David Einhorn steckt ein Sechstel seines Depots in einen Hausbauer – und wettet neu auf Aluminium

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:44 3 Min.

Während die Wall Street über KI-Aktien streitet, hält David Einhorn an einem texanischen Hausbauer fest, den er seit mehr als zehn Jahren besitzt. Neu im Depot von Greenlight Capital ist der größte Aluminiumhersteller der USA. PayPal hat der Value-Investor komplett verkauft. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, Einhorns Begründung und sein Urteil über den Markt.

David Einhorn gehört zu den letzten bekannten Investoren, die klassisch nach Substanz kaufen und zugleich auf fallende Kurse setzen. Sein Depot liest sich wie ein Gegenentwurf zur Börse des Jahres 2026: An der Spitze stehen ein Hausbauer, ein Anlagenbauer und ein Kohleförderer. Chips und Software sucht man fast vergeblich. Wert der gemeldeten US-Aktien in 45 Positionen 3,55 Mrd. $ Anteil von Green Brick Partners 17,6 % neue Position in Century Aluminum 82 Mio. $ Netto-Aktienquote Ende Oktober rund 28 % Quelle : 13F-Meldung von Greenlight Capital zum 30. September 2026; Telefonkonferenz von Greenlight Re vom 3. November 2026; AktienCheck-Depot Die Diagnose „Wie in einem Bärenmarkt“: Einhorn über sein Quartal Im dritten Quartal stieg der S&P 500 um 2,3 Prozent, das von Einhorn gesteuerte Depot verlor 3,3 Prozent. Viele seiner Positionen fielen um 10 bis 25 Prozent, auf der Kaufseite wie auf der Verkaufsseite. Geholfen haben Wetten gegen Aktien aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz. Sein Aktienrisiko hat Einhorn weiter gesenkt. Im Sommer hatte er den Börsengang von SpaceX ein mögliches spekulatives Hoch genannt. Das Depot Häuser, Anlagen, Aluminium: die wichtigsten Positionen Sieben Positionen kamen im Quartal neu hinzu. Alle Veränderungen zeigt das David Einhorn Depot auf AktienCheck. 01 Green Brick Partners – ISIN US3927091013 · US-Handelssymbol GRBK 9,47 Millionen Aktien im Wert von 626 Millionen Dollar, 17,6 Prozent. Einhorn hält den Hausbauer aus Texas seit mehr als zehn Jahren und führt dessen Verwaltungsrat. 02 Fluor – ISIN US3434121022 · US-Handelssymbol FLR 6,2 Prozent. Der Anlagenbauer plant und baut Großprojekte für Energie und Industrie. 03 Core Natural Resources – US-Handelssymbol CNR 5,5 Prozent. Der Kohleförderer ist die drittgrößte Position. 04 Century Aluminum – ISIN US1564311082 · US-Handelssymbol CENX 2,27 Millionen Aktien, neu im Depot. Einhorns Begründung: Der größte Hersteller von Primäraluminium in den USA profitiere von den Zöllen und plane mit staatlicher Förderung eine neue Schmelze. 05 PayPal – ISIN US70450Y1038 · US-Handelssymbol PYPL Im dritten Quartal komplett verkauft. Was Anleger beachten sollten Green Brick fiel im dritten Quartal um 17 Prozent, ein einzelner Hausbauer bestimmt mehr als ein Sechstel des Depots

Einhorns Wette auf weniger Zinserhöhungen der US-Notenbank hat bisher Geld gekostet

Leerverkäufe stehen nicht in der Meldung. Sie sind ein wesentlicher Teil seiner Strategie

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Green Brick Partners: ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK

Fluor: ISIN US3434121022, WKN 591332, Handelssymbol FLU, US-Handelssymbol FLR

Core Natural Resources: US-Handelssymbol CNR

Century Aluminum: ISIN US1564311082, US-Handelssymbol CENX

PayPal: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP, US-Handelssymbol PYPL Fazit: Der Preis des Gegenentwurfs Einhorns Depot zeigt, was es kostet, nicht mit dem Strom zu schwimmen: Man kann mit der Skepsis recht behalten und trotzdem Quartale verlieren. Wer Aktien jenseits von KI sucht, findet bei ihm nachvollziehbar begründete Ideen und ein klares Klumpenrisiko. Den vollständigen Bestand zeigt das Depot von David Einhorn auf AktienCheck.

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