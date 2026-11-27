Rheinmetall Aktie (Xetra: RHM, ISIN: DE0007030033): Der Rüstungskonzern steht an der DAX-Spitze, obwohl er schon am Donnerstag rund 4 Prozent zugelegt hatte (Schlusskurs 765,70 Euro). Im Mittelpunkt steht der zweite Tag des Kapitalmarkttags in Hamburg. Am Markt gilt eine Kürzung der mittelfristigen Ziele als erwartet: Bisher peilt Rheinmetall für 2030 rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge über 20 Prozent an. Die Analysten haben ihre Erwartungen bereits angepasst, so senkte RBC das Kursziel von 1.600 auf 1.300 Euro (Einstufung „Outperform“), Barclays von 2.000 auf 1.340 Euro. Ein Teil der heutigen Bewegung ist damit Erholungshoffnung nach einem Jahr, in dem die Aktie rund die Hälfte ihres Wertes verloren hat. Welche Ziele das Management tatsächlich nennt, bleibt abzuwarten.

Infineon Aktie (Xetra: IFX, ISIN: DE0006231004): Der Chipkonzern profitiert von der Halbleiter-Rally in Asien und ist zugleich das meistgehandelte DAX-Papier des Morgens. Die Gegenbewegung folgt auf einen Absturz: Am Dienstag hatte Infineon 9,68 Prozent verloren, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal einen Rekordumsatz von 4,71 Milliarden Euro gemeldet hatte. Ein eigener neuer Auslöser ist heute nicht erkennbar; die Einordnung als Sektorerholung ist eine Einschätzung, die zum Bild der Tradegate-Vorbörse passt.

Siemens Energy Aktie (Xetra: ENR, ISIN: DE000ENER6Y0): Auch hier ist die Erholung nach der Schwäche der Vorwoche der erkennbare Treiber. Am Dienstag hatte der Titel 6,78 Prozent verloren, getrieben von Zweifeln am Tempo der KI-Investitionen. Ein konkreter Unternehmenstermin oder eine neue Analystenstudie lag bis zum frühen Morgen nicht vor.

Hochtief Aktie (Xetra: HOT, ISIN: DE0006070006): Der Baukonzern gewinnt 2,44 Prozent auf 344,00 Euro und holt damit einen Teil der Verluste vom Dienstag (minus 5,39 Prozent) auf. Einen eigenen Auslöser konnten wir nicht erkennen; die Bewegung passt zur breiten Erholung der zuletzt gedrückten Werte.

Siemens Aktie (Xetra: SIE, ISIN: DE0007236101): Der Technologiekonzern legt 1,62 Prozent zu. Auch hier ist kein konkreter Auslöser erkennbar, die Bewegung dürfte zur allgemeinen Marktstärke und zur Technologieerholung gehören.