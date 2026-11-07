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DAX Gewinner der Woche Heidelberg Materials: +15,57 Prozent auf 173,80 Euro – wie der Zementriese die Skeptiker überrollt

aktiencheck.de Redaktion 07.11.2026, 12:00 13 Min.

Noch Ende Oktober galt Heidelberg Materials als einer der großen Verlierer des Börsenjahres: mehr als ein Drittel im Minus, Kurse nahe dem Jahrestief, Zweifel an Margen und Nachfrage. Fünf Handelstage später ist die Stimmung eine völlig andere. Die Aktie schießt um 15,57 Prozent auf 173,80 Euro nach oben und ist mit Abstand der DAX Gewinner der Woche. Der Grund: Quartalszahlen, die Erwartungen schlagen, das erste zweistellige Umsatzplus seit mehr als drei Jahren und ein neues Sparpaket, das die Gewinnfantasie bis 2028 verlängert. Was hinter der Rally steckt und was Anleger jetzt wissen müssen.

Bild: ki-generiert

DAX Gewinner der Woche Heidelberg Materials: +15,57 Prozent auf 173,80 Euro – wie der Zementriese die Skeptiker überrollt Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 7. November 2026 Noch Ende Oktober galt Heidelberg Materials als einer der großen Verlierer des Börsenjahres: mehr als ein Drittel im Minus, Kurse nahe dem Jahrestief, Zweifel an Margen und Nachfrage. Fünf Handelstage später ist die Stimmung eine völlig andere. Die Aktie schießt um 15,57 Prozent auf 173,80 Euro nach oben und ist mit Abstand der DAX Gewinner der Woche. Der Grund: Quartalszahlen, die Erwartungen schlagen, das erste zweistellige Umsatzplus seit mehr als drei Jahren und ein neues Sparpaket, das die Gewinnfantasie bis 2028 verlängert. Was hinter der Rally steckt und was Anleger jetzt wissen müssen. DAX Gewinner Heidelberg Materials: Vom Prügelknaben zum Spitzenreiter Um die Wucht dieser Woche zu verstehen, muss man sich die Ausgangslage vor Augen führen. Seit Januar stand die Heidelberg-Materials-Aktie unter Dauerdruck. Im Juli musste der Konzern das obere Ende seiner Gewinnprognose kappen, hohe Energiekosten und geopolitische Risiken belasteten. Dazu kam die Debatte über eine Aufweichung des EU-Emissionshandels, die die milliardenschweren Investitionen der Branche in die Dekarbonisierung plötzlich in einem anderen Licht erscheinen ließ. Im Oktober rutschte das Papier zeitweise auf gut 142 Euro ab – nicht weit entfernt vom 52-Wochen-Tief bei 137,20 Euro und meilenweit vom Hoch bei 241,80 Euro. Die Analysten hielten dennoch die Fahne hoch. Kurz vor den Zahlen stand die Aktie bei den erfassten Häusern einhellig auf „Kaufen“, das mittlere Kursziel lag bei 218 Euro. Der Markt glaubte ihnen schlicht nicht. Diese Woche hat er seine Meinung geändert. Schon zu Wochenbeginn zogen die Papiere in Erwartung der Zahlen an und gingen am Dienstag bei 157,40 Euro aus dem Handel. Am Mittwoch folgte der große Sprung: In der Spitze um mehr als zehn Prozent auf 173 Euro, auf Xetra-Basis ein Tagesplus von rund 8,5 Prozent. Am Donnerstag setzte sich der Aufwärtstrend zunächst fort. Und am Freitag, als der DAX unter dem Eindruck der KI-Verkaufswelle aus den USA fast zwei Prozent verlor, legte der DAX Gewinner Heidelberg Materials gegen den Markt noch einmal 1,16 Prozent zu. Wer an einem solchen Tag steigt, hat Käufer, die es ernst meinen. Der Zahlen-Coup: Erstes zweistelliges Umsatzplus seit Anfang 2023 Am Mittwochmorgen legte Heidelberg Materials die Zahlen zum dritten Quartal vor, und sie fielen klar besser aus als befürchtet. Der Umsatz kletterte um 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur 6,19 Milliarden Euro erwartet. Es ist das erste zweistellige Umsatzwachstum seit dem ersten Quartal 2023. Bereinigt um Zukäufe und Währungseffekte blieb ein organisches Plus von rund 6 Prozent, ebenfalls deutlich mehr als die meisten Beobachter auf dem Zettel hatten. Auch beim Ergebnis lieferte der Konzern. