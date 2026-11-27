Der DAX heute startet im Plus: Zum Xetra-Auftakt am Freitag steht der Leitindex um 09:11 Uhr bei 25.411,95 Punkten, ein Plus von 0,78 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 25.215,52 Punkten. Seit Wochenbeginn summiert sich der Zuwachs auf 2,03 Prozent. Es ist die Fortsetzung einer Erholung, die auf den Absturz der Vorwoche folgt – und sie kommt ohne Impulse aus den USA, denn die Wall Street blieb am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und handelt heute nur verkürzt. Zum DAX Check am Morgen gehört deshalb ein Blick nach Asien: Dort sorgte eine Chip-Rally für Rückenwind, und der Technologiesektor, der zuletzt so stark unter Druck stand, erholt sich weiter.
DAX Check am Morgen: Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy führen die Erholung an – Commerzbank und adidas bremsen
DAX aktuell bei 25.411,95 Punkten (+0,78 %) um 09:11 Uhr: Rheinmetall (+5,17 %), Infineon und Siemens Energy führen die DAX-Gewinner an, Commerzbank (-2,10 %) und adidas (-1,55 %) die Verlierer. DAX Analyse mit Kurstreibern und Wirtschaftsdaten.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Warum steigt der DAX trotz fehlender US-Impulse?
Die Vorgaben kommen diesmal aus Fernost. Der Nikkei 225 schloss 2,11 Prozent höher bei 58.711,11 Punkten, der Hang Seng legte 2,08 Prozent auf 22.688,68 Punkte zu, und der südkoreanische Kospi sprang um 4,34 Prozent auf 4.915,68 Punkte. Angeführt wurde die Bewegung von Halbleiterwerten wie SK Hynix (+6,4 Prozent) und Advantest (+7,1 Prozent). In China stützte die erneute Zusage Pekings, den heimischen Finanzmarkt zu stabilisieren; Shanghai notierte im frühen Handel gut 3 Prozent im Plus. Für Frankfurt heißt das: Die Gegenbewegung im Technologiesektor, die in dieser Woche begann, hat Substanz bekommen. Der Stoxx Europe 600 Technology hatte am Mittwoch ein Tief seit April erreicht und baute seine Erholung am Freitagmorgen laut dpa-AFX um etwa 2 Prozent aus.
Hintergrund der Nervosität der vergangenen Tage war unter anderem die Führungskrise bei NVIDIA. Der KI-Chipkonzern teilte am 23. November mit, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder Präsident und CEO ist; ein unabhängiger Ausschuss untersucht Berichte über einen mutmaßlichen Versuch eines ausländischen Geheimdienstes. Die NVIDIA-Aktie fiel am Mittwoch zwischenzeitlich um mehr als 9 Prozent und schloss 3,9 Prozent tiefer bei 149,30 US-Dollar. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Mittwoch 0,33 Prozent höher bei 50.182,95 Punkten, der S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte, der Nasdaq Composite 0,62 Prozent auf 23.585,80 Punkte.
Chip-Rally in Asien
Kospi, Nikkei und Hang Seng liegen zwischen gut 2 und gut 4 Prozent im Plus. Die Erholung der Halbleiterwerte strahlt auf Infineon, Siemens Energy und andere europäische Technologiewerte aus.
Dünne US-Beteiligung
Nach dem Feiertag Thanksgiving ist die Wall Street heute am Black Friday nur verkürzt geöffnet. Viele Investoren dürften ins verlängerte Wochenende gegangen sein, die Handelsvolumina bleiben gedämpft.
Inflation und Notenbanken
Die vorläufige französische Inflation fiel mit 3,2 Prozent (HVPI) niedriger aus als die erwarteten 3,6 Prozent. In den USA lag die PCE-Inflation im Oktober bei 3,8 Prozent; am Markt wird mit einem Zinsschritt der Fed im Dezember gerechnet. Die US-Zehnjahresrendite liegt bei rund 4,87 Prozent.
Öl, Währung und Geopolitik
Brent notiert nach Angriffen der Huthi auf saudische Energieinfrastruktur bei rund 97 US-Dollar. Der Euro kostet etwa 1,098 US-Dollar. In Brüssel tagt der EU-Sondergipfel zu Finanzplanung und Ukraine-Hilfe.
Dazu kommen Unternehmensnachrichten. Bei SAP, dem schwersten DAX-Wert, steht ein Bericht von Bloomberg im Fokus, wonach der Softwarekonzern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen erwägt; SAP kommentiert Spekulationen nicht und verweist darauf, noch keine Entscheidungen getroffen zu haben. JPMorgan-Analyst Toby Ogg bestätigte seine Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 275 Euro.
