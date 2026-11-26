Die Märkte stellen sich auf steigende Zinsen ein. Laut aktiencheck.de (25.11.2026, unter Berufung auf Reuters) preist der Markt für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent mit 97 Prozent Wahrscheinlichkeit ein (CME FedWatch). Die aktuelle Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die EZB tagt am 17. Dezember; erwartet wird eine Erhöhung des Einlagensatzes von 2,50 auf 2,75 Prozent. Im Euroraum lag die Inflation im Oktober bei 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September.

In den USA sorgte der PCE-Preisindex für Oktober für Aufmerksamkeit: 3,8 Prozent, die Kernrate 3,3 Prozent (aktiencheck.de nach CNBC und US-Handelsministerium, 25.11.2026). Hinzu kommen die US-Zollpläne. Nach einem Vorschlag auf Basis von Section 301 sollen unter anderem für die EU 15 Prozent zusätzlich zu den Meistbegünstigungszöllen und für China 20 Prozent gelten (Euronews, 25.11.2026). Es handelt sich nur um einen Vorschlag; ein US-Vertreter sprach laut Yahoo Finance von frühestens Januar, bevor Anhörungen und Kommentierungsphase abgeschlossen sind.