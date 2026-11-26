Der DAX (ISIN DE0008469008) hat sich am Donnerstag kräftig erholt: Zum Xetra-Schluss um 17:43 Uhr MEZ stand der Leitindex bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent. Einen Tag zuvor war er auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen. Zugleich legte die Deutsche Bank ihren Kapitalmarktausblick 2027 vor und traut den Aktienmärkten in Deutschland, der Eurozone und den USA im kommenden Jahr weitere Rekorde zu (Quelle: dpa-AFX, 26.11.2026).
DAX Prognose 2027: Deutsche Bank sieht 28.800 Punkte – wie viel Erholung steckt nach dem Plus von 2,1 Prozent schon im Index?
Nach dem tiefsten DAX-Stand seit Juli erholt sich der Index zu Thanksgiving um 2,08 Prozent auf 25.215,52 Punkte. Die Deutsche Bank traut dem DAX bis Ende 2027 rund 28.800 Punkte zu, warnt aber vor hohen Risiken. Was dahinter steckt und was Anleger jetzt beobachten.
Der Tag im Überblick
Was hat den DAX nach dem Juli-Tief wieder nach oben gebracht?
Laut dpa-AFX stützte vor allem die Kehrtwende der US-Technologiewerte vom Mittwoch. Die Erholung vom Montag hatte sich zuvor als Strohfeuer erwiesen. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag gibt es dort nur einen verkürzten Handel. Ein Analyst des Brokers Etoro sprach von einer willkommenen Gelegenheit zum Durchatmen.
Auch international ging es aufwärts: Der MDAX gewann 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte, der EuroStoxx 50 legte um gut zwei Prozent zu, der Schweizer SMI um gut ein Prozent. Der britische FTSE 100 stieg noch etwas stärker.
|Index
|Veränderung
|Stand
|DAX
|+2,08 %
|25.215,52 Punkte
|MDAX
|+2,34 %
|29.263,97 Punkte
|EuroStoxx 50
|gut +2 %
|–
|SMI
|gut +1 %
|–
|FTSE 100
|etwas mehr als SMI
|–
Angaben laut Agenturbericht zum Handelsschluss; für EuroStoxx 50, SMI und FTSE 100 nennt der Bericht keine Punktstände.
Quelle: dpa-AFX, 26.11.2026, 17:43 Uhr MEZ
Welche DAX-Aktien und Branchen trugen die Erholung?
Zu den Gewinnern im DAX zählten Rheinmetall Aktie, Infineon Aktie und Siemens Energy Aktie. Infineon und Siemens Energy gelten als Profiteure des KI-Booms. Die SAP Aktie gab ihren Tagesgewinn zwischenzeitlich ab und schloss mit gut zwei Prozent im Plus, nachdem Bloomberg berichtet hatte, der Konzern wolle im Zusammenhang mit KI mindestens 10.000 Stellen abbauen. Die Commerzbank Aktie war Verlierer, weil die UniCredit die Kontrolle nach Agenturangaben so schnell wie möglich übernehmen will. Abseits des DAX fiel die Energiekontor Aktie um mehr als sieben Prozent auf den tiefsten Stand seit 2020, weil die BaFin zwei Geschäftsberichte prüft.
Bei Rüstungsaktien richtete sich der Blick auf den zweitägigen Kapitalmarkttag von Rheinmetall. Der Markt erwartet, dass der Konzern seine mittelfristigen Ziele nach einer Reihe von Enttäuschungen auf eine solidere Basis stellt.
Was sagt die Deutsche Bank zum DAX 2027?
Die Deutsche Bank stellte ihren Kapitalmarktausblick 2027 vor. Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Deutschen Bank Privatkundenbank, sagte laut dpa-AFX:
Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch.
Sein DAX-Ziel für Ende 2027 liegt bei 28.800 Punkten. Das sind laut dpa-AFX gut 14 Prozent über dem aktuellen Niveau. Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich um die Prognose der Deutschen Bank, nicht um eine Einschätzung von aktiencheck.de. Prognosen für einen Index sind unsicher und können sich schnell ändern.
Wie weit ist der DAX vom Rekord entfernt?
Aus den vorliegenden Quellen lässt sich der aktuelle Abstand zum Rekordhoch nicht belastbar angeben, weil der Agenturbericht keinen Rekordstand nennt. Sicher ist: Der DAX lag am Mittwoch auf dem tiefsten Niveau seit Juli und holte am Donnerstag mehr als zwei Prozent auf. Ob die Erholung hält, hängt nach Einschätzung der Redaktion von mehreren Terminen ab, die bis Mitte Dezember anstehen.
Worauf achten Anleger beim DAX jetzt?
Freitag, 27.11.: verkürzter Handel in den USA, Abschluss der Haushaltsberatungen im Bundestag und zweiter Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags.
Montag und Dienstag: die ersten Inflations- und Einkaufsmanagerdaten für November.
Mittwoch, 9.12.: der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, laut Wochenvorschau um 20:00 Uhr MEZ.
Häufige Fragen zum DAX
Wo schloss der DAX am 26. November 2026? Bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent (dpa-AFX, 17:43 Uhr MEZ).
Welches DAX-Ziel nennt die Deutsche Bank für 2027? Rund 28.800 Punkte bis Ende 2027. Das ist die Prognose der Deutschen Bank Privatkundenbank, laut dpa-AFX gut 14 Prozent über dem aktuellen Niveau.
Warum war der Handel an der Wall Street geschlossen? Am Donnerstag war Thanksgiving, ein US-Feiertag. Am Freitag folgt ein verkürzter Handel für Aktien und Anleihen.
Welche Aktien führten die Erholung an? Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy zählten zu den Gewinnern im DAX, die Commerzbank war Verlierer.
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