Ein Konzern streicht sein wichtigstes Zukunftsversprechen zusammen – und wird dafür zum Tagessieger. Diese Pointe gehört zum Black Friday an der Frankfurter Börse: Rheinmetall senkte in Hamburg das Umsatzziel für 2030 deutlich und schloss trotzdem 3,32 Prozent höher an der DAX-Spitze. Der Leitindex selbst legte um 0,90 Prozent auf 25.441,24 Punkte zu und beendet die Woche mit einem Plus von 2,6 Prozent. 34 der 40 DAX-Werte schlossen im Gewinn. Neben Rheinmetall waren MTU Aero Engines, Infineon, Daimler Truck und die Deutsche Bank gefragt. Auf der Verliererseite steht erneut die Commerzbank, dahinter Beiersdorf und die Rückversicherer. Unsere DAX-Analyse zeigt, was den Handelstag bewegt hat und worauf es in der neuen Woche ankommt.
DAX-Analyse: Rheinmetall kappt die Ziele und führt die Rally an – 2,6 Prozent Wochenplus, doch die Commerzbank fällt weiter
DAX-Analyse vom 27. November 2026: Der DAX steigt am Black Friday um 0,90 Prozent auf 25.441,24 Punkte und beendet die Woche mit 2,6 Prozent Plus. Rheinmetall, MTU Aero Engines, Infineon, Daimler Truck und Deutsche Bank führen die DAX Gewinner an, Commerzbank, Beiersdorf und die Rückversicherer sind die DAX Verlierer. Alle Kurstreiber, die 10 Gewinner und 10 Schlusslichter im Detail sowie die Gesamtliste aller 40 DAX-Werte mit ISIN und US-Handelssymbol.
DAX-Analyse: Der Handelstag
China, Chips, Rheinmetall: der Black Friday der Börse
Der Donnerstag war die Antwort auf den Ausverkauf, der Freitag die Bestätigung. Der DAX eröffnete bei 25.410 Punkten, fiel im Tagestief auf 25.293 Punkte und stieg in der Spitze auf 25.472 Punkte. Vier Kräfte haben den Handel geprägt.
Erstens: Rückenwind aus China und von den KI-Werten. Die Erholung der Technologieaktien ging in die zweite Runde. In Shanghai sprangen die Technologiewerte kräftig an, nachdem der chinesische Staatsrat angekündigt hatte, staatliche Investoren stärker zur Stabilisierung des Aktienmarkts einzusetzen. In Frankfurt zählten der Chipkonzern Infineon sowie Siemens Energy und Hochtief als Ausrüster der KI-Rechenzentren erneut zu den Favoriten. Ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia hielt sich in Grenzen und bremste die Branche nicht. An der Wall Street, wo nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt wurde, lag der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss rund 1 Prozent im Plus, der Nasdaq 100 etwa doppelt so stark.
Zweitens: Rheinmetall räumt auf. Um 10:00 Uhr legte der Rüstungskonzern die Karten auf den Tisch. Für 2030 plant Rheinmetall nur noch mit 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent. Bislang standen rund 45 Milliarden Euro aus eigener Kraft und rund 50 Milliarden Euro einschließlich Übernahmen im Plan. Weil Analysten im Schnitt mit 36,8 Milliarden Euro gerechnet hatten, wirkte die Kürzung wie eine Befreiung. Die Rally erfasste die gesamte Branche: Im MDAX gewannen Hensoldt 4,8 Prozent und Renk 3,3 Prozent.
Drittens: Preisdaten mit zwei Gesichtern. Aus Paris und Madrid kam Entlastung. In Frankreich fiel die Inflationsrate nach europäischer Rechnung im November auf 3,2 Prozent nach 3,7 Prozent – erwartet waren 3,6 Prozent. In Spanien sank sie auf 4,1 Prozent nach 4,9 Prozent. Der Dämpfer folgte prompt: Die Inflationserwartungen der Verbraucher im Euroraum stiegen laut EZB-Umfrage auf 3,5 Prozent nach 3,1 Prozent, und die Wirtschaftsstimmung der Eurozone fiel auf 95,8 Punkte, den tiefsten Stand seit Juni. Volkswirte hatten 97,2 Punkte erwartet. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 3,28 Prozent. An der Erwartung einer Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember ändert der Tag wenig.
