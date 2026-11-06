DAX Check am Abend: KI-Panik und Zinsangst stoßen den DAX vom Rekordthron – Hochtief und Siemens Energy trotzen, Münchener Rück stürzt ab

Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 363,60 Euro, +6,88 Prozent Der Baukonzern war der unangefochtene Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern – und das nach einem holprigen Start. Noch am Vormittag notierte die Aktie im Minus, nachdem sie am Donnerstag nach den Neunmonatszahlen auf ein Sechsmonatstief gefallen war. Der Umschwung kam am späten Nachmittag: Berichte, wonach der spanische Mehrheitsaktionär ACS verschiedene Optionen für Hochtief prüfe, darunter auch eine Komplettübernahme, lösten einen Kurssprung samt Volatilitätsunterbrechung aus. Ein verbindliches Angebot oder ein konkreter Übernahmeplan ist nach den vorliegenden Informationen nicht bekannt. Fundamental hatte Hochtief am Donnerstag starke Zahlen vorgelegt: Der operative Nettogewinn stieg in den ersten neun Monaten um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro, der Umsatz um 14 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit rund 90 Milliarden Euro ein Rekordniveau, getragen unter anderem vom Rechenzentrumsbau. Die Prognose für den operativen Nettogewinn 2026 von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro wurde bestätigt, zudem verbesserte S&P das Rating auf BBB. Spannend wird der 12. November: Dann legt ACS Quartalszahlen vor und veranstaltet einen Kapitalmarkttag.

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 118,06 Euro, +4,81 Prozent Bemerkenswert ist die Stärke von Siemens Energy an einem Tag, an dem der KI-Komplex weltweit unter Druck stand. Der Energietechnikkonzern gilt als einer der großen Profiteure des Strombedarfs von Rechenzentren und war entsprechend in den vergangenen Tagen kräftig abverkauft worden. Am Freitag setzten Anleger auf eine Gegenbewegung; eine unternehmensspezifische Nachricht als Auslöser war nicht zu erkennen. Rückenwind liefert das laufende Aktienrückkaufprogramm. Der nächste große Termin steht fest: Am 11. November legt Siemens Energy die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vor. Im Markt wird erwartet, dass das Management dann auch neue Mittelfristziele präsentiert – ein potenzieller Kurstreiber in beide Richtungen.

MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX) – 345,60 Euro, +2,40 Prozent Der Triebwerkshersteller profitierte vom Rückgang der Ölpreise und den Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt. Niedrigere Kerosinkosten und mehr Flugaktivität sind für das Wartungsgeschäft von MTU ein direkter Hebel. Der Rückenwind war sektorweit spürbar – auch die Lufthansa-Aktie gehörte im MDax zu den Gewinnern. Eigene Unternehmensnachrichten lagen am Freitag nicht vor, die Aktie zählte aber zu den wenigen Titeln, die sich dem Abwärtssog des Gesamtmarkts klar entziehen konnten.

Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Symbol: FRE) – 51,95 Euro, +1,74 Prozent Fresenius war am Freitag ein Musterbeispiel für die defensive Umschichtung. Gesundheitswerte gelten als wenig konjunktur- und zinssensibel und haben mit dem KI-Thema kaum Berührungspunkte. Genau das machte die Aktie an einem Tag, an dem Tech- und Finanzwerte gemieden wurden, für Anleger attraktiv. Eine neue Unternehmensmeldung als Kurstreiber gab es nicht – die Bewegung ist im Kontext der Sektorrotation zu sehen.