Die fünf DAX-Gewinner: Rüstung und Chips vorn
Der Rückprall nach dem Ausverkauf trägt die Gewinnerliste: Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy führen vor Hochtief und Siemens. Die DAX-Gewinner im Überblick (Xetra, 09:11 Uhr):
|Aktie (Handelssymbol · ISIN)
|Kurs €
|Veränderung
|1. Rheinmetall RHM · DE0007030033
|805,30
|+5,17 %
|2. Infineon IFX · DE0006231004
|43,93
|+3,71 %
|3. Siemens Energy ENR · DE000ENER6Y0
|120,94
|+3,37 %
|4. Hochtief HOT · DE0006070006
|344,00
|+2,44 %
|5. Siemens SIE · DE0007236101
|254,35
|+1,62 %
Xetra, Stand 09:11 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Kurs in Euro, Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Xetra-Kurse
Rheinmetall Aktie (Xetra: RHM, ISIN: DE0007030033): Der Rüstungskonzern steht an der DAX-Spitze, obwohl er schon am Donnerstag rund 4 Prozent zugelegt hatte (Schlusskurs 765,70 Euro). Im Mittelpunkt steht der zweite Tag des Kapitalmarkttags in Hamburg. Am Markt gilt eine Kürzung der mittelfristigen Ziele als erwartet: Bisher peilt Rheinmetall für 2030 rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge über 20 Prozent an. Die Analysten haben ihre Erwartungen bereits angepasst, so senkte RBC das Kursziel von 1.600 auf 1.300 Euro (Einstufung „Outperform“), Barclays von 2.000 auf 1.340 Euro. Ein Teil der heutigen Bewegung ist damit Erholungshoffnung nach einem Jahr, in dem die Aktie rund die Hälfte ihres Wertes verloren hat. Welche Ziele das Management tatsächlich nennt, bleibt abzuwarten.
Infineon Aktie (Xetra: IFX, ISIN: DE0006231004): Der Chipkonzern profitiert von der Halbleiter-Rally in Asien und ist zugleich das meistgehandelte DAX-Papier des Morgens. Die Gegenbewegung folgt auf einen Absturz: Am Dienstag hatte Infineon 9,68 Prozent verloren, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal einen Rekordumsatz von 4,71 Milliarden Euro gemeldet hatte. Ein eigener neuer Auslöser ist heute nicht erkennbar; die Einordnung als Sektorerholung ist eine Einschätzung, die zum Bild der Tradegate-Vorbörse passt.
Siemens Energy Aktie (Xetra: ENR, ISIN: DE000ENER6Y0): Auch hier ist die Erholung nach der Schwäche der Vorwoche der erkennbare Treiber. Am Dienstag hatte der Titel 6,78 Prozent verloren, getrieben von Zweifeln am Tempo der KI-Investitionen. Ein konkreter Unternehmenstermin oder eine neue Analystenstudie lag bis zum frühen Morgen nicht vor.
Hochtief Aktie (Xetra: HOT, ISIN: DE0006070006): Der Baukonzern gewinnt 2,44 Prozent auf 344,00 Euro und holt damit einen Teil der Verluste vom Dienstag (minus 5,39 Prozent) auf. Einen eigenen Auslöser konnten wir nicht erkennen; die Bewegung passt zur breiten Erholung der zuletzt gedrückten Werte.
Siemens Aktie (Xetra: SIE, ISIN: DE0007236101): Der Technologiekonzern legt 1,62 Prozent zu. Auch hier ist kein konkreter Auslöser erkennbar, die Bewegung dürfte zur allgemeinen Marktstärke und zur Technologieerholung gehören.
