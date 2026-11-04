DAX: Haltelinie unterboten

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 08:31 2 Min. UBS

Der Deutsche Aktienindex scheitert erneut an der 26.000-Punkte-Marke und fällt mit 25.865 Zählern unter eine wichtige Unterstützung

Bild: © Deutsche Börse Group / Martin Joppen

Der DAX hat gestern schwächer tendiert und ist mit einem Endstand von 25.865 Punkten (-0,5%) unter eine markante Haltelinie gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex zum Start in den November zunächst zugelegt habe, seien die Blue Chips am gestrigen Dienstag wieder nach unten abgedreht. Dabei seien die Notierungen zur Eröffnung bei 25.730 deutlich unterhalb des Schlusskurses vom Montag (25.981) gestartet, hätten das neu entstandene Gap mit dem Anstieg auf das Tageshoch bei 26.037 aber noch im Intraday-Verlauf schließen können. Der Sprung über die 26.000er-Barriere sei jedoch, wie schon am Vortag, erneut nur temporär gelungen. Ausblick: Mit dem Close bei 25.865 Punkten sei der DAX nicht nur ein weiteres Mal an der 26.000er-Schwelle gescheitert, sondern auch unter das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 gefallen. ▼ Das Short-Szenario: Gebe der Index zur Wochenmitte weiter ab, wäre jetzt auch ein Rücksetzer an den Haltebereich aus der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.568) sowie dem mittelfristigen GD100 (25.532) und dem Januar-Top bei 25.508 vorstellbar. Unterhalb dieser Auffangzone würde das September-Tief bei 25.164 mit der 25.000er-Marke in den Fokus rücken, ehe ein Test der langfristigen 200-Tage-Linie (24.906) einkalkuliert werden solle. Darunter dürfte das Juli-Tief bei 24.651 stützend wirken. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite habe sich das Top vom 6. Juli wieder bei den Widerständen einsortiert. Nur wenig höher lasse sich eine weitere Hürde an der 26.000er-Barriere antragen, die jedoch per Tagesschluss überboten werden müsste. Darüber solle es anschließend über das Oktober-Top bei 26.106 Punkten und das Hoch vom 4. September bei 26.168 Punkten hinausgehen, bevor sich die Blicke auf den Bremsbereich um 26.400 Punkte und auf das amtierende Allzeithoch bei 26.619 richten würden.

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