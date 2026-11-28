Ein Monat hat gereicht, um einen der Börsenlieblinge des Jahres zu entzaubern. Die Datadog Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 165,75 US-Dollar, ein Plus von 4,74 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 41 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 300,68 US-Dollar. Seit Jahresbeginn bleibt trotzdem ein Plus von rund 22 Prozent.
Datadog Aktie: Minus 41 Prozent in einem Monat – der größte Kunde spart, und der Technikchef verkauft
Die Datadog Aktie hat binnen vier Wochen zwei Fünftel ihres Werts verloren. Auslöser war die Nachricht, dass der wichtigste Kunde seine Ausgaben kürzt. Am Freitag gelang eine Erholung um 4,7 Prozent.
Datadog, Inc. · ISIN: US23804L1035 · WKN: A2PSFR · Handelssymbol: 3QD · US-Handelssymbol: DDOG
Der Auslöser
Gute Zahlen, eine schlechte Nachricht
Die Quartalszahlen selbst waren stark: Wachstum und Gewinn überzeugten. Im Mittelpunkt steht seitdem aber, dass der größte Kunde seine Ausgaben zurückfährt. Bei einem Unternehmen, das nach Verbrauch abrechnet, schlägt das direkt auf den Umsatz durch. Dazu kamen Sorgen, dass jüngste Ausfälle die Nachfrage nach verbrauchsabhängiger Software zum Jahreswechsel dämpfen könnten.
Die Woche verlief wild. Am Montag schloss die Aktie bei 169,02 US-Dollar, am Mittwoch fiel sie im Tagesverlauf bis auf 149,84 US-Dollar, den tiefsten Stand seit rund drei Monaten. Am Freitag folgte die Erholung. Zwischen Wochenhoch und Wochentief lagen fast 14 Prozent.
Datadog überwacht die Rechenzentren der KI-Welt. Das war ein Jahr lang die perfekte Geschichte. Jetzt zeigt sich die Kehrseite: Wer von wenigen sehr großen Kunden lebt, spürt es sofort, wenn einer von ihnen nachrechnet.
Die Verkäufe
Regelmäßig, aber zur Unzeit
Für zusätzliche Unruhe sorgte eine Pflichtmitteilung. Technikvorstand und Mitgründer Alexis Lê-Quôc verkaufte am 23. November 44.410 Aktien zu durchschnittlich 168,73 US-Dollar, insgesamt rund 7,5 Millionen US-Dollar. Die Aktie fiel nach Bekanntwerden zeitweise um knapp fünf Prozent. Zur Einordnung: Der Manager hat in den vergangenen Monaten wiederholt Pakete ähnlicher Größe verkauft.
Die Analysten haben ihre Ziele gesenkt, bleiben aber mehrheitlich positiv. Bernstein reduzierte am 5. November 2026 von 350 auf 273 US-Dollar, Wedbush am selben Tag von 275 auf 240 US-Dollar; beide blieben bei „Outperform“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Bewertet wird Datadog weiterhin mit mehr als dem 200-Fachen des Gewinns.
Häufige Fragen zur Datadog Aktie
Wo steht die Datadog Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 165,75 US-Dollar (plus 4,74 Prozent).
Warum ist sie so stark gefallen?
Weil der größte Kunde seine Ausgaben reduziert und Anleger eine schwächere Nutzung fürchten.
Was hat der Technikchef verkauft?
44.410 Aktien am 23. November für rund 7,5 Millionen US-Dollar.
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