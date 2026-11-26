David Tepper setzt voll auf KI-Hardware: Micron, Nvidia, TSMC und sechzehnmal mehr SpaceX – wie riskant ist das 7,6-Milliarden-Depot?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:42 3 Min.

David Tepper hat sein Depot im dritten Quartal noch stärker auf die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz ausgerichtet. Micron ist die größte Position, Nvidia wurde aufgestockt, die Beteiligung an SpaceX vervielfacht. Seit dem Stichtag sind mehrere dieser Aktien eingebrochen. Die Positionen von Appaloosa mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und die Risiken.

David Tepper gilt als einer der besten Hedgefondsmanager seiner Generation. Berühmt wurde er mit mutigen Käufen in Krisen, 2009 etwa bei den Schuldtiteln angeschlagener Banken. Heute verwaltet sein Fonds Appaloosa vor allem sein eigenes Vermögen, und die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt eine klare Richtung: Drei der sechs größten Positionen sind Wetten auf die Hardware hinter der künstlichen Intelligenz. Wert der gemeldeten US-Aktien in 24 Positionen 7,56 Mrd. $ Anteil der Micron Aktie, größte Position 17,6 % mehr SpaceX Aktien als im Vorquartal +1.626 % mehr Nvidia Aktien als im Vorquartal +31 % Quelle : 13F-Meldung von Appaloosa Management zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026; Auswertungen von TIKR, Valuesider und Crypto Briefing Der Investor Der Mann, der sagte: „Kämpfe nicht gegen die Fed“ Zu seinen jüngsten Käufen hat sich Tepper öffentlich nicht geäußert. Wie er denkt, zeigt sein bekanntester Satz. Ende 2010 erklärte er im Sender CNBC, warum er Aktien kaufe: Entweder erhole sich die Wirtschaft, oder die Notenbank helfe nach. In beiden Fällen stiegen die Kurse. Der Satz, den die Wall Street daraus machte, wird bis heute zitiert. Der Satz hat heute eine eigene Pointe. Die US-Notenbank erhöht die Zinsen, statt sie zu senken, und Teppers Depot steckt voller Aktien, die auf Zinsen und Stimmung besonders empfindlich reagieren. Das Depot Speicher, Cloud, Raketen: die größten Positionen Vier Positionen kamen im Quartal neu hinzu, fünf wurden komplett verkauft. Alle Bewegungen zeigt das David Tepper Depot auf AktienCheck. 01 Micron – ISIN US5951121038 · US-Handelssymbol MU 1,25 Millionen Aktien, am Stichtag 1,33 Milliarden Dollar wert, um 28 Prozent aufgestockt. Was dafür spricht: Micron-Chef Sanjay Mehrotra erwartet, dass Speicherchips 2027 und 2028 noch knapper werden, und hat Langfristverträge mit Vorauszahlungen von 32 Milliarden Dollar geschlossen. 02 Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN Rund 1,11 Milliarden Dollar, 14,7 Prozent, um gut 10 Prozent reduziert. Bis zum Sommer war Amazon die größte Position. 03 TSMC – ISIN US8740391003 · US-Handelssymbol TSM 9,5 Prozent. Der Auftragsfertiger aus Taiwan produziert die Chips für Nvidia und andere. 04 Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA 6,0 Prozent, um 31 Prozent aufgestockt. Die Beteiligungen an AMD und Broadcom wurden dagegen vollständig verkauft. 05 SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX Rund 3,9 Millionen Aktien, mehr als das Sechzehnfache des Vorquartals. Die Risiken dieser Aufstellung Die Micron Aktie hat sich seit dem Stichtag fast halbiert. Bei unveränderter Position wäre das ein Buchverlust von gut 600 Millionen Dollar

Analysten warnen vor einem Überangebot an Speicherchips ab Mitte 2027

Auch Nvidia und SpaceX notieren deutlich unter ihren Kursen von Ende September

Ob Tepper seither gekauft, verkauft oder abgesichert hat, ist nicht bekannt Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Micron: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN

TSMC: ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM

Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX

AMD: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD

Broadcom: ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO Fazit: Viel Überzeugung, wenig Puffer David Tepper hat sich festgelegt: Die Engpässe der künstlichen Intelligenz liegen für ihn bei Speicher, Fertigung und Rechenleistung. Seit Ende September hat der Markt diese Wette hart geprüft. Ob er nachgekauft oder die Reißleine gezogen hat, zeigt erst die nächste Meldung Mitte Februar. Bis dahin steht der letzte Stand im Depot von David Tepper auf AktienCheck.

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