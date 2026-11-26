Laut dpa-AFX stützte vor allem die Kehrtwende der US-Technologiewerte vom Mittwoch. Die Erholung vom Montag hatte sich zuvor als Strohfeuer erwiesen. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag gibt es dort nur einen verkürzten Handel. Ein Analyst des Brokers Etoro sprach von einer willkommenen Gelegenheit zum Durchatmen.

Auch international ging es aufwärts: Der MDAX gewann 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte, der EuroStoxx 50 legte um gut zwei Prozent zu, der Schweizer SMI um gut ein Prozent. Der britische FTSE 100 stieg noch etwas stärker.