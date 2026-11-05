DAX Check am Morgen: Rheinmetall, Siemens Healthineers und Telekom drücken den DAX nach der Zahlenflut – BMW stemmt sich dagegen

Siemens Healthineers ist mit einem Minus von 4,54 Prozent auf 42,73 Euro das Schlusslicht im DAX. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr waren nicht das Problem: Der Umsatz stieg auf 23,63 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Entscheidend ist der Blick nach vorn. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Medizintechnikkonzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0 Prozent. Analysten hatten mit rund 5,5 Prozent gerechnet. Noch schwerer wiegt die Gewinnspanne: Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2,20 bis 2,40 Euro erreichen und damit unter dem Wert von 2026 liegen. Der Konsens hatte sich zuvor bei rund 2,36 Euro gebildet. Zugleich legt der Konzern ein mehrjähriges Effizienzprogramm auf. Die Dividende soll 1,00 Euro je Aktie betragen. Im Hintergrund läuft die geplante Abspaltung eines großen Aktienpakets durch Siemens; künftig soll das Unternehmen als „Healthineers“ auftreten. Die DZ Bank hatte 2027 bereits vorab als Übergangsjahr bezeichnet – der Markt nimmt diese Einschätzung nun beim Wort.