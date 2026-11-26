David Tepper gilt als einer der besten Hedgefondsmanager seiner Generation. Berühmt wurde er mit mutigen Käufen in Krisen, 2009 etwa bei den Schuldtiteln angeschlagener Banken. Heute verwaltet sein Fonds Appaloosa vor allem sein eigenes Vermögen, und die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt eine klare Richtung: Drei der sechs größten Positionen sind Wetten auf die Hardware hinter der künstlichen Intelligenz.
David Tepper setzt voll auf KI-Hardware: Micron, Nvidia, TSMC und sechzehnmal mehr SpaceX – wie riskant ist das 7,6-Milliarden-Depot?
David Tepper hat sein Depot im dritten Quartal noch stärker auf die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz ausgerichtet. Micron ist die größte Position, Nvidia wurde aufgestockt, die Beteiligung an SpaceX vervielfacht. Seit dem Stichtag sind mehrere dieser Aktien eingebrochen. Die Positionen von Appaloosa mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und die Risiken.
Der Investor
Der Mann, der sagte: „Kämpfe nicht gegen die Fed“
Zu seinen jüngsten Käufen hat sich Tepper öffentlich nicht geäußert. Wie er denkt, zeigt sein bekanntester Satz. Ende 2010 erklärte er im Sender CNBC, warum er Aktien kaufe: Entweder erhole sich die Wirtschaft, oder die Notenbank helfe nach. In beiden Fällen stiegen die Kurse. Der Satz, den die Wall Street daraus machte, wird bis heute zitiert.
Kämpfe nicht gegen die Fed.
Der Satz hat heute eine eigene Pointe. Die US-Notenbank erhöht die Zinsen, statt sie zu senken, und Teppers Depot steckt voller Aktien, die auf Zinsen und Stimmung besonders empfindlich reagieren.
Das Depot
Speicher, Cloud, Raketen: die größten Positionen
Vier Positionen kamen im Quartal neu hinzu, fünf wurden komplett verkauft. Alle Bewegungen zeigt das David Tepper Depot auf AktienCheck.
Micron – ISIN US5951121038 · US-Handelssymbol MU
1,25 Millionen Aktien, am Stichtag 1,33 Milliarden Dollar wert, um 28 Prozent aufgestockt. Was dafür spricht: Micron-Chef Sanjay Mehrotra erwartet, dass Speicherchips 2027 und 2028 noch knapper werden, und hat Langfristverträge mit Vorauszahlungen von 32 Milliarden Dollar geschlossen.
Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN
Rund 1,11 Milliarden Dollar, 14,7 Prozent, um gut 10 Prozent reduziert. Bis zum Sommer war Amazon die größte Position.
TSMC – ISIN US8740391003 · US-Handelssymbol TSM
9,5 Prozent. Der Auftragsfertiger aus Taiwan produziert die Chips für Nvidia und andere.
Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA
6,0 Prozent, um 31 Prozent aufgestockt. Die Beteiligungen an AMD und Broadcom wurden dagegen vollständig verkauft.
SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX
Rund 3,9 Millionen Aktien, mehr als das Sechzehnfache des Vorquartals.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Micron: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
TSMC: ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
AMD: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD
Broadcom: ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO
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