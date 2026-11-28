Die Quartalszahlen selbst waren stark: Wachstum und Gewinn überzeugten. Im Mittelpunkt steht seitdem aber, dass der größte Kunde seine Ausgaben zurückfährt. Bei einem Unternehmen, das nach Verbrauch abrechnet, schlägt das direkt auf den Umsatz durch. Dazu kamen Sorgen, dass jüngste Ausfälle die Nachfrage nach verbrauchsabhängiger Software zum Jahreswechsel dämpfen könnten.