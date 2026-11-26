Der DAX hat am Donnerstag nach dem tiefsten Stand seit Juli kräftig zugelegt: Er schloss laut dpa-AFX mit 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent. Der MDAX gewann 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte, der EuroStoxx 50 legte um gut zwei Prozent zu. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag läuft der US-Handel verkürzt. Für Aktien, Bundesanleihen und den Euro stellt sich nun die Frage, ob die Erholung nach den turbulenten Tagen trägt.
DAX nach dem Juli-Tief: Thanksgiving-Erholung auf 25.215 Punkte – wie viel Rückenwind bleibt vor Fed, Zöllen und Inflation?
Der DAX schließt am Donnerstag 2,08 Prozent im Plus bei 25.215,52 Punkten, während die Wall Street wegen Thanksgiving pausiert. Was die Erholung trägt, welche Hürden von der Fed-Sitzung am 9. Dezember bis zu den US-Zollplänen warten und welche Termine Anleger jetzt im Blick haben.
Die Börse
Was hat den DAX am Donnerstag getragen?
Nach einem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli am Vortag nutzten Anleger die Handelspause in den USA zur Gegenbewegung.
Als Treiber nennt dpa-AFX die Kehrtwende der US-Technologiewerte im Handelsverlauf des Vortags, die auch den europäischen Technologiesektor stützte. Außerdem erholten sich Rohstoffwerte und Autoaktien. Die Nasdaq war am Mittwoch zeitweise bis kurz vor ihr Tief seit April gefallen, bevor Schnäppchenkäufer einstiegen. Die Erholung vom Montag sei zuvor nur ein „Strohfeuer“ gewesen, dem neuer Verkaufsdruck folgte, heißt es bei dpa-AFX. Eine Einzelwert-Liste mit Kursen enthielt der Bericht nicht.
Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro ordnete die Lage so ein:
Nach den turbulenten Tagen bietet die Pause Anlegern eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen.
Welche Hürden warten auf Fed, EZB und Zölle?
Die Märkte stellen sich auf steigende Zinsen ein. Laut aktiencheck.de (25.11.2026, unter Berufung auf Reuters) preist der Markt für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent mit 97 Prozent Wahrscheinlichkeit ein (CME FedWatch). Die aktuelle Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die EZB tagt am 17. Dezember; erwartet wird eine Erhöhung des Einlagensatzes von 2,50 auf 2,75 Prozent. Im Euroraum lag die Inflation im Oktober bei 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September.
In den USA sorgte der PCE-Preisindex für Oktober für Aufmerksamkeit: 3,8 Prozent, die Kernrate 3,3 Prozent (aktiencheck.de nach CNBC und US-Handelsministerium, 25.11.2026). Hinzu kommen die US-Zollpläne. Nach einem Vorschlag auf Basis von Section 301 sollen unter anderem für die EU 15 Prozent zusätzlich zu den Meistbegünstigungszöllen und für China 20 Prozent gelten (Euronews, 25.11.2026). Es handelt sich nur um einen Vorschlag; ein US-Vertreter sprach laut Yahoo Finance von frühestens Januar, bevor Anhörungen und Kommentierungsphase abgeschlossen sind.
|Termin
|Ereignis
|Fr., 27.11., 09:55 Uhr
|Deutsche Arbeitsmarktzahlen
|Fr., 27.11., 11:00 Uhr
|Wirtschaftsvertrauen im Euroraum
|Fr., 27.11., bis 19:00 Uhr
|Verkürzter Handel an den US-Börsen
|So., 29.11.
|OPEC+-Ministertreffen zum Förderrahmen 2027
|Di., 01.12., 11:00 Uhr
|Inflation im Euroraum (November)
|Mi., 09.12., 20:00 Uhr
|Fed-Zinsentscheid
|Do., 17.12., 14:15 Uhr
|EZB-Zinsentscheid
Stand 26.11.2026; Uhrzeiten MEZ laut Der Aktionär (Wochenradar) und Medienberichten.
Quelle: Der Aktionär, aktiencheck.de, onvista
Was ist die Bilanz für Anleger?
Die Erholung ist breit, aber kurz: Der DAX hatte am Vortag laut dpa-AFX das tiefste Niveau seit Juli erreicht. Ob die Gegenbewegung hält, hängt nach Lage der Dinge von den Daten der nächsten Woche, von der Zinsdebatte und von den Zöllen ab. Ein sicherer Zusammenhang zwischen einzelnen Nachrichten und Kursen lässt sich nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Häufige Fragen zum DAX nach Thanksgiving
Wie schloss der DAX am Donnerstag? Bei 25.215,52 Punkten, 2,08 Prozent im Plus (dpa-AFX).
Warum ist die Wall Street heute geschlossen? Wegen des Feiertags Thanksgiving; am Freitag läuft der Handel verkürzt bis 19:00 Uhr MEZ.
Wann entscheidet die Fed? Am 9. Dezember 2026, 20:00 Uhr MEZ.
Was bedeutet das für DAX und Euro? Steigende Zinsen können Aktien belasten und Anleiherenditen stützen; belegte Kursprognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
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