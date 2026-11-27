Die Datadog Aktie (ISIN: US23804L1035, US-Handelssymbol: DDOG) gehört zu den Nasdaq100 Verlierern des Mittwochs, 25. November 2026. Der Anbieter von Überwachungssoftware für Rechenzentren verliert 7,13 Dollar oder 4,31 Prozent auf 158,25 Dollar. Auf Sicht von drei Monaten steht die Datadog Aktie mit rund 25,8 Prozent im Minus.
Datadog Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 4,3 Prozent – Software kommt nicht zur Ruhe
Die Datadog Aktie schließt am Mittwoch 4,31 Prozent tiefer bei 158,25 Dollar und zählt zu den Nasdaq100 Verlierern. Seit den Quartalszahlen am 4. November steht die Aktie unter Druck.
Kursgrund
Warum die Datadog Aktie weiter nachgibt
Für den Mittwoch gibt es keine Unternehmensmeldung. Der Markt startete mit einem Ausverkauf bei KI-nahen Werten, die Nasdaq lag zeitweise rund 4,6 Prozent im Minus, zum Handelsschluss waren die Verluste fast aufgeholt. Die Datadog Aktie profitierte davon nicht. Software-Titel stehen seit Wochen unter Druck, weil Anleger fürchten, dass KI-Werkzeuge bestehende Geschäftsmodelle verdrängen oder die Ausgaben der KI-Kunden schwanken.
Hintergrund
Gute Zahlen, flache Prognose
Der eigentliche Knick kam am 4. November. Datadog steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 35 Prozent auf 1,20 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen beim Gewinn je Aktie deutlich (0,81 statt 0,64 Dollar). Die Jahresprognose hob das Unternehmen auf 4,515 bis 4,525 Milliarden Dollar an. Doch die Prognose fürs vierte Quartal von 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar liegt kaum über dem gerade berichteten Wert. Die Aktie fiel an dem Tag um rund 14 Prozent.
Der Grund: Der größte Kunde, ein KI-Unternehmen, hatte die Nutzung im dritten Quartal reduziert, und die Prognose unterstellt, dass er auf sein vertragliches Minimum zurückgeht. Datadog zählt inzwischen mehr als 850 KI-Kunden, nach rund 750 im Vorquartal.
Vom 52-Wochen-Hoch bei 301 Dollar ist die Datadog Aktie mit 158,25 Dollar rund 47 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Datadog Aktie
Warum ist die Datadog Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser für den Mittwoch ist nicht bekannt; Software-Werte stehen seit den Zahlen am 4. November unter Druck.
Wie lautet die Prognose für das vierte Quartal?
1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar Umsatz.
Was macht Datadog?
Das Unternehmen überwacht Server, Anwendungen und KI-Systeme in der Cloud.
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