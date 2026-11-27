Die Datadog Aktie (US-Handelssymbol: DDOG) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 4,63 Prozent auf 165,58 Dollar. Zum Mittwochsschluss von 158,25 Dollar ist das ein Plus von rund 4,6 Prozent.
Datadog Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Softwarewert dreht kräftig
Die Datadog Aktie steht am Freitag bei 165,58 Dollar und zählt mit plus 4,63 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Am Morgen stand sie noch als Verlierer in der Liste.
Kursgrund
Warum die Datadog Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Am Mittwoch war die Datadog Aktie um 4,31 Prozent auf 158,25 Dollar gefallen. Als Nasdaq100 Gewinner holt sie am Freitag einen guten Teil davon auf.
Häufige Fragen zur Datadog Aktie
Warum ist die Datadog Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; sie erholt sich vom Mittwoch.
Wie hoch ist der Kurs der Datadog Aktie?
Am Freitagabend 165,58 Dollar.
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