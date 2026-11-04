DAX-Top MTU Aero Engines: Zwei Hedgefonds rudern zurück - droht den Shortsellern ein teures Debakel?

Die MTU Aero Engines-Aktie präsentiert sich mit einem Kursanstieg von 3,92 Prozent auf 347,00 Euro in ausgesprochen freundlicher Verfassung. Gleichzeitig haben Citadel Advisors LLC und Point72 Asset Management ihre Netto-Leerverkaufspositionen am 3. November 2026 reduziert. Besonders deutlich fällt die Veränderung bei Citadel aus: Der Investor senkte seine Position von 0,59 Prozent auf 0,41 Prozent und verringerte damit seine zuvor gemeldete Short-Wette um rund 30,5 Prozent. Point72 reduzierte seine Position von 0,61 Prozent auf 0,58 Prozent. Zusammen entspricht dies einem Rückgang um 0,21 Prozentpunkte des Aktienkapitals. Dennoch bleiben mit Point72 und Ilex Capital Partners weitere institutionelle Investoren auf der Short-Seite engagiert. Die jüngsten Veränderungen sind deshalb kein Beweis dafür, dass professionelle Leerverkäufer insgesamt ihre skeptische Haltung aufgegeben haben. Sie zeigen jedoch, dass zwei bedeutende Marktteilnehmer ihre Risiken auf der Short-Seite verringert haben. Für die MTU-Aktie könnte dies kurzfristig ein unterstützender Faktor sein, insbesondere wenn weitere Eindeckungskäufe hinzukommen. Langfristig werden jedoch die Entwicklung des Wartungsgeschäfts, die Profitabilität der Triebwerksprogramme und die Fähigkeit zur Bewältigung operativer Herausforderungen über den Unternehmenserfolg entscheiden. Die MTU-Aktie befindet sich damit in einem spannenden Börsenduell: Während der Kurs kräftig abhebt, reduzieren zwei prominente Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse. Ob die Shortseller rechtzeitig ausgestiegen sind oder weitere Kursgewinne bevorstehen, bleibt offen. Eines ist jedoch klar: Die jüngsten Positionsveränderungen verleihen der Aktie zusätzliche Brisanz.