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO), die zentrale operative Kennzahl, stieg um knapp 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro und lag damit gut 3 Prozent über dem Konsens von 1,24 Milliarden Euro. Das operative EBITDA wuchs um 8 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von knapp 17 Milliarden Euro zu Buche, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 10 Prozent auf 9,50 Euro zu. Vorstandschef Dominik von Achten brachte es auf den Punkt: Die Wachstumsdynamik, die sich im zweiten Quartal abgezeichnet habe, habe sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt. Entscheidend sei der Dreiklang aus Volumen, Kosten und Preisen – bei allen drei Hebeln habe der Konzern zugelegt. Für Anleger ist vor allem der letzte Punkt Gold wert: Die Preise steigen weiterhin stärker als die Kosten. Genau daran hatte der Markt zuletzt gezweifelt. Europa überrascht – und Deutschland zeigt erste Lebenszeichen Der eigentliche Star des Quartals war Europa, das Kerngeschäft des Konzerns. Der Umsatz wuchs dort um 4,8 Prozent, das operative Ergebnis sprang um 14,6 Prozent nach oben. Getragen wurde das von einer strikten Preisdisziplin, einer positiven Preis-Kosten-Bilanz und einer steigenden Nachfrage in Ost- und Nordeuropa. Einen spürbaren Beitrag lieferte zudem das ungarische Gemeinschaftsunternehmen. Besonders aufmerksam registrierten Anleger die Signale aus Deutschland. Im Tiefbau zogen die Mengen an, für das Management ein mögliches Zeichen, dass die Gelder aus dem milliardenschweren Infrastrukturprogramm des Bundes allmählich auf den Baustellen ankommen. Für einen Konzern mit Wurzeln in Heidelberg und einem dichten Werksnetz im Heimatmarkt ist das eine Nachricht mit enormer Hebelwirkung. Fließen die Infrastruktur-Milliarden in den kommenden Jahren tatsächlich in Brücken, Straßen und Schienen, braucht es dafür vor allem eines: Zement, Beton, Sand und Kies. Ganz ohne Schatten war das Bild allerdings nicht. Großbritannien bezeichnete das Management als enttäuschend, Frankreich blieb schwach. Dass die Ergebnisse trotzdem so deutlich über den Erwartungen lagen, unterstreicht, wie stark die übrigen Märkte und die Kostenseite gezogen haben. Nordamerika: Rechenzentren und Infrastruktur als Wachstumsmotor In Nordamerika stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte um 4,3 Prozent zu. Getragen wurde das Wachstum von Infrastruktur-, Industrie- und Rechenzentrumsprojekten, vor allem im Geschäft mit Zuschlagstoffen wie Sand und Kies. Hier zeigt sich ein Aspekt, der in der Debatte um den KI-Boom oft untergeht: Jedes neue Rechenzentrum steht auf einem Fundament aus Beton, und die Nachfrage nach Baustoffen wächst mit. Die Schwachstelle lag beim Zement. Hier fiel der Preisanstieg mit knapp 2 Prozent geringer aus als erhofft, zudem drückten steigende Personal-, Wartungs- und Logistikkosten auf das Ergebnis. Für 2027 gibt sich das Management dennoch angriffslustig: In Nordamerika peilt der Konzern Preiserhöhungen im höheren einstelligen Prozentbereich bei Zuschlagstoffen und im mittleren einstelligen Prozentbereich bei Zement an. Gelingt das, wäre der Margendruck in den USA schnell Geschichte. Das neue Sparpaket: 300 Millionen Euro zusätzlich bis 2028 Was die Rally von einer reinen Zahlen-Reaktion zu einer echten Neubewertung macht, ist die zweite Nachricht des Mittwochs. Das 2024 gestartete Effizienzprogramm „Transformation Accelerator“ wird sein Ziel von 500 Millionen Euro jährlichen Einsparungen bis Ende 2026 übertreffen. Statt sich darauf auszuruhen, legt der Konzern nach: Bis Ende 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro hinzukommen, jeweils rund 150 Millionen Euro in den Jahren 2027 und 2028. Dahinter stehen harte strukturelle Schritte. Seit Anfang 2025 hat Heidelberg Materials acht europäische Werke geschlossen und vor allem energieintensive Klinkerkapazitäten vom Netz genommen. Hinzu kommen Stellenabbau in der Zentrale und weitere Standortschließungen. Für Investoren ist das Programm ein Versprechen mit Zahlen: Selbst ohne kräftigen Nachfrageaufschwung gibt es einen klar definierten Hebel für steigende Gewinne in den kommenden zwei Jahren. Auch auf der Energieseite ist Entlastung in Sicht: Für 2027 sind bereits 50 bis 60 Prozent des europäischen Strombedarfs abgesichert, und zwar zu günstigeren Konditionen als 2026. Zukäufe, Aktienrückkauf und CO2-Abscheidung: Die Wachstumsstory dahinter Parallel baut der Konzern sein Portfolio konsequent um. Vereinbart oder bereits vollzogen sind die Übernahme der schwedischen und norwegischen Zuschlagstoff- und Asphaltaktivitäten des Baukonzerns NCC, die noch auf die Freigabe der Behörden wartet, der Kauf des australischen Baustoffgeschäfts der Maas Group mit 43 Steinbrüchen sowie eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent am peruanischen Zementhersteller Cementos Inka. In der Türkei wurde der Anteil am Gemeinschaftsunternehmen im Frühjahr auf rund 80 Prozent verdoppelt. Diese Zukäufe dürften das Umsatzwachstum auch im kommenden Jahr stützen. Auch die Aktionäre kamen zuletzt nicht zu kurz. Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,2 Milliarden Euro ist seit Anfang Oktober vollständig abgeschlossen. Finanzchef René Aldach betont, man bleibe auch für 2027 auf progressiv steigende Aktionärsrenditen fokussiert. Und beim Thema Klimaschutz treibt Heidelberg Materials die CO2-Abscheidung voran, unter anderem mit dem Projekt im britischen Padeswood, wo rund 95 Prozent der Emissionen des Zementwerks abgeschieden und dauerhaft gespeichert werden sollen. Gelingt die Technologie im großen Stil, könnte sie zum Wettbewerbsvorteil werden, sobald CO2-armer Zement zum Standard wird. Was Analysten sagen: Kursziele bis 286 Euro Die Reaktionen der Analysten fielen durchweg freundlich aus. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 225 Euro. Analystin Elodie Rall verwies auf ein operatives Ergebnis rund 4 Prozent über dem Konsens, eine positive Preisentwicklung im Kerngeschäft und das angehobene Ziel des Effizienzprogramms. Mehrere weitere Banken bekräftigten ihre Kaufempfehlungen. Der Blick auf das breitere Analystenfeld zeigt, wie viel Luft die Experten weiterhin sehen. Jefferies führt die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 286 Euro, RBC Capital Markets hatte erst im Oktober auf „Outperform“ hochgestuft und sieht den fairen Wert bei 211 Euro, die Deutsche Bank bei 206 Euro. Das mittlere Kursziel von 218 Euro liegt trotz der Wochenrally noch rund 25 Prozent über dem aktuellen Kurs. Bis zum Jefferies-Ziel wären es sogar knapp 65 Prozent. Charttechnik: Showdown an der 200-Tage-Linie Charttechnisch steht der DAX Gewinner der Woche nun vor einer Schlüsselstelle. Mit 173,80 Euro notiert die Aktie unmittelbar an der 200-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 174 Euro verlief. Diese Marke trennt aus Sicht vieler Marktteilnehmer den langfristigen Abwärtstrend von einer echten Trendwende. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre ein starkes Signal und könnte trendfolgende Investoren anlocken, die den Wert bislang gemieden haben. Die Dimension der Erholung ist beachtlich: Auf Monatssicht steht ein Plus von mehr als 18 Prozent, vom 52-Wochen-Tief aus sind es rund 27 Prozent. Und doch liegt die Aktie noch immer etwa 28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 241,80 Euro und seit Jahresbeginn rund ein Fünftel im Minus. Wer langfristiger denkt, sieht das größere Bild: Auf Fünfjahressicht hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Nach einem Wochenplus von über 15 Prozent sind kurzfristige Gewinnmitnahmen jederzeit möglich. Die Zone um 170 Euro muss sich nun als Unterstützung bewähren. Bewertung: Was der Kurs heute einpreist Auch nach der Rally erscheint die Bewertung im historischen Vergleich nicht überzogen. Der Konzern hat die Prognose für 2026 mit einem Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro und einer Kapitalrendite leicht über 10 Prozent bestätigt. Die Dividende lag zuletzt bei 3,60 Euro je Aktie, beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 2,1 Prozent. Hinzu kommen die Effekte aus dem abgeschlossenen Rückkauf, der die Zahl der ausstehenden Aktien reduziert hat. Der entscheidende Punkt ist ein anderer: Der Markt hatte Heidelberg Materials im Herbst so bewertet, als stünde eine längere Durststrecke bevor. Das dritte Quartal hat gezeigt, dass Preise, Kosten und erste Mengenzuwächse gleichzeitig in die richtige Richtung laufen. Mit dem neuen Sparpaket und den Preiszielen für Nordamerika hat das Management zudem greifbare Gewinntreiber für 2027 und 2028 benannt. Genau diese Neubewertung der Ertragsperspektive