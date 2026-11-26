David Einhorn gehört zu den letzten bekannten Investoren, die klassisch nach Substanz kaufen und zugleich auf fallende Kurse setzen. Sein Depot liest sich wie ein Gegenentwurf zur Börse des Jahres 2026: An der Spitze stehen ein Hausbauer, ein Anlagenbauer und ein Kohleförderer. Chips und Software sucht man fast vergeblich.
David Einhorn steckt ein Sechstel seines Depots in einen Hausbauer – und wettet neu auf Aluminium
Während die Wall Street über KI-Aktien streitet, hält David Einhorn an einem texanischen Hausbauer fest, den er seit mehr als zehn Jahren besitzt. Neu im Depot von Greenlight Capital ist der größte Aluminiumhersteller der USA. PayPal hat der Value-Investor komplett verkauft. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, Einhorns Begründung und sein Urteil über den Markt.
Die Diagnose
„Wie in einem Bärenmarkt“: Einhorn über sein Quartal
Im dritten Quartal stieg der S&P 500 um 2,3 Prozent, das von Einhorn gesteuerte Depot verlor 3,3 Prozent. Viele seiner Positionen fielen um 10 bis 25 Prozent, auf der Kaufseite wie auf der Verkaufsseite. Geholfen haben Wetten gegen Aktien aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz. Sein Aktienrisiko hat Einhorn weiter gesenkt. Im Sommer hatte er den Börsengang von SpaceX ein mögliches spekulatives Hoch genannt.
Unsere Long- und Short-Portfolios verhielten sich, als wären sie in einem Bärenmarkt.
Das Depot
Häuser, Anlagen, Aluminium: die wichtigsten Positionen
Sieben Positionen kamen im Quartal neu hinzu. Alle Veränderungen zeigt das David Einhorn Depot auf AktienCheck.
Green Brick Partners – ISIN US3927091013 · US-Handelssymbol GRBK
9,47 Millionen Aktien im Wert von 626 Millionen Dollar, 17,6 Prozent. Einhorn hält den Hausbauer aus Texas seit mehr als zehn Jahren und führt dessen Verwaltungsrat.
Fluor – ISIN US3434121022 · US-Handelssymbol FLR
6,2 Prozent. Der Anlagenbauer plant und baut Großprojekte für Energie und Industrie.
Core Natural Resources – US-Handelssymbol CNR
5,5 Prozent. Der Kohleförderer ist die drittgrößte Position.
Century Aluminum – ISIN US1564311082 · US-Handelssymbol CENX
2,27 Millionen Aktien, neu im Depot. Einhorns Begründung: Der größte Hersteller von Primäraluminium in den USA profitiere von den Zöllen und plane mit staatlicher Förderung eine neue Schmelze.
PayPal – ISIN US70450Y1038 · US-Handelssymbol PYPL
Im dritten Quartal komplett verkauft.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Green Brick Partners: ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK
Fluor: ISIN US3434121022, WKN 591332, Handelssymbol FLU, US-Handelssymbol FLR
Core Natural Resources: US-Handelssymbol CNR
Century Aluminum: ISIN US1564311082, US-Handelssymbol CENX
PayPal: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP, US-Handelssymbol PYPL
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