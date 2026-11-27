2. MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) – 353,90 Euro, +2,85 Prozent

Der Triebwerksbauer bricht über die Marke von 350 Euro aus – drei Tage vor seinem eigenen Kapitalmarkttag am Montag in München. Anleger positionieren sich, weil das Management Details zur Entwicklung des Mittelzuflusses angekündigt und Rückflüsse an die Aktionäre angedeutet hat. Im dritten Quartal war der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro gestiegen, für 2026 peilt MTU 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an. Zum 52-Wochen-Hoch bei 404,50 Euro fehlen noch rund 12 Prozent. Die Fallhöhe ist nach dem Vorlauf allerdings gestiegen: Am Montag muss MTU liefern.

3. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) – 43,49 Euro, +2,68 Prozent

Am Mittag lag der Chipkonzern mit 4,7 Prozent Plus sogar an der DAX-Spitze, bis zum Abend bröckelte ein Teil davon ab. Getragen wird die Erholung von der Stabilisierung der KI- und Halbleiterwerte weltweit und von den Signalen aus China, einem der wichtigsten Absatzmärkte. Charttechnisch ist die Zone um 44 Euro der Prüfstein. Die Wochenbilanz bleibt nach dem Absturz vom Dienstag negativ: Gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche steht ein Minus von gut 4 Prozent.

4. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) – 43,00 Euro, +2,02 Prozent

Was am Donnerstag noch Hürde war, ist am Freitag genommen: Der Lkw-Bauer schließt über der 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro. In zwei Tagen hat die Aktie mehr als 5 Prozent gewonnen. Im Rücken hat sie die Favoritenrolle bei JPMorgan für 2027 und ein starkes drittes Quartal mit einem Gewinnsprung von 73 Prozent. Europas Autosektor erholt sich insgesamt vom tiefsten Stand seit 2020.

5. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Symbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) – 30,38 Euro, +1,90 Prozent

Zurück über 30 Euro: Deutschlands größtes Geldhaus zeigt, dass der Bankensektor nicht das Problem ist, sondern die Commerzbank ein Sonderfall. Die Aussicht auf eine Zinserhöhung der EZB und steigende Anleiherenditen stützen die Erträge der Banken. Nach dem Einbruch von mehr als 12 Prozent in der Vorwoche hat die Aktie in dieser Woche gut 4 Prozent aufgeholt.

6. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) – 119,18 Euro, +1,86 Prozent

Zweiter Erholungstag für den Energietechnikkonzern, der als Lieferant von Gasturbinen und Netztechnik am Strombedarf der Rechenzentren hängt. Am Vormittag lag das Plus bei 3,5 Prozent. Mit einem Tagesvolumen von rund 214 Millionen Euro bleibt die Aktie einer der meistgehandelten DAX-Werte. Die Marke von 120 Euro wurde im Tagesverlauf getestet, aber nicht gehalten.

7. Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Symbol: G24, US-Handelssymbol: SCCTY) – 84,60 Euro, +1,81 Prozent

Das Immobilienportal erholt sich weiter vom KI-Schock der Vorwoche, als eine Analystenstudie zu Suchagenten das Geschäftsmodell in Frage stellte und die Aktie zweistellig abstürzte. Der laufende Aktienrückkauf stützt. Auf Wochensicht steht ein Plus von knapp 5 Prozent, die nächste Zielmarke der Erholung liegt bei 90 Euro.

8. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) – 29,83 Euro, +1,70 Prozent

Für den Onlinemodehändler ist der Black Friday der wichtigste Verkaufstag des Jahres. Anleger setzen auf ein starkes Schlussquartal, das Zalando für die Jahresprognose von 680 bis 720 Millionen Euro beim bereinigten EBIT auch braucht. Die Marke von 30 Euro und das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro rücken näher. Das schwache Konsumklima bleibt der Gegenwind.

9. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) – 341,40 Euro, +1,67 Prozent

Der Baukonzern folgt den KI-Werten nach oben. Über die US-Tochter Turner baut Hochtief Rechenzentren und wird an der Börse als Infrastruktur-Wette auf den KI-Ausbau gehandelt. Nach der Kaufempfehlung von Oddo BHF vom Donnerstag ist es der zweite Gewinntag in Folge.

10. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) – 58,66 Euro, +1,63 Prozent

Der stärkste Autobauer des Tages. Während Volkswagen nach zwei Spitzenplätzen in Folge pausierte, legte BMW bei hohem Umsatz von rund 88 Millionen Euro weiter zu. In zwei Tagen summiert sich das Plus auf gut 6 Prozent. Die neuen US-Zollpläne mit 15 Prozent gegen die EU bleiben das größte Risiko für die Branche.