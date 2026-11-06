DAX im Wochenrückblick: Heidelberg Materials, Bayer und Fresenius stürmen an die Spitze

Auch der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg gehörte zu den großen Gewinnern der Woche und zog um 9,30 Prozent auf 52,24 Euro an. Nach Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch berichtete AktienCheck von einem um 10 Prozent gestiegenen operativen Ergebnis und einem um 14 Prozent höheren Gewinn je Aktie; zudem hob das Unternehmen seine Prognose für 2026 an. Dazu kommt eine neue Partnerschaft mit WuXi Biologics im Bereich Biosimilars. Dahinter rollte Continental nach vorn. Die Aktie des Reifenherstellers aus Hannover legte um 5,65 Prozent auf 70,34 Euro zu. Am Dienstag meldete AktienCheck, dass ein Milliardenverkauf im Rahmen des Konzernumbaus freigegeben wurde. Am Mittwoch folgten Quartalszahlen: Der Gewinn stieg um 6,7 Prozent, die operative Marge erreichte 14,9 Prozent, und die Prognose für den Free Cashflow 2026 wurde auf bis zu 1,3 Milliarden Euro angehoben. Den fünften Platz sicherte sich MTU Aero Engines. Der Triebwerkshersteller aus München gewann 5,28 Prozent auf 346,70 Euro.