Viertens: Ein Arbeitsmarkt ohne Schwung. Die Bundesagentur für Arbeit meldete für November 2,936 Millionen Arbeitslose, 19.000 weniger als im Oktober, aber 51.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 6,2 Prozent. Saisonbereinigt stieg die Zahl der Arbeitslosen um 9.000 und damit stärker als erwartet. Für die DAX-Analyse ist das ein Hinweis darauf, dass die Rally von Erwartungen an 2027 lebt, nicht von der Gegenwart. Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets beschreibt die Käufe als sehr wählerisch: Im Mittelpunkt stünden Technologie- und Autowerte, zwei der spannendsten Anlagethemen für das kommende Börsenjahr.
Unter dem Strich hat der DAX in zwei Tagen 739 Punkte oder 3,0 Prozent gewonnen und die 200-Tage-Linie zurückerobert. Zum Rekordhoch von 27.001,67 Punkten fehlen noch 5,8 Prozent.
Die 10 DAX Gewinner
Rüstung, Triebwerke, Chips, Lkw: die Gewinner des Tages
Die Gewinnerliste ist eine Mischung aus Sondergeschichten und Sektortrends. Zwei Kapitalmarkttage rahmen sie ein: der von Rheinmetall, der gerade zu Ende ging, und der von MTU, der am Montag beginnt.
1. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) – 791,10 Euro, +3,32 Prozent
Fünfter Gewinntag in Folge, und der wichtigste. Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg senkte der Konzern das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro, die Marge soll rund 20 Prozent erreichen statt mehr als 20 Prozent. Der operative Gewinn wird für 2030 nun bei 6,6 bis 7,4 Milliarden Euro gesehen nach zuvor mehr als 9 Milliarden Euro. Die Prognose für 2026 von rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 18,5 Prozent Marge wurde bestätigt, dazu meldete Rheinmetall einen Fahrzeugauftrag aus Rumänien über 738 Millionen Euro. RBC-Analyst Colin Moody sieht die Erwartungen erfüllt. David Perry von JPMorgan hält das Umsatzziel nun für glaubwürdiger, das Margenziel aber weiter für ehrgeizig. Im frühen Handel stieg die Aktie über 800 Euro, konnte die Marke aber nicht halten. Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch hat sie 7,5 Prozent gewonnen.
Wir sind jetzt konservativer.
2. MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) – 353,90 Euro, +2,85 Prozent
Der Triebwerksbauer bricht über die Marke von 350 Euro aus – drei Tage vor seinem eigenen Kapitalmarkttag am Montag in München. Anleger positionieren sich, weil das Management Details zur Entwicklung des Mittelzuflusses angekündigt und Rückflüsse an die Aktionäre angedeutet hat. Im dritten Quartal war der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro gestiegen, für 2026 peilt MTU 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an. Zum 52-Wochen-Hoch bei 404,50 Euro fehlen noch rund 12 Prozent. Die Fallhöhe ist nach dem Vorlauf allerdings gestiegen: Am Montag muss MTU liefern.
3. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) – 43,49 Euro, +2,68 Prozent
Am Mittag lag der Chipkonzern mit 4,7 Prozent Plus sogar an der DAX-Spitze, bis zum Abend bröckelte ein Teil davon ab. Getragen wird die Erholung von der Stabilisierung der KI- und Halbleiterwerte weltweit und von den Signalen aus China, einem der wichtigsten Absatzmärkte. Charttechnisch ist die Zone um 44 Euro der Prüfstein. Die Wochenbilanz bleibt nach dem Absturz vom Dienstag negativ: Gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche steht ein Minus von gut 4 Prozent.
4. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) – 43,00 Euro, +2,02 Prozent
Was am Donnerstag noch Hürde war, ist am Freitag genommen: Der Lkw-Bauer schließt über der 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro. In zwei Tagen hat die Aktie mehr als 5 Prozent gewonnen. Im Rücken hat sie die Favoritenrolle bei JPMorgan für 2027 und ein starkes drittes Quartal mit einem Gewinnsprung von 73 Prozent. Europas Autosektor erholt sich insgesamt vom tiefsten Stand seit 2020.
5. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Symbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) – 30,38 Euro, +1,90 Prozent
Zurück über 30 Euro: Deutschlands größtes Geldhaus zeigt, dass der Bankensektor nicht das Problem ist, sondern die Commerzbank ein Sonderfall. Die Aussicht auf eine Zinserhöhung der EZB und steigende Anleiherenditen stützen die Erträge der Banken. Nach dem Einbruch von mehr als 12 Prozent in der Vorwoche hat die Aktie in dieser Woche gut 4 Prozent aufgeholt.
6. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) – 119,18 Euro, +1,86 Prozent
Zweiter Erholungstag für den Energietechnikkonzern, der als Lieferant von Gasturbinen und Netztechnik am Strombedarf der Rechenzentren hängt. Am Vormittag lag das Plus bei 3,5 Prozent. Mit einem Tagesvolumen von rund 214 Millionen Euro bleibt die Aktie einer der meistgehandelten DAX-Werte. Die Marke von 120 Euro wurde im Tagesverlauf getestet, aber nicht gehalten.
7. Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Symbol: G24, US-Handelssymbol: SCCTY) – 84,60 Euro, +1,81 Prozent
Das Immobilienportal erholt sich weiter vom KI-Schock der Vorwoche, als eine Analystenstudie zu Suchagenten das Geschäftsmodell in Frage stellte und die Aktie zweistellig abstürzte. Der laufende Aktienrückkauf stützt. Auf Wochensicht steht ein Plus von knapp 5 Prozent, die nächste Zielmarke der Erholung liegt bei 90 Euro.
8. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) – 29,83 Euro, +1,70 Prozent
Für den Onlinemodehändler ist der Black Friday der wichtigste Verkaufstag des Jahres. Anleger setzen auf ein starkes Schlussquartal, das Zalando für die Jahresprognose von 680 bis 720 Millionen Euro beim bereinigten EBIT auch braucht. Die Marke von 30 Euro und das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro rücken näher. Das schwache Konsumklima bleibt der Gegenwind.
9. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) – 341,40 Euro, +1,67 Prozent
Der Baukonzern folgt den KI-Werten nach oben. Über die US-Tochter Turner baut Hochtief Rechenzentren und wird an der Börse als Infrastruktur-Wette auf den KI-Ausbau gehandelt. Nach der Kaufempfehlung von Oddo BHF vom Donnerstag ist es der zweite Gewinntag in Folge.
10. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) – 58,66 Euro, +1,63 Prozent
Der stärkste Autobauer des Tages. Während Volkswagen nach zwei Spitzenplätzen in Folge pausierte, legte BMW bei hohem Umsatz von rund 88 Millionen Euro weiter zu. In zwei Tagen summiert sich das Plus auf gut 6 Prozent. Die neuen US-Zollpläne mit 15 Prozent gegen die EU bleiben das größte Risiko für die Branche.
Die 10 DAX Verlierer
Commerzbank, Beiersdorf, Rückversicherer: wer am Black Friday leer ausging
Nur fünf DAX-Werte schlossen im Minus, ein sechster unverändert. Die Liste der zehn Schlusslichter ergänzen deshalb die Aktien mit den kleinsten Kursgewinnen. Das Muster ist dasselbe wie am Donnerstag: Defensive Werte werden liegen gelassen, solange Anleger Risiko suchen.
1. Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY) – 32,67 Euro, -1,89 Prozent
Die Talfahrt geht weiter – am Tag, an dem die Deutsche Bank knapp 2 Prozent gewann und UniCredit in Mailand mehr als 4 Prozent zulegte. Laut dpa-AFX war es der zwölfte Verlusttag in dreizehn Handelstagen, zum jüngsten Hoch fehlen knapp 22 Prozent. Im Tagestief fiel die Aktie auf gut 32 Euro und damit auf das Niveau von Anfang April. UniCredit hat alle Genehmigungen für die Übernahme und verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, um den Aufsichtsrat umzubauen. Die Ungewissheit verunsichert Beschäftigte wie Investoren; Marktbeobachter verweisen auf die Sorge vor Dividendenkürzungen. Mit einem Tagesvolumen von rund 317 Millionen Euro war die Commerzbank nach SAP der meistgehandelte DAX-Wert – der Druck kommt also von großen Adressen. Zur Einordnung: Vor dem Einstieg von UniCredit im September 2024 kostete die Aktie weniger als 13 Euro.
2. Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Symbol: BEI, US-Handelssymbol: BDRFY) – 82,74 Euro, -0,96 Prozent
Eine schlechte Nachricht gab es beim Nivea-Hersteller nicht. Die Aktie ist Opfer der Umschichtung: Anleger verkaufen defensive Konsumwerte und kaufen Technologie und Autos. Dass Bernstein Research bei seiner positiven Einschätzung blieb, half nicht. Charttechnisch testet die Aktie die Unterstützung um 82 Euro, seit Jahresbeginn liegt sie rund 10 Prozent im Minus.
3. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1, US-Handelssymbol: HVRRY) – 295,20 Euro, -0,81 Prozent
Der Rückversicherer gibt den Gewinn vom Donnerstag vollständig wieder ab. Die am Mittwoch vorgestellten Ziele – mindestens 2,9 Milliarden Euro Konzerngewinn im Jahr 2027 – lagen nah an den Erwartungen und lieferten keinen neuen Impuls. Über der Branche hängt die Sorge vor sinkenden Preisen in der Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel.
4. Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Symbol: MUV2, US-Handelssymbol: MURGY) – 585,40 Euro, -0,64 Prozent
Gleiches Bild beim Branchenprimus. Belastend wirkt die Abstufung durch Kepler Cheuvreux vom Dienstag von „Buy“ auf „Hold“, zudem hat das Management selbst vor sinkenden Preisen gewarnt. Fundamental steht der Konzern gut da: Das Gewinnziel für 2026 wurde auf 6,6 Milliarden Euro angehoben, ein Aktienrückkauf läuft. Der nächste Termin ist der 10. Dezember, dann will die Münchener Rück ihr Gewinnziel für 2027 nennen. Die erste Unterstützung liegt bei rund 580 Euro.
5. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME, US-Handelssymbol: FMS) – 38,27 Euro, -0,55 Prozent
Der Dialysekonzern findet keinen Halt. Ohne neue Nachricht bröckelt der Kurs weiter in Richtung 38 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt nach der Aktienplatzierung des Großaktionärs Fresenius Mitte November schlicht ein Kaufargument, solange der Markt Zykliker bevorzugt.
6. Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Symbol: SHL, US-Handelssymbol: SMMNY) – 43,53 Euro, unverändert
Auf den Cent genau der Schlusskurs vom Donnerstag. Der Medizintechnikkonzern steht stellvertretend für den gesamten Gesundheitssektor, der an der Erholung kaum teilnimmt.
7. adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Symbol: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY) – 173,85 Euro, +0,06 Prozent
Ausgerechnet am Black Friday tritt der Sportartikelkonzern auf der Stelle. Am Mittag lag die Aktie noch fast 1 Prozent im Minus. Marktberichten zufolge wirkt eine Abstufung durch JPMorgan nach, die auch den Rivalen Puma trifft. Erste Umsatzdaten zum Start des Weihnachtsgeschäfts in den USA werden in den kommenden Tagen erwartet.
8. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Symbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) – 52,86 Euro, +0,08 Prozent
Nach dem Kurssprung von mehr als 4 Prozent am Donnerstag legt der Pharma- und Agrarkonzern eine Pause ein. Die Hochstufung durch Berenberg und die angekündigte Investition in Peking sind verarbeitet. Dass die Aktie die Gewinne hält, ist nach dem Rücksetzer der Vorwochen ein ordentliches Zeichen.
9. Qiagen (ISIN: NL0015002SN0, WKN: A41HBE, Symbol: QIA, US-Handelssymbol: QGEN) – 45,13 Euro, +0,09 Prozent
Die Aktie des Diagnostikspezialisten klebt am Übernahmeangebot von EQT über 46,50 Euro je Aktie. Solange die Annahmefrist nicht begonnen hat, bewegt sich der Kurs nur in Cent-Schritten – unabhängig davon, was der Gesamtmarkt macht.
10. E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN, US-Handelssymbol: EONGY) – 18,88 Euro, +0,11 Prozent
Gleichauf mit Brenntag belegt der Energiekonzern den zehnten Platz von unten. Steigende Anleiherenditen und die Aussicht auf höhere Leitzinsen bremsen den Netzbetreiber, dessen Investitionsprogramm stark fremdfinanziert ist.
Gesamtliste
Alle 40 DAX-Werte nach Tagesperformance – mit ISIN, US-Handelssymbol und Kurzeinschätzung
Die vollständige Rangliste des Handelstags: Xetra-Schlusskurs, Tagesveränderung, Stammdaten und eine kurze Einordnung zu jeder Aktie. Bei den US-Handelssymbolen handelt es sich überwiegend um außerbörslich gehandelte Hinterlegungsscheine; Deutsche Bank, SAP, Fresenius Medical Care und Qiagen sind direkt an der New Yorker Börse notiert.
