Wie erwartet habe der DAX die meistbeachtete Glättungslinie zügig zurückerobern können, was zunächst gegen eine nachhaltige Verschärfung des übergeordneten Abwärtstrends spreche. Das zwischenzeitliche Markttief bei 24.698 Punkten könne damit sogar als „false break“ interpretiert werden. Aus solchen Fehlausbrüchen auf der Unterseite würden sich oftmals kurzfristige Erholungschancen ergeben. Damit aus der Gegenbewegung mehr als nur eine technische Erholung werde, müsste der DAX zunächst die im Abverkauf entstandene Kurslücke (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) schließen. Nur wenig darüber verlaufe mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.575 Punkten) die nächste hartnäckige Barriere. Auf diesem Niveau entstehe also ein wichtiger Widerstandsbereich. Insgesamt würden sich die deutschen Standardwerte in einer Phase der „Suche nach einem neuen Marktgleichgewicht“ befinden. Um diesen Prozess nicht zu gefährden, gelte es, die 200-Perioden-Glättung nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.