hat den DAX Gewinner Heidelberg Materials an die Spitze des Leitindex katapultiert. Die Risiken: Was den DAX Gewinner Heidelberg Materials noch ausbremsen kann Bei aller Euphorie gehört auch die Kehrseite auf den Tisch. Erstens: Die Prognose für 2026 wurde bestätigt, nicht angehoben. Das Schlussquartal muss liefern, damit das Jahresziel erreicht wird. Zweitens: Die Marge steht unter Druck. Die operative EBITDA-Marge sank im dritten Quartal um 54 Basispunkte auf 25,3 Prozent, auf vergleichbarer Basis allerdings nur um 11 Basispunkte. Höhere Kosten fressen also weiterhin einen Teil der Preiserhöhungen auf, besonders in Nordamerika. Drittens bleibt die Branche energieintensiv. Steigen Strom- und Brennstoffpreise erneut deutlich, geraten die Margen schnell unter Druck. Viertens hängt die Regulierung wie ein Damoklesschwert über dem Sektor: Die Debatte über den EU-Emissionshandel hat in diesem Jahr gezeigt, wie empfindlich der Kurs auf politische Signale reagiert. Und fünftens ist die Bauwirtschaft in mehreren Märkten, etwa Großbritannien und Frankreich, nach wie vor schwach. Ob die deutschen Infrastrukturmilliarden tatsächlich in großem Umfang auf den Baustellen ankommen, muss sich erst noch zeigen. Die Heidelberg-Materials-Aktie auf einen Blick Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 173,80 Euro, +15,57 Prozent auf Wochensicht Performance 1 Monat: +18,12 Prozent 52-Wochen-Spanne: 137,20 bis 241,80 Euro Q3 2026: Umsatz 6,41 Mrd. Euro (+10 Prozent), RCO 1,28 Mrd. Euro (+9 Prozent), operatives EBITDA 1,62 Mrd. Euro (+8 Prozent) 9M 2026: Umsatz knapp 17 Mrd. Euro (+5 Prozent), bereinigtes EPS 9,50 Euro (+10 Prozent) Prognose 2026: RCO 3,40 bis 3,65 Mrd. Euro, ROIC leicht über 10 Prozent (bestätigt) Sparprogramm: mehr als 500 Mio. Euro bis Ende 2026, weitere 300 Mio. Euro bis Ende 2028 Analysten: JPMorgan „Overweight“, Ziel 225 Euro; Jefferies „Buy“, Ziel 286 Euro; mittleres Kursziel rund 218 Euro Letzte Dividende: 3,60 Euro je Aktie Nächster Termin: vorläufige Jahreszahlen 2026 am 25. Februar 2027 Häufige Fragen zum DAX Gewinner der Woche Heidelberg Materials Warum ist die Heidelberg-Materials-Aktie diese Woche so stark gestiegen? Die Zahlen zum dritten Quartal lagen bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen, der Umsatz wuchs erstmals seit Anfang 2023 wieder zweistellig. Zudem kündigte der Konzern ein zusätzliches Sparprogramm über 300 Millionen Euro bis 2028 an und bestätigte die Jahresprognose. Wie stark hat die Aktie zugelegt? Um 15,57 Prozent auf 173,80 Euro innerhalb einer Woche. Damit ist Heidelberg Materials der DAX Gewinner der Woche. Welche Prognose gilt für 2026? Ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro und eine Kapitalrendite leicht über 10 Prozent. Wann kommen die nächsten Zahlen? Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt. Fazit: Der DAX Gewinner der Woche Heidelberg Materials hat die Story gedreht Diese Woche war mehr als eine Erholungsrally. Sie war die Antwort auf die zentrale Frage, die Anleger seit Monaten umtreibt: Kann Heidelberg Materials in einem schwierigen Bauumfeld weiter wachsen und die Preise über den Kosten halten? Das dritte Quartal hat diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Das neue Sparpaket verlängert die Gewinnperspektive bis 2028, die Signale aus dem deutschen Tiefbau und aus Nordamerika geben der Nachfrageseite Rückenwind. Ob aus dem Kurssprung eine nachhaltige Trendwende wird, entscheidet sich nun an der 200-Tage-Linie und im Schlussquartal. Gelingt der Ausbruch, rücken die Analystenziele jenseits der 200 Euro ins Blickfeld. Scheitert er, dürfte die Aktie erst einmal Luft holen. Eines aber hat diese Woche gezeigt: Selbst an einem Freitag, an dem der Gesamtmarkt einbricht, kann ein Zementkonzern mit überzeugenden Zahlen der DAX Gewinner der Woche werden. Der DAX Gewinner Heidelberg Materials ist zurück auf dem Radar der Investoren. Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wiedergegebene Analystenmeinungen und Kursziele sind Einschätzungen Dritter. Investitionen in Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Redaktion, aktiencheck.de

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