Plätze 1 bis 10
1 · Rheinmetall · +3,32 %
791,10 Euro · ISIN DE0007030009 · WKN 703000 · Xetra RHM · US-Symbol RNMBY. Ziele für 2030 gekappt, Vertrauen gewonnen; die Marke von 800 Euro ist die nächste Hürde.
2 · MTU Aero Engines · +2,85 %
353,90 Euro · ISIN DE000A0D9PT0 · WKN A0D9PT · Xetra MTX · US-Symbol MTUAY. Ausbruch über 350 Euro vor dem Kapitalmarkttag am Montag; die Erwartungen sind gestiegen.
3 · Infineon · +2,68 %
43,49 Euro · ISIN DE0006231004 · WKN 623100 · Xetra IFX · US-Symbol IFNNY. Zweiter Erholungstag der Chipwerte; die Wochenbilanz bleibt negativ.
4 · Daimler Truck · +2,02 %
43,00 Euro · ISIN DE000DTR0CK8 · WKN DTR0CK · Xetra DTG · US-Symbol DTRUY. Sprung über die 200-Tage-Linie; der US-Lkw-Zoll bleibt das Risiko.
5 · Deutsche Bank · +1,90 %
30,38 Euro · ISIN DE0005140008 · WKN 514000 · Xetra DBK · US-Symbol DB. Zurück über 30 Euro; Zinsfantasie stützt den Sektor.
6 · Siemens Energy · +1,86 %
119,18 Euro · ISIN DE000ENER6Y0 · WKN ENER6Y · Xetra ENR · US-Symbol SMNEY. Die KI-Infrastruktur-Wette erholt sich weiter, scheitert aber noch an 120 Euro.
7 · Scout24 · +1,81 %
84,60 Euro · ISIN DE000A12DM80 · WKN A12DM8 · Xetra G24 · US-Symbol SCCTY. Gegenbewegung nach dem KI-Schock; Rückkäufe stützen.
8 · Zalando · +1,70 %
29,83 Euro · ISIN DE000ZAL1111 · WKN ZAL111 · Xetra ZAL · US-Symbol ZLNDY. Black-Friday-Hoffnung; das Jahreshoch bei 30,43 Euro ist in Reichweite.
9 · Hochtief · +1,67 %
341,40 Euro · ISIN DE0006070006 · WKN 607000 · Xetra HOT · US-Symbol HOCFY. Im Gleichschritt mit den KI-Werten; zweiter Gewinntag.
10 · BMW · +1,63 %
58,66 Euro · ISIN DE0005190003 · WKN 519000 · Xetra BMW · US-Symbol BMWKY. Stärkster Autobauer des Tages; gut 6 Prozent Plus in zwei Tagen.
Plätze 11 bis 20
11 · Vonovia · +1,22 %
17,79 Euro · ISIN DE000A1ML7J1 · WKN A1ML7J · Xetra VNA · US-Symbol VONOY. Sinkende Inflationsraten in Frankreich und Spanien helfen dem zinsempfindlichen Wohnungskonzern.
12 · Continental · +1,17 %
70,70 Euro · ISIN DE0005439004 · WKN 543900 · Xetra CON · US-Symbol CTTAY. Der Reifenhersteller profitiert von der Erholung des Autosektors und schließt über 70 Euro.
13 · Merck · +1,04 %
150,75 Euro · ISIN DE0006599905 · WKN 659990 · Xetra MRK · US-Symbol MKKGY. Das Halbleitergeschäft macht den Konzern zum Mitläufer der Chip-Erholung.
14 · DHL · +0,98 %
57,50 Euro · ISIN DE0005552004 · WKN 555200 · Xetra DHL · US-Symbol DHLGY. Start der Paket-Hochsaison; die Zollpläne der USA bleiben ein Unsicherheitsfaktor.
15 · Airbus · +0,96 %
195,78 Euro · ISIN NL0000235190 · WKN 938914 · Xetra AIR · US-Symbol EADSY. Folgt MTU in abgeschwächter Form nach oben.
16 · Siemens · +0,92 %
252,60 Euro · ISIN DE0007236101 · WKN 723610 · Xetra SIE · US-Symbol SIEGY. Solides Plus bei hohem Umsatz; auf Wochensicht noch knapp im Minus.
