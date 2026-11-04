Rückblick: Der DAX war auch gestern "unkaputtbar", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Nach dem genannten Tief bei 25.666/25.660 habe der DAX alle frühen Verluste komplett aufholen können und sei zum Vortagesschluss 25.980 (Gap-Rally) fantastisch gestiegen.
DAX: Bisher unkaputtbar - Chartanalyse
Generell im Aufwärtstrend
Ausblick
Der DAX sei nachts abermals zur Unterstützung bei 25.700/25.660 gefallen. Der DAX könne sich über 25.700 stabil nennen. Der DAX könne über 25.700 bis 25.841 (PP) und darüber bis 25.900/25.915 steigen. Noch besser werde das Chartbild nach Stundenschluss über 25.915. Dann wäre der Weg frei zu 26.150/26.165 und 26.435/26.450. Eine Verschlechterung des Chartbildes gehe mit dem Stundenschluss unter 25.690 (EMA200/h1-Break) einher. Danach würde der DAX zu 25.510/25.500, 25.250 (S3) oder 25.080/25.050 fallen. HERBST: Der DAX bleibe über 25.000 generell im Aufwärtstrend.
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