahlen der Prognosesenkung lesen sich auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch. Rheinmetall erwartet für 2026 nun einen Konzernumsatz von rund 13,2 Milliarden Euro. Bislang lag die Spanne bei 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Auch die operative Ergebnismarge wird zurückgenommen – von rund 19 auf rund 18,5 Prozent, begründet mit einem veränderten Produktmix. Gemessen an den 9,94 Milliarden Euro Umsatz des Vorjahres wäre das immer noch ein Wachstum von rund einem Drittel. Das Problem ist nicht die Zahl. Das Problem ist das Muster. Bei der Bilanzvorlage im März hatte Rheinmetall noch 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro Umsatz und 40 bis 45 Prozent Wachstum versprochen. Im August folgte die erste Kürzung, nachdem das Fregattenprogramm F126 gestoppt worden war. Jetzt die zweite. JPMorgan-Analyst David Perry brachte es auf eine bittere Formel: Es sei bereits die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung von Rheinmetall innerhalb von elf Monaten. Für einen Konzern, dessen Börsenwert auf dem Versprechen jahrelang planbaren Hyperwachstums ruht, ist das Gift. Arminius: Der Milliardenauftrag, an dem alles hängt Um den Absturz des DAX Verlierers Rheinmetall zu verstehen, muss man ein Wort kennen: Arminius. So heißt das Dachvorhaben, unter dem die Bundeswehr ihre Flotte an Boxer-Radpanzern massiv ausbauen will – in verschiedenen Varianten, vom Schützenpanzer bis zum Waffenträger. Gebaut wird der Boxer vom Gemeinschaftsunternehmen Artec, hinter dem Rheinmetall und KNDS Deutschland stehen. Die Dimensionen sind gewaltig. Im August hatte Papperger einen Rahmenvertrag von rund 75 Milliarden Euro skizziert. Daraus sollte eine erste Festbestellung über rund 25 Milliarden Euro für etwa 1.800 Fahrzeuge hervorgehen – davon rund 12,4 Milliarden Euro für Rheinmetall, ergänzt um einen Servicevertrag. Der Zeitplan schien klar: Abstimmung im Haushaltsausschuss Anfang Dezember, Unterschrift noch vor Weihnachten. Damit wären nicht nur Milliarden in den Auftragsbestand geflossen, sondern auch die zugehörigen Anzahlungen in die Kasse – genau das, was Rheinmetall für sein Umsatz- und Cashflow-Ziel 2026 dringend brauchte. Daraus wird nichts. In der Quartalsmitteilung heißt es nun, Arminius befinde sich in der finalen Verhandlungsphase und könne erst im kommenden Jahr beauftragt werden. Finanzchef Klaus Neumann rechnet mit einer Verschiebung ins erste Quartal 2027 und betonte in der Analystenkonferenz, die Verzögerungen hätten ausschließlich mit Prozessen auf Kundenseite zu tun. Die aktualisierte Prognose enthält keinerlei Anzahlungen aus dem Projekt mehr. Und noch eine Hoffnung ist damit geplatzt: Ohne Arminius wird Rheinmetall die Marke von 100 Milliarden Euro Auftragsbestand in diesem Jahr verfehlen – das räumte Neumann auf Nachfrage selbst ein. Zur Erinnerung: Im Februar war noch von rund 135 Milliarden Euro zum Jahresende die Rede. Die eigentliche Angst: Verschoben – oder doch kleiner? An der Börse geht es längst nicht mehr nur um ein paar Monate Verzögerung. Die eigentliche Frage, die Investoren umtreibt, ist eine andere: Bestellt der Bund am Ende wirklich so viele Boxer wie erhofft? In Branchenkreisen war früher von bis zu 3.000 Fahrzeugen die Rede, jetzt stehen rund 1.800 für die erste Festbestellung im Raum – und der Vertragswert könnte Berichten zufolge rund zehn Prozent unter Pappergers Augustzahl liegen. Die DZ Bank formuliert die entscheidende Bedingung klar: Es müsse sich bei den zähen Verhandlungen um Details und kommerzielle Konditionen handeln – und nicht um das erwartete Volumen von rund 1.800 Boxern. Solange diese Unsicherheit nicht ausgeräumt ist, preist der Markt beim DAX Verlierer Rheinmetall das Schlimmste ein. Hinzu kommt ein zweiter Belastungsfaktor, der in der Aufregung um Arminius fast untergeht: Auch bei der Artilleriemunition – dem Herzstück des Rheinmetall-Booms seit 2022 – verzögern sich Losabnahmen durch die Kunden. Diese Umsätze rutschen ebenfalls ins Jahr 2027. Zudem wird Rheinmetall nicht alle für 2026 erwarteten Erlöse aus der Kooperation mit dem niederländischen Drohnen- und Flugkörperspezialisten Destinus realisieren. Das Paradox: Ein starkes Quartal, das niemand sehen will Die vielleicht bitterste Ironie dieser Woche: Operativ hat Rheinmetall geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um rund ein Drittel auf 3,149 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte sogar um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro, die operative Marge verbesserte sich deutlich von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 296 Millionen Euro und lag über den Erwartungen der Analysten. Auf Neunmonatssicht wuchs der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 69 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Das sind Zahlen, von denen die meisten DAX-Konzerne nur träumen können. Einziger Schönheitsfehler im Quartal: Der Auftragseingang fiel mit 2,893 Milliarden Euro vergleichsweise mager aus – ein weiteres Indiz dafür, wie sehr der Konzern auf die großen Bundeswehrbestellungen wartet. Doch die Börse handelt nicht die Vergangenheit, sie handelt die Zukunft. Und die ist nach dieser Woche schlicht weniger berechenbar, als Anleger es von Rheinmetall erwartet hatten. Dass Wettbewerber wie Hensoldt ihre Prognosen zuletzt sogar anheben konnten, macht die Sache nicht besser – es zeigt, dass das Problem diesmal nicht die Branche ist, sondern die Planungsgenauigkeit eines einzelnen Konzerns. Analysten ziehen die Reißleine: Abstufungen und Kursziel-Kürzungen Die Reaktion der Analysten fiel heftig aus. Bernstein Research – lange einer der lautesten Optimisten – stufte die Aktie auf „Market-Perform" ab und senkte das Kursziel von 1.200 auf 1.000 Euro. Oddo BHF strich die Kaufempfehlung ebenfalls und stufte von „Outperform" auf „Neutral" ab, das Kursziel fällt von 1.670 auf 1.200 Euro. JPMorgan bleibt bei „Neutral", kappt das Ziel aber von 1.350 auf 1.150 Euro. Die UBS hält an „Buy" fest, reduziert das Kursziel jedoch von 1.360 auf 1.100 Euro. Die DZ Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung, nimmt den fairen Wert aber drastisch von 1.705 auf 1.205 Euro zurück. Es gibt auch die Gegenstimmen. Jefferies bleibt bei „Buy" mit einem Kursziel von 1.350 Euro, zeigte sich aber vom Ausmaß der Kürzung überrascht und hält es für wahrscheinlich, dass auch die Prognose für den Auftragsbestand noch gesenkt werden muss. Die Deutsche Bank bleibt bei „Buy" und einem Kursziel von 1.650 Euro, Metzler sieht den Wert bei 1.750 Euro, Kepler Cheuvreux bei 1.453 Euro. Die Spanne der Einschätzungen ist damit enorm – von 1.000 bis 1.750 Euro. Genau diese Spreizung zeigt, wie groß die Unsicherheit über den künftigen Wachstumspfad inzwischen ist. Papperger kauft zu – ein Signal mit Gewicht? Mitten im Ausverkauf setzte der Vorstandschef ein Zeichen. Armin Papperger kaufte am Donnerstag, dem Tag des Kurssturzes, 585 Rheinmetall-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 858,95 Euro – ein Volumen von rund einer halben Million Euro. Directors' Dealings dieser Art werden an der Börse gern als Vertrauenssignal gelesen: Der Mann, der den Konzern am besten kennt, hält die Aktie auf diesem Niveau offenbar für zu günstig. Man sollte den Kauf allerdings auch nicht überbewerten. Gemessen an der Größe des Konzerns und am Vermögen eines DAX-Vorstands ist die Summe überschaubar, und Papperger hat bereits einen Teil seines Kredits bei den Anlegern verspielt. Seit Freitag notiert die Aktie zudem schon wieder deutlich unter seinem Einstiegskurs. Charttechnik: Die Unterstützung bei 900 Euro ist gefallen Charttechnisch hat der DAX Verlierer Rheinmetall in dieser Woche schweren Schaden genommen. Mit dem Rutsch unter das bisherige 52-Wochen-Tief von 902,50 Euro aus dem Juni ist eine wichtige Unterstützung gebrochen. Die Aktie notiert auf dem tiefsten Stand seit Februar 2025 und damit rund 60 Prozent unter ihrem Rekordhoch von gut 2.000 Euro aus dem Herbst 2025. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert fast halbiert. Das Tageschart ist eindeutig bärisch: Das Abwärts-Gap zwischen rund 1.000 Euro und dem Eröffnungskurs vom Donnerstag um 900 Euro wirkt nun wie ein Deckel. Erste Hürden auf dem Weg nach oben liegen bei rund 925 Euro und an der früheren Unterstützung um 900 Euro, die sich jetzt als Widerstand bewähren muss. Nach unten rückt die psychologisch wichtige 800-Euro-Marke in den Fokus. Erst eine Rückeroberung der 1.000 Euro würde das Chartbild wieder spürbar aufhellen – davon ist die Aktie derzeit weit entfernt. Der Showdown: Kapitalmarkttag am 26. und 27. November Der nächste Termin, der über die Richtung entscheidet, steht bereits im Kalender. Am 26. und 27. November lädt Rheinmetall zum Kapitalmarkttag. Dort will der Konzern seine Mittelfristplanung aktualisieren – und genau hier