17 · RWE · +0,88 %
57,26 Euro · ISIN DE0007037129 · WKN 703712 · Xetra RWE · US-Symbol RWEOY. Der Versorger hält mit dem Index Schritt.
18 · Allianz · +0,87 %
463,40 Euro · ISIN DE0008404005 · WKN 840400 · Xetra ALV · US-Symbol ALIZY. Anders als die Rückversicherer im Plus; die Rentenpläne mit Kapitalrente sind ein Thema für den Konzern.
19 · Deutsche Börse · +0,82 %
319,80 Euro · ISIN DE0005810055 · WKN 581005 · Xetra DB1 · US-Symbol DBOEY. Auffällig hoher Umsatz von rund 108 Millionen Euro.
20 · BASF · +0,80 %
50,54 Euro · ISIN DE000BASF111 · WKN BASF11 · Xetra BAS · US-Symbol BASFY. Der Chemiekonzern festigt sich über 50 Euro.
Plätze 21 bis 30
21 · SAP · +0,77 %
195,64 Euro · ISIN DE0007164600 · WKN 716460 · Xetra SAP · US-Symbol SAP. Meistgehandelter DAX-Wert; die Aktie erholte sich von frühen Verlusten nach dem Bericht über den Stellenabbau.
22 · Mercedes-Benz Group · +0,67 %
38,95 Euro · ISIN DE0007100000 · WKN 710000 · Xetra MBG · US-Symbol MBGYY. Verhaltener als BMW; die Marke von 40 Euro bleibt außer Reichweite.
23 · Deutsche Telekom · +0,63 %
27,32 Euro · ISIN DE0005557508 · WKN 555750 · Xetra DTE · US-Symbol DTEGY. Defensiver Wert mit kleinem Plus und gut 100 Millionen Euro Umsatz.
24 · Heidelberg Materials · +0,62 %
187,05 Euro · ISIN DE0006047004 · WKN 604700 · Xetra HEI · US-Symbol HDLMY. Der Baustoffkonzern gehört mit knapp 8 Prozent Plus zu den stärksten Werten der Woche.
25 · Volkswagen Vz · +0,53 %
68,60 Euro · ISIN DE0007664039 · WKN 766403 · Xetra VOW3 · US-Symbol VWAPY. Verschnaufpause nach zwei Spitzenplätzen; Zollrisiko und Tarifstreit bremsen.
26 · Symrise · +0,33 %
97,50 Euro · ISIN DE000SYM9999 · WKN SYM999 · Xetra SY1 · US-Symbol SYIEY. Defensiver Nachzügler ohne Nachrichten.
27 · Fresenius · +0,28 %
53,10 Euro · ISIN DE0005785604 · WKN 578560 · Xetra FRE · US-Symbol FSNUY. Gesundheitswerte bleiben in der Erholung zurück.
28 · Henkel Vz · +0,20 %
88,58 Euro · ISIN DE0006048432 · WKN 604843 · Xetra HEN3 · US-Symbol HENOY. Hält sich besser als Beiersdorf, aber ohne Dynamik.
29 · GEA Group · +0,14 %
69,20 Euro · ISIN DE0006602006 · WKN 660200 · Xetra G1A · US-Symbol GEAGY. Der Anlagenbauer tritt bei geringem Umsatz auf der Stelle.
30 · Brenntag · +0,11 %
56,62 Euro · ISIN DE000A1DAHH0 · WKN A1DAHH · Xetra BNR · US-Symbol BNTGY. Kaum Bewegung beim Chemiehändler.
Plätze 31 bis 40
31 · E.ON · +0,11 %
18,88 Euro · ISIN DE000ENAG999 · WKN ENAG99 · Xetra EOAN · US-Symbol EONGY. Steigende Renditen bremsen den Netzbetreiber.
32 · Qiagen · +0,09 %
45,13 Euro · ISIN NL0015002SN0 · WKN A41HBE · Xetra QIA · US-Symbol QGEN. Der Kurs folgt dem Übernahmeangebot von EQT.
33 · Bayer · +0,08 %
52,86 Euro · ISIN DE000BAY0017 · WKN BAY001 · Xetra BAYN · US-Symbol BAYRY. Hält die kräftigen Gewinne vom Donnerstag.
