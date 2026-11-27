Der eigentliche Knick kam am 4. November. Datadog steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 35 Prozent auf 1,20 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen beim Gewinn je Aktie deutlich (0,81 statt 0,64 Dollar). Die Jahresprognose hob das Unternehmen auf 4,515 bis 4,525 Milliarden Dollar an. Doch die Prognose fürs vierte Quartal von 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar liegt kaum über dem gerade berichteten Wert. Die Aktie fiel an dem Tag um rund 14 Prozent.

Der Grund: Der größte Kunde, ein KI-Unternehmen, hatte die Nutzung im dritten Quartal reduziert, und die Prognose unterstellt, dass er auf sein vertragliches Minimum zurückgeht. Datadog zählt inzwischen mehr als 850 KI-Kunden, nach rund 750 im Vorquartal.