liegt das nächste Risiko. JPMorgan-Analyst Perry hält es für möglich, dass Rheinmetall bei dieser Gelegenheit auch seine Wachstumsziele für 2030 zurücknimmt. Für das Management ist der Kapitalmarkttag damit mehr als eine Pflichtveranstaltung. Er ist die Chance, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen – mit realistischen, belastbaren Zielen statt mit immer neuen Superlativen. Gelingt das, könnte der 27. November zum Wendepunkt werden. Misslingt es, droht dem DAX Verlierer der Woche eine weitere Abwärtsrunde. Chancen und Risiken: Was Anleger jetzt abwägen müssen Für die Optimisten spricht: Die strukturelle Nachfrage nach Rüstungsgütern in Europa ist intakt, die Verteidigungsbudgets steigen, und Arminius ist nach Unternehmensangaben verschoben, nicht gestrichen. Die operative Profitabilität verbessert sich Quartal für Quartal, der Auftragsbestand liegt weiterhin bei rund 80 Milliarden Euro, und mit dem Kurssturz ist ein großer Teil der früheren Bewertungsprämie verschwunden. Für die Skeptiker spricht: Die Abhängigkeit von wenigen staatlichen Großaufträgen ist enorm, und deren Timing liegt nicht in der Hand des Konzerns. Die Prognosequalität hat stark gelitten, Cashflow-Ziele hängen an Anzahlungen, die sich immer wieder verschieben. Bleibt offen, ob Arminius am Ende kleiner ausfällt, und drohen am Kapitalmarkttag niedrigere Mittelfristziele, ist das Thema Enttäuschung noch nicht ausgestanden. Auch politische Faktoren wie mögliche Friedensgespräche rund um die Ukraine können die Stimmung im gesamten Rüstungssektor jederzeit kippen lassen. Die Rheinmetall-Aktie auf einen Blick Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 813 Euro, -21,03 Prozent auf Wochensicht Wochentief: rund 806 Euro (6. November 2026) Rekordhoch: gut 2.000 Euro (Herbst 2025) Prognose 2026 (neu): Umsatz rund 13,2 Mrd. Euro, operative Marge rund 18,5 Prozent Q3 2026: Umsatz 3,149 Mrd. Euro, operatives Ergebnis 553 Mio. Euro, Marge 17,5 Prozent Analysten-Kursziele: Spanne von 1.000 Euro (Bernstein) bis 1.750 Euro (Metzler) Nächster Termin: Kapitalmarkttag am 26. und 27. November 2026 Häufige Fragen zum DAX Verlierer Rheinmetall Warum ist die Rheinmetall-Aktie diese Woche so stark gefallen? Rheinmetall hat seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten gesenkt – auf rund 13,2 Milliarden Euro. Hauptgrund ist die Verzögerung des Boxer-Großauftrags Arminius, der erst 2027 erteilt werden soll. Zusätzlich verschieben sich Umsätze mit Artilleriemunition. Mehrere Banken senkten ihre Kursziele, Bernstein und Oddo BHF stuften ab. Was ist das Projekt Arminius? Ein Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr für Boxer-Radpanzer in verschiedenen Varianten. Die erste Festbestellung soll rund 1.800 Fahrzeuge umfassen, der Rheinmetall-Anteil wurde im August auf rund 12,4 Milliarden Euro beziffert. Wie waren die Quartalszahlen? Operativ stark: Umsatz plus rund ein Drittel auf 3,149 Milliarden Euro, operatives Ergebnis plus 62 Prozent auf 553 Millionen Euro, Marge 17,5 Prozent. Der Auftragseingang lag bei 2,893 Milliarden Euro. Wann ist der nächste wichtige Termin? Der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November 2026, auf dem Rheinmetall seine Mittelfristziele aktualisieren dürfte. Fazit: Der DAX Verlierer der Woche zahlt den Preis für zu viele Versprechen Rheinmetall hat in dieser Woche nicht an Substanz verloren, sondern an Glaubwürdigkeit – und an der Börse ist das oft die teurere Währung. Die Auftragsbücher sind voll, die Margen steigen, die Nachfrage ist da. Doch zum fünften Mal binnen elf Monaten mussten Anleger erleben, dass die Zahlen, auf die sie gesetzt hatten, nicht halten. Der DAX Verlierer Rheinmetall steht damit exemplarisch für eine harte Lektion: Ein Rekord-Auftragsbestand ist nur so viel wert wie die Geschwindigkeit, mit der er zu Umsatz und Cash wird. Ob die 813 Euro am Ende ein Boden oder nur eine Zwischenstation sind, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Zwei Fragen werden den Takt vorgeben: Kommt Arminius im ersten Quartal 2027 tatsächlich – und in vollem Umfang? Und gelingt es Papperger beim Kapitalmarkttag, Ziele vorzulegen, die diesmal halten? Bis dahin bleibt der DAX Verlierer der Woche das, was er in den vergangenen fünf Handelstagen war: die spannendste und zugleich nervenaufreibendste Aktie im deutschen Leitindex. Redaktion, aktiencheck.de

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