Die fünf DAX-Verlierer: Commerzbank und adidas unter Druck
Die Verliererliste ist klein im Ausmaß, aber klar in der Aussage: Defensive Konsumwerte geben nach, Commerzbank und adidas führen die Verluste an. Die DAX-Verlierer im Überblick (Xetra, 09:11 Uhr):
|Aktie (Handelssymbol · ISIN)
|Kurs €
|Veränderung
|1. Commerzbank CBK · DE000CBK1001
|32,60
|-2,10 %
|2. adidas ADS · DE000A1EWWW0
|171,05
|-1,55 %
|3. Beiersdorf BEI · DE0005200000
|82,78
|-0,91 %
|4. Symrise SY1 · DE000SYM9999
|96,44
|-0,76 %
|5. Henkel Vz. HEN3 · DE0006048432
|87,86
|-0,61 %
Xetra, Stand 09:11 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Kurs in Euro, Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Xetra-Kurse
Commerzbank Aktie (Xetra: CBK, ISIN: DE000CBK1001): Die Bank gibt nach dem Donnerstagsminus von 2,6 Prozent weiter nach. Hintergrund ist der Zugriff von UniCredit. Laut dpa-AFX hat die polnische Aufsicht als letzte fehlende Behörde zugestimmt, UniCredit hält nach dem Angebot knapp 50 Prozent und verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, die Anfang Januar stattfinden könnte. Neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat sollen abberufen werden, UniCredit-Chef Andrea Orcel soll den Aufsichtsratsvorsitz von Jens Weidmann übernehmen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Auch der Bund, der rund 13 Prozent hält, hat seinen Widerstand laut dem Bericht aufgegeben. Warum die Aktie trotz der Freigabe fällt, ist von den Quellen nur als Marktreaktion beschrieben; eine Analystenbegründung lag nicht vor.
adidas Aktie (Xetra: ADS, ISIN: DE000A1EWWW0): Belastend wirkt eine Abstufung: JPMorgan-Analystin Chiara Battistini stufte den Sportartikelhersteller von „Overweight“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 230 auf 184 Euro. Sie begründet das mit langsamerem Branchenwachstum und härterem Wettbewerb im Jahr 2027 sowie Skepsis gegenüber Turnaround-Geschichten. Gegenläufig bestätigte Moody's die Bonitätsnote A3 und hob den Ausblick von stabil auf positiv.
Beiersdorf Aktie (Xetra: BEI, ISIN: DE0005200000), Symrise (Xetra: SY1, ISIN: DE000SYM9999) und Henkel Vz. (Xetra: HEN3, ISIN: DE0006048432): Die drei Konsumwerte verlieren zwischen 0,61 und 0,91 Prozent. Einen konkreten Auslöser für diese Bewegungen konnten wir nicht erkennen. Plausibel, aber nicht belegt, ist eine Umschichtung aus defensiven Titeln in die konjunktursensiblen Werte der Erholung. Beiersdorf hatte am Dienstag noch von einem defensiven Markt profitiert.
DAX Analyse: Konjunktur
Welche Wirtschaftsdaten heute zählen?
Heute stehen vor allem europäische Zahlen an, ein Eurozonen-Inflationsflash fehlt. Schon veröffentlicht ist die französische Inflation, die mit 3,2 Prozent nach HVPI niedriger lag als erwartet (Prognose 3,6 Prozent, Vorwert 3,7 Prozent).
|Termin (Uhrzeit · Region)
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|Inflation HVPI vorläufig 08:45 Uhr · Frankreich
|3,2 %
|3,6 %
|3,7 %
|Inflation HVPI vorläufig 09:00 Uhr · Spanien
|–
|4,8 %
|4,9 %
|Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 09:55 Uhr · Deutschland
|–
|+6.000
|+4.000
|Wirtschaftsstimmung 11:00 Uhr · Eurozone
|–
|97,2
|96,9
|Industrievertrauen 11:00 Uhr · Eurozone
|–
|-3,2
|-3,4
|Verbrauchervertrauen endgültig 11:00 Uhr · Eurozone
|–
|-16,9
|-17,9
Zeiten in MEZ. Ist-Werte nur, soweit bis zum Redaktionsschluss veröffentlicht; Prognosen laut Dow Jones und Terminlisten.
Quelle: Dow Jones, dpa-AFX, INSEE
Für den DAX zählt vor allem die Zinsfantasie. Fallende Inflation in Frankreich nährt Hoffnungen auf eine weniger straffe EZB, während der Markt in den USA wegen der hohen PCE-Daten eine Zinserhöhung der Fed im Dezember einpreist. Der deutsche Arbeitsmarkt um 09:55 Uhr zeigt, wie robust die Konjunktur bleibt; die Prognosen schwanken zwischen +4.000 und +6.000 Arbeitslosen. Um 11:00 Uhr folgen die Konjunkturumfragen der Eurozone. Daneben stehen Reden an: EZB-Ratsmitglied Nagel (13:50 Uhr) und EZB-Vizepräsident Vujcic (15:15 Uhr). Unternehmensseitig bleibt Rheinmetall mit der Fortsetzung des Kapitalmarkttags (10:00 Uhr) im Fokus.
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