34 · adidas · +0,06 %
173,85 Euro · ISIN DE000A1EWWW0 · WKN A1EWWW · Xetra ADS · US-Symbol ADDYY. Am Black Friday ohne Schwung; Analystenskepsis belastet.
35 · Siemens Healthineers · 0,00 %
43,53 Euro · ISIN DE000SHL1006 · WKN SHL100 · Xetra SHL · US-Symbol SMMNY. Unverändert; der Gesundheitssektor ist nicht gefragt.
36 · Fresenius Medical Care · -0,55 %
38,27 Euro · ISIN DE0005785802 · WKN 578580 · Xetra FME · US-Symbol FMS. Sucht weiter einen Boden; 38 Euro ist die Haltelinie.
37 · Münchener Rück · -0,64 %
585,40 Euro · ISIN DE0008430026 · WKN 843002 · Xetra MUV2 · US-Symbol MURGY. Abstufung und Sorge um sinkende Preise; Gewinnziel 2027 folgt am 10. Dezember.
38 · Hannover Rück · -0,81 %
295,20 Euro · ISIN DE0008402215 · WKN 840221 · Xetra HNR1 · US-Symbol HVRRY. Neue Ziele ohne Überraschung; Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch.
39 · Beiersdorf · -0,96 %
82,74 Euro · ISIN DE0005200000 · WKN 520000 · Xetra BEI · US-Symbol BDRFY. Opfer der Umschichtung in zyklische Werte; 82 Euro als Unterstützung.
40 · Commerzbank · -1,89 %
32,67 Euro · ISIN DE000CBK1001 · WKN CBK100 · Xetra CBK · US-Symbol CRZBY. Schlusslicht bei sehr hohem Umsatz; die Übernahme durch UniCredit sorgt für Unsicherheit.
Kursangaben: Xetra-Schlusskurse laut comdirect vom 27. November 2026, 17:35 bis 17:39 Uhr; Veränderungen gegenüber dem Vortagesschluss. DAX-Stand: Xetra-Schluss, 17:50 Uhr. Wochenveränderungen gegenüber den Xetra-Schlusskursen vom 20. November, eigene Berechnung.
Ausblick
Nach der Erholung kommt die Prüfung: die Termine der neuen Woche
Der DAX geht mit Rückenwind ins Wochenende, aber nicht ohne Ballast. Die Erholung wird von wenigen Themen getragen – KI, Autos, Rüstung – und läuft gegen steigende Renditen. Charttechnisch ist die zurückeroberte 200-Tage-Linie nun die wichtigste Unterstützung, darunter die Marke von 25.000 Punkten. In der neuen Woche folgen die Daten, an denen sich die Zinserwartungen ausrichten.
Häufige Fragen zur DAX-Analyse vom 27. November 2026
Wie hat der DAX heute geschlossen?
Der DAX schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 25.441,24 Punkten. Das ist ein Plus von 0,90 Prozent oder 225,72 Punkten. Auf Wochensicht gewann der Index 2,6 Prozent.
Warum ist der DAX heute gestiegen?
Die Erholung der KI- und Halbleiterwerte setzte sich fort, aus China kamen Stützungssignale für den Aktienmarkt, die Wall Street legte am Black Friday zu, und Rheinmetall überzeugte mit realistischeren Zielen.
Wer waren die DAX Gewinner?
Rheinmetall (+3,32 Prozent), MTU Aero Engines (+2,85 Prozent), Infineon (+2,68 Prozent), Daimler Truck (+2,02 Prozent) und Deutsche Bank (+1,90 Prozent). Es folgen Siemens Energy, Scout24, Zalando, Hochtief und BMW.
Wer waren die DAX Verlierer?
Commerzbank (-1,89 Prozent), Beiersdorf (-0,96 Prozent), Hannover Rück (-0,81 Prozent), Münchener Rück (-0,64 Prozent) und Fresenius Medical Care (-0,55 Prozent). Siemens Healthineers schloss unverändert.
Warum steigt die Rheinmetall-Aktie trotz gesenkter Ziele?
Das neue Umsatzziel für 2030 von 33 bis 37 Milliarden Euro entspricht etwa den Erwartungen der Analysten. Nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate war die Kürzung bereits im Kurs enthalten.
Welche Termine sind nächste Woche wichtig?
Der Kapitalmarkttag von MTU und die deutschen Verbraucherpreise am Montag, die Inflation der Eurozone am Dienstag und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
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