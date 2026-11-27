Die Datadog-Aktie (ISIN US23804L1035, WKN A2PSFR, Handelssymbol DDOG, deutsches Kürzel 3QD) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 163,55 US-Dollar. Das sind 5,30 US-Dollar oder 3,35 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Datadog-Aktie: S&P 500 Gewinner im Software-Rebound
Die Datadog-Aktie gehört am Freitag mit rund 3,4 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern, ohne dass ein eigener Auslöser erkennbar ist.
DDOGDDOG
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|DDOG
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Datadog-Aktie steigt
Erholung bei Technologiewerten
Technologie- und Wachstumsaktien sind nach dem Feiertag gefragt. Datadog profitiert von dieser Stimmung.
Cloud- und KI-Nachfrage
Datadog liefert Überwachungssoftware für Cloud-Anwendungen. Der Ausbau von KI- und Cloud-Infrastruktur stützt die Erwartungen für solche Anbieter.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Datadog liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Datadog gehört zu den wachstumsstarken Softwarewerten und schwankt entsprechend. Die Aktie hatte zuletzt Rückschläge verkraftet. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Datadog-Aktie
Warum steigt die Datadog-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei Technologiewerten stützt.
Wie stark steigt die Datadog-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,35 Prozent